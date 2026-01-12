Wanda Nara confirmó lo que todos querían saber sobre su ruptura: "Doloroso"

Wanda también aclaró la situación en la cual Migueles aceleró su auto para que ella dejase de hablar con la prensa: "No es que reaccionó así, estaba el semáforo y él sabe que yo iba a hablar hasta el semáforo. No es justificar ni mucho menos. Conmigo no tuvo nunca una actitud fuera de lugar", dijo la famosa.

Así las cosas Wanda Nara vuelve a estar soltera después de encontrar al reemplazo de L-Gante y Mauro Icardi. La mediática está a full concentrada en su trabajo en Telefe, aunque últimamente no tiene buena suerte en el amor.

