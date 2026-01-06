Nike gana la batalla cultural con Trump: el conjunto que usó Maduro dispara ventas y domina redes

El impacto no se explicó por una suba de precios, sino por el volumen de demanda. En Estados Unidos, el conjunto completo ronda los USD 250 a 260, dependiendo del estado y los impuestos. En Europa, se comercializa entre 220 y 240 euros. En Argentina, donde la indumentaria importada tiene valores sensiblemente más altos, la campera supera los $279.000 y el pantalón los $229.000, llevando el total por encima de los $500.000. Según destacaron distintos medios locales, las ventas se aceleraron tras la viralización de la imagen, convirtiendo una prenda de uso cotidiano en un objeto de deseo global.

El caso Mallorca y la victoria simbólica del soft power estadounidense

Mientras la imagen de Maduro recorría el mundo, otra escena terminó de reforzar la lectura cultural. Los jugadores del Real Mallorca aparecieron en Son Moix vestidos con el mismo conjunto Nike Tech, como parte de la indumentaria oficial de paseo del club. Mismo diseño, mismo color, misma estética. La única diferencia fue el escudo bermellón bordado en el pecho.

Se trata de una prenda que el club ya tenía en sus haberes, como parte de su acuerdo con la marca, pero cuya aparición pública en ese contexto no pasó inadvertida. La coincidencia explotó en redes sociales y reforzó una idea más profunda: la hegemonía de la industria cultural estadounidense incluso en territorios simbólicamente ajenos, como el fútbol europeo, que no deja de ser un mercado estratégico para la gigante del deporte. Nike no solo viste atletas; distribuye estética, lenguaje visual y valores aspiracionales a escala global. No es casual que incluso clubes como el Barcelona comercialicen versiones similares con la inscripción “culers” en el pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabriquelme10/status/2008226415876206920?s=20&partner=&hide_thread=false Mallorca y Nike hicieron la mejor movida de marketing de todos los tiempos

pic.twitter.com/hbw2PRbfoB — Fabri (@fabriquelme10) January 5, 2026

El episodio habilitó así una lectura más amplia del fenómeno. Mientras el hard power estadounidense se expresa a través de la coerción, la fuerza militar y la presión económica, el soft power, conceptualizado por Joseph Nye (politólogo estadounidense y ex subsecretario de Defensa), actúa por seducción: cultura, consumo, cine, moda y deporte. La captura de Maduro mostró ambas dimensiones en simultáneo. La operación política y judicial convivió con una escena cultural que terminó favoreciendo, una vez más, a la industria y al imaginario de Estados Unidos.

En un contexto de avance de liderazgos de derecha y reconfiguración del orden global, el caso Nike–Maduro–Mallorca funciona como una postal inesperada pero elocuente. La batalla cultural no se libra solo en discursos o elecciones, sino también en imágenes, marcas y prendas que circulan por el mundo con una potencia difícil de igualar.

