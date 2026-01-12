OLGA y LUZU TV recaudaron millones para los incendios en la Patagonia

image En LUZU TV recaudaron $20.000.000 en tan solo algunos minutos.



Ver publicación en X

Un reconocido influencer cruzó a Javier Milei por los incendios en la Patagonia

Lo que ocurre en la Patagonia es tema de debate tanto en los medios de comunicación como también así en las redes sociales y los streamers no se quedaron afuera.

En este sentido, el influencer Gerónimo "Momo" Benavides apuntó directamente contra el presidente Javier Milei al hablar del tema.

"Tenemos de los paisajes más lindos del mundo y lo están prendiendo fuego. Y todo intencional, no hay un foco solo, varios focos", señaló en primera instancia.

Para luego arremeter que el Gobierno está involucrado en el hecho: "Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin limites e incendian Patagonia desde hace décadas. Qué casualidad".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River