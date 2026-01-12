Nadie se guardó nada en los Globos de Oro 2026. Hablaron Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Kleber Mendonça Filho y Judd Apatow. Incluso Jean Smart y Ariana Grande llevaron el pin de la campaña Be Good en nombre de Renee Good. Tras el crimen ocurrido en Minneapolis, el rechazo a Donald Trump, al ICE y a las políticas migratorias de Estados Unidos se volvió tendencia.
LA CAMPAÑA BE GOOD
Mark Ruffalo le pega a Donald Trump y al ICE en los Golden Globes 2026: "Es un pedófilo"
Mark Ruffalo y otros actores homenajearon en los Golden Globes a la mujer asesinada en Minneapolis. Una campaña contra Trump y las políticas migratorias.
Tarde o temprano, un episodio de este tipo iba a sacudir el debate público. El eje de la protesta fue el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años baleada dentro de su automóvil por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis, el pasado 7 de enero. No era la primera vez que el accionar del ICE quedaba bajo la lupa por operativos violentos y prácticas abusivas que ya habían generado denuncias y tensión social.
Entre las voces más duras estuvo la del intérprete de The Hulk. El actor no solo llevó el pin en homenaje a la víctima, sino que utilizó su paso por la alfombra roja para lanzar un mensaje político que incomodó a la transmisión oficial. Para Ruffalo, el caso de Good expone un clima de miedo y persecución que, según sostuvo, se aleja de los valores fundacionales del país.
“Si dependemos de su moralidad, estamos en problemas”: Ruffalo carga contra Trump
Lejos de limitarse a un gesto simbólico, Mark Ruffalo usó su paso por la alfombra roja para lanzar una de las críticas más duras de la noche. Al ser consultado por el asesinato de Renee Nicole Good, el actor vinculó el accionar del ICE con el clima político que, según dijo, se instaló en Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.
“Tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando, que desprecia el derecho internacional y actúa como si nada importara más que su propia moral”, afirmó Ruffalo ante las cámaras. Luego fue aún más lejos y lo calificó como “un delincuente condenado, un violador y un pedófilo”, una frase que sacudió a la transmisión en vivo y marcó un quiebre con el tono habitual de la gala.
Para el actor, el problema excede una figura puntual. “Si estamos confiando en la moralidad de esta persona para dirigir al país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”, sostuvo. Ruffalo aseguró que hoy hay ciudadanos que viven “aterrorizados y con miedo”, y se incluyó entre ellos, antes de cerrar con una definición tajante: “Lo que estoy viendo que pasa hoy no es América”.
Un escenario informal, pero con mensajes de alto voltaje
Las declaraciones de Mark Ruffalo no fueron una anomalía dentro de los Golden Globes. A diferencia de otros premios, la ceremonia se caracteriza desde hace años por un tono más relajado, irónico y frontal, donde el humor funciona como vehículo para mensajes políticos y críticas abiertas al poder. En ese marco, Judd Apatow también aprovechó el escenario para dejar definiciones contundentes.
El director ironizó sobre su relación con la gala y, entre bromas, lanzó una frase que resonó con fuerza: “Creo que ahora estamos en una dictadura”. El comentario, dicho con humor ácido, se alineó con un clima general de incomodidad y descreimiento sobre el rumbo político del país, lejos de quedar como una simple ocurrencia dentro del show.
En la misma línea se expresó el productor brasileño Kleber Mendonça Filho, quien habló desde su condición de cineasta latino. Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor película de habla no inglesa por El agente secreto, afirmó que se trata de “un momento muy importante en la historia para hacer películas, en Estados Unidos y en todo el mundo”, una reflexión que puso el foco en el impacto global del contexto político estadounidense y su influencia directa sobre las narrativas, las libertades creativas y las democracias fuera de sus fronteras.
Esta bajada editorial no es nueva en los Golden Globes. Durante años, tanto el rol de los anfitriones (con Ricky Gervais como ejemplo más emblemático) como el de muchos de sus galardonados convirtió a la ceremonia en un espacio donde nadie quedaba a salvo de la sátira: estudios, estrellas, políticos y líderes mundiales solían ser el foco o el disparador de frases encaradas desde un ángulo incómodo. Sin embargo, lo ocurrido este año fue más allá del sarcasmo habitual.
Aunque el formato invite a la ironía y al exceso, el tono general dejó en claro que las declaraciones no fueron solo parte del espectáculo. Entre pines, discursos y frases incómodas, la gala funcionó como un amplificador de un malestar real, donde el humor convivió con denuncias que, por su contenido, trascendieron largamente el espíritu festivo de la noche.
Los premios de la noche: las películas y actuaciones que se llevaron los Golden Globes
En Urgente24 también destacamos a los grandes ganadores de la noche, en una edición de los Golden Globes donde el contenido artístico convivió con un fuerte clima político. En cine, las estatuillas principales quedaron repartidas entre Una batalla tras otra, ganadora como Mejor película musical o de comedia, y Hamnet, que se impuso como Mejor película dramática. La primera, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, fue leída como una crítica al racismo estructural y a los estereotipos que siguen atravesando a la sociedad estadounidense.
Por su parte, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, también consagró a Jessie Buckley como Mejor actriz dramática, mientras que Wagner Moura fue reconocido como Mejor actor por O Agente Secreto, filme que además ganó como Mejor película en lengua no inglesa. Completaron la lista de premiados nombres como Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor y Stellan Skarsgård, en una gala donde los premios no lograron opacar un mensaje general que trascendió largamente el espectáculo y volvió a poner a Hollywood en el centro del debate político y social.
