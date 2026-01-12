urgente24
"¿DÓNDE ESTÁN LOS COMUNISTAS?"

Catherine Fulop se burló de Nicolás Maduro al ritmo de una canción viral

Mediante Instagram, Catherine Fulop compartió su alegría con sus seguidores al publicar un video en el que bailó y cantó en contra del líder chavista.

12 de enero de 2026 - 08:51
Catherine Fulop se burló de Nicolás Maduro en las redes al ritmo de una canción viral.

Foto: Captura de video Instagram @fulopcatherine 12/01/2026

Al igual que miles de venezolanos, Catherine Fulop se encuentra feliz por la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos y en esta ocasión se lo demostró a sus seguidores de Instagram al compartir un video en el que aparece cantando una nueva canción.

Se trata de "Los comunistas ¿Dónde están?" que se creó luego de que se produzca la detención del líder chavista. La artista, de 60 años, se mostró en bikini bailando a pura sonrisa la pieza musical que, en una parte, expresa: “Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto dónde están los comunistas lo iban a ayudar”.

La letra, breve y pegadiza, resonó profundamente con la población venezolana, convirtiéndose en un himno espontáneo y de protesta en redes sociales. La actriz no fue la excepción y lo dejó claro al protagonizar el material audiovisual que llamó la atención de más de uno.

Su publicación rápidamente generó repercusión y una gran cantidad de fanáticos aprovecharon para compartir su apoyo a raíz de que se haya sumado al reto viral de la mano de la letra que creó el cantante Miguel Alejandro al cuestionar a los aliados ideológicos del chavismo.

La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión que sufrió Venezuela

Es preciso recordar que Catherine Fulop no tardó en manifestarse al respecto de la captura de Nicolás Maduro y en diálogo con LN+ opinó de forma tajante.

"A mí dame un país libre. Donde yo pueda entrar, salir. Donde la gente pueda comer, donde la gente pueda vivir dignamente. Todo lo demás, sabes qué, se los regalo. ¿Entiendes? Maldito petróleo. ¿Qué quieres que te diga? Maldito oro, maldito aluminio", dijo emocionada por el episodio.

Y posteriormente agregó: "Todas esas riquezas que tiene Venezuela: ¿Para qué? Para que nos roben cuando vienen unos y vienen otros. Yo lo que quiero es que mi país sea libre".

Sus dichos fueron en respuesta a aquellos que señalan que el procedimiento militar impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump en tierras venezolanas se trata en verdad de una estrategia para quedarse con el petróleo y no en busca de la libertad.

