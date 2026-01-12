Catherine Fulop se burló de Nicolás Maduro al ritmo de una canción viral

Su publicación rápidamente generó repercusión y una gran cantidad de fanáticos aprovecharon para compartir su apoyo a raíz de que se haya sumado al reto viral de la mano de la letra que creó el cantante Miguel Alejandro al cuestionar a los aliados ideológicos del chavismo.

La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión que sufrió Venezuela

Es preciso recordar que Catherine Fulop no tardó en manifestarse al respecto de la captura de Nicolás Maduro y en diálogo con LN+ opinó de forma tajante.

"A mí dame un país libre. Donde yo pueda entrar, salir. Donde la gente pueda comer, donde la gente pueda vivir dignamente. Todo lo demás, sabes qué, se los regalo. ¿Entiendes? Maldito petróleo. ¿Qué quieres que te diga? Maldito oro, maldito aluminio", dijo emocionada por el episodio.

Y posteriormente agregó: "Todas esas riquezas que tiene Venezuela: ¿Para qué? Para que nos roben cuando vienen unos y vienen otros. Yo lo que quiero es que mi país sea libre".

Sus dichos fueron en respuesta a aquellos que señalan que el procedimiento militar impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump en tierras venezolanas se trata en verdad de una estrategia para quedarse con el petróleo y no en busca de la libertad.

