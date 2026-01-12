Mauricio Macri y Juliana Awada se han separado luego de más de 15 años de relación y Moria Casán no tardó en opinar al respecto cuando hacían el tema en su programa La mañana con Moria por la pantalla de El Trece cuando el periodista Gustavo Méndez sugirió que hubo un tercero en discordia.
"OJO DE LOCA NUNCA SE EQUIVOCA"
Moria Casán se burló de Macri y lo tildó de "cornudo" tras su separación
El expresidente y Juliana Awada se separaron luego de más de 15 años de relación y Moria Casán deslizó que la diseñadora habría sido infiel.
Tras señalar que su fuente "es buenísima", el comunicador contó que el expresidente estaría tan vinculado a la FIFA que habría ocasionado el distanciamiento con la diseñadora que "estaría conociendo a un empresario argentino" que no reside en Argentina y es del "rubro financista".
En medio de la información que brindó su compañero, la conductora aprovechó para lanzar el refrán popular: "¿Qué te dije? Ojo de loca nunca se equivoca". Dejando en claro que de manera anticipada supuso que el vínculo se terminó a raíz de una infidelidad. Asimismo, hizo "cuernitos" con sus manos haciendo énfasis en el engaño que habría sufrido el exmandatario nacional.
Por otro lado, es preciso destacar que la reconocida artista está en pareja con Fernando Galmarini, padre de Sergio Massa, quien en más de una ocasión fue víctima en redes sociales por los comentarios adversos propiciados por el fundador del PRO como cuando lo tildó de "ventajita". En ese sentido, la burla se trataría de una especie de venganza por parte de la familia del exintendente de Tigre hacia el ingeniero.
Moria Casán mostró la marca que le quedó tras sufrir violencia de género
Hace algunos días Moria Casán se refirió a la denuncia que presentó la actriz Romina Gaetani en contra de su expareja Luis Cavanagh por violencia de género.
La conductora recordó cuando fue agredida por una pareja durante su juventud y aseguró: "Es muy doloroso cuando no podés salir de esa toxicidad".
Fue en ese entonces que la diva recordó la vez que le golpearon el rostro y mostró a cámara: "Todavía tengo la marca en el ojo".
La diva contó que la agresión se produjo cuando estaba en el auto con un exnovio, ya fallecido, que era "muy celoso" y cuando le quiso hacer una pregunta la atacó brutalmente.
