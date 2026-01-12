Moria Casán se burló de Macri y lo tildó de "cornudo" tras su separación

Moria Casán mostró la marca que le quedó tras sufrir violencia de género

Hace algunos días Moria Casán se refirió a la denuncia que presentó la actriz Romina Gaetani en contra de su expareja Luis Cavanagh por violencia de género.

La conductora recordó cuando fue agredida por una pareja durante su juventud y aseguró: "Es muy doloroso cuando no podés salir de esa toxicidad".

Fue en ese entonces que la diva recordó la vez que le golpearon el rostro y mostró a cámara: "Todavía tengo la marca en el ojo".

La diva contó que la agresión se produjo cuando estaba en el auto con un exnovio, ya fallecido, que era "muy celoso" y cuando le quiso hacer una pregunta la atacó brutalmente.

