Mark Ruffalo le pega a Donald Trump y al ICE en los Golden Globes 2026: "Es un pedófilo"

Para el actor, el problema excede una figura puntual. “Si estamos confiando en la moralidad de esta persona para dirigir al país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”, sostuvo. Ruffalo aseguró que hoy hay ciudadanos que viven “aterrorizados y con miedo”, y se incluyó entre ellos, antes de cerrar con una definición tajante: “Lo que estoy viendo que pasa hoy no es América”.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram

Un escenario informal, pero con mensajes de alto voltaje

Las declaraciones de Mark Ruffalo no fueron una anomalía dentro de los Golden Globes. A diferencia de otros premios, la ceremonia se caracteriza desde hace años por un tono más relajado, irónico y frontal, donde el humor funciona como vehículo para mensajes políticos y críticas abiertas al poder. En ese marco, Judd Apatow también aprovechó el escenario para dejar definiciones contundentes.

El director ironizó sobre su relación con la gala y, entre bromas, lanzó una frase que resonó con fuerza: “Creo que ahora estamos en una dictadura”. El comentario, dicho con humor ácido, se alineó con un clima general de incomodidad y descreimiento sobre el rumbo político del país, lejos de quedar como una simple ocurrencia dentro del show.

En la misma línea se expresó el productor brasileño Kleber Mendonça Filho, quien habló desde su condición de cineasta latino. Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor película de habla no inglesa por El agente secreto, afirmó que se trata de “un momento muy importante en la historia para hacer películas, en Estados Unidos y en todo el mundo”, una reflexión que puso el foco en el impacto global del contexto político estadounidense y su influencia directa sobre las narrativas, las libertades creativas y las democracias fuera de sus fronteras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrentHBaker/status/2010546823794991474?s=20&partner=&hide_thread=false “That was ten years ago. Since then we’ve had COVID. I believe we’re a dictatorship now” – Judd Apatow on stage at #GoldenGlobe Awards pic.twitter.com/W3KpYd7qi3 — Brent Baker (@BrentHBaker) January 12, 2026

Esta bajada editorial no es nueva en los Golden Globes. Durante años, tanto el rol de los anfitriones (con Ricky Gervais como ejemplo más emblemático) como el de muchos de sus galardonados convirtió a la ceremonia en un espacio donde nadie quedaba a salvo de la sátira: estudios, estrellas, políticos y líderes mundiales solían ser el foco o el disparador de frases encaradas desde un ángulo incómodo. Sin embargo, lo ocurrido este año fue más allá del sarcasmo habitual.

Aunque el formato invite a la ironía y al exceso, el tono general dejó en claro que las declaraciones no fueron solo parte del espectáculo. Entre pines, discursos y frases incómodas, la gala funcionó como un amplificador de un malestar real, donde el humor convivió con denuncias que, por su contenido, trascendieron largamente el espíritu festivo de la noche.

Los premios de la noche: las películas y actuaciones que se llevaron los Golden Globes

En Urgente24 también destacamos a los grandes ganadores de la noche, en una edición de los Golden Globes donde el contenido artístico convivió con un fuerte clima político. En cine, las estatuillas principales quedaron repartidas entre Una batalla tras otra, ganadora como Mejor película musical o de comedia, y Hamnet, que se impuso como Mejor película dramática. La primera, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, fue leída como una crítica al racismo estructural y a los estereotipos que siguen atravesando a la sociedad estadounidense.

Por su parte, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, también consagró a Jessie Buckley como Mejor actriz dramática, mientras que Wagner Moura fue reconocido como Mejor actor por O Agente Secreto, filme que además ganó como Mejor película en lengua no inglesa. Completaron la lista de premiados nombres como Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor y Stellan Skarsgård, en una gala donde los premios no lograron opacar un mensaje general que trascendió largamente el espectáculo y volvió a poner a Hollywood en el centro del debate político y social.

------------------------

Más lecturas de Urgente24:

Catherine Fulop se burló de Nicolás Maduro al ritmo de una canción viral

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Jorge Rial cada vez más complicado: Qué dicen los mensajes que se filtraron

Todo lo que dijo Luciano Castro: De su infidelidad a Griselda Siciliani al acento español para seducir