Wanda Nara está soltera otra vez. La conductora de MasterChef rompió su vínculo con Martín Migueles y recientemente habló para despejar cualquier tipo de duda acerca de esta determinación. Una ruptura que no tomó por sorpresa a nadie y muchos se lo veían venir.
OTRA VEZ SOLTERA
Wanda Nara confirmó lo que todos querían saber sobre su ruptura: "Doloroso"
Wanda Nara se separó recientemente de Martín Migueles y rompió el silencio acerca del motivo por el cual tomó esta decisión.
Wanda tuvo un año bastante complicado en 2025 tras su separación de Mauro Icardi, problemas judiciales, el romance del futbolista con la China Suárez y muchas otras cosas más. Cuando parecía que estaba en equilibrio y había encontrado a su amor, ella misma decidió separarse.
Wanda Nara rompió el silencio sobre su ruptura
En diálogo con Infama, Wanda Nara reveló el motivo por el cual decidió tomar distancia de Migueles. La misma solo tuvo palabras buenas para con él y todo indica que no hubo una pelea como tal o terceros en discordia que hayan causado la separación.
"Lo único que puedo hablar son cosas lindas de él. Conocí a una persona divina", lanzó Nara. "Estoy muy tranquila, siguiendo mi vida. Cuando lo conocí le dije que todo lo que está alrededor mío está muy observado. Estoy muy feliz, con muchos amigos", indicó la famosa.
"Decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas, no sos famoso y no sabés cómo manejarlas porque no sos de este palo. Entonces fue también un poco para cuidarlo", expresó la conductora de MasterChef Celebrity.
Wanda también aclaró la situación en la cual Migueles aceleró su auto para que ella dejase de hablar con la prensa: "No es que reaccionó así, estaba el semáforo y él sabe que yo iba a hablar hasta el semáforo. No es justificar ni mucho menos. Conmigo no tuvo nunca una actitud fuera de lugar", dijo la famosa.
Así las cosas Wanda Nara vuelve a estar soltera después de encontrar al reemplazo de L-Gante y Mauro Icardi. La mediática está a full concentrada en su trabajo en Telefe, aunque últimamente no tiene buena suerte en el amor.
