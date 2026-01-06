Estados Unidos y Donald Trump capitalizan la escena en el plano cultural. La imagen de Nicolás Maduro esposado por fuerzas estadounidenses, vestido con un conjunto de Nike, condensó una victoria simbólica. El líder que se proclama antiimperialista quedó envuelto en la hegemonía cultural estadounidense y en una estética de consumo global.
HEGEMONÍA PURA
Nike gana la batalla cultural con Trump: el conjunto que usó Maduro dispara ventas y domina redes
Ícono del streetwear juvenil, el conjunto Nike Tech Fleece que vistió Maduro tras su captura se volvió tendencia y símbolo del poder de USA.
La fotografía, difundida a nivel internacional tras la detención del dictador venezolano, funcionó como un disparador inmediato en redes sociales. El conjunto Tech Fleece, asociado al streetwear juvenil, al trap y a la cultura urbana contemporánea, se transformó en tendencia global en cuestión de horas. Memes, capturas y comentarios irónicos multiplicaron su circulación y resignificaron una prenda cotidiana como objeto político y cultural.
El impacto no quedó solo en el plano simbólico. Sin campaña ni estrategia previa, el conjunto se agotó en tiendas online y registró picos de búsqueda en distintos mercados. Fue un caso de publicidad involuntaria total: una marca que no emitió mensaje alguno, pero que volvió a imponerse como signo dominante en la disputa por el sentido, el consumo y la potencia de su industria a escala global.
La sobreventa del Tech Fleece: de una imagen política a un fenómeno global
La captura de Nicolás Maduro y la difusión de las primeras imágenes esposado, trasladado por la Delta Force estadounidense en un avión militar, comenzaron a circular a escala global pocas horas después del operativo encabezado por fuerzas especiales de Estados Unidos. El foco inicial estuvo puesto en el impacto político del hecho, en medio de una crisis de poder que incluso derivó en la proclamación de Delcy Rodríguez como figura de continuidad. Sin embargo, un detalle visual empezó a ganar protagonismo dentro de la explosión mediática: el conjunto deportivo de Nike que vestía el dictador venezolano.
Portales de moda, cultura urbana y streetwear fueron los primeros en amplificar la imagen, de baja calidad pero de enorme potencia simbólica. La prenda, identificada como parte de la línea Tech Fleece de la histórica marca norteamericana, se transformó en tendencia casi de inmediato. La combinación entre un hecho político de alcance internacional, una estética urbana reconocible y la circulación algorítmica en redes sociales catapultó las búsquedas y provocó quiebres de stock en tiendas online de distintos mercados.
El impacto no se explicó por una suba de precios, sino por el volumen de demanda. En Estados Unidos, el conjunto completo ronda los USD 250 a 260, dependiendo del estado y los impuestos. En Europa, se comercializa entre 220 y 240 euros. En Argentina, donde la indumentaria importada tiene valores sensiblemente más altos, la campera supera los $279.000 y el pantalón los $229.000, llevando el total por encima de los $500.000. Según destacaron distintos medios locales, las ventas se aceleraron tras la viralización de la imagen, convirtiendo una prenda de uso cotidiano en un objeto de deseo global.
El caso Mallorca y la victoria simbólica del soft power estadounidense
Mientras la imagen de Maduro recorría el mundo, otra escena terminó de reforzar la lectura cultural. Los jugadores del Real Mallorca aparecieron en Son Moix vestidos con el mismo conjunto Nike Tech, como parte de la indumentaria oficial de paseo del club. Mismo diseño, mismo color, misma estética. La única diferencia fue el escudo bermellón bordado en el pecho.
Se trata de una prenda que el club ya tenía en sus haberes, como parte de su acuerdo con la marca, pero cuya aparición pública en ese contexto no pasó inadvertida. La coincidencia explotó en redes sociales y reforzó una idea más profunda: la hegemonía de la industria cultural estadounidense incluso en territorios simbólicamente ajenos, como el fútbol europeo, que no deja de ser un mercado estratégico para la gigante del deporte. Nike no solo viste atletas; distribuye estética, lenguaje visual y valores aspiracionales a escala global. No es casual que incluso clubes como el Barcelona comercialicen versiones similares con la inscripción “culers” en el pecho.
El episodio habilitó así una lectura más amplia del fenómeno. Mientras el hard power estadounidense se expresa a través de la coerción, la fuerza militar y la presión económica, el soft power, conceptualizado por Joseph Nye (politólogo estadounidense y ex subsecretario de Defensa), actúa por seducción: cultura, consumo, cine, moda y deporte. La captura de Maduro mostró ambas dimensiones en simultáneo. La operación política y judicial convivió con una escena cultural que terminó favoreciendo, una vez más, a la industria y al imaginario de Estados Unidos.
En un contexto de avance de liderazgos de derecha y reconfiguración del orden global, el caso Nike–Maduro–Mallorca funciona como una postal inesperada pero elocuente. La batalla cultural no se libra solo en discursos o elecciones, sino también en imágenes, marcas y prendas que circulan por el mundo con una potencia difícil de igualar.
