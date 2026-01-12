urgente24
OLGA y LUZU TV recaudaron millones para los incendios en la Patagonia

Si bien ambos canales compiten a diario para ser los más vistos del streaming, esta vez se pusieron de acuerdo para ayudar a la Patagonia en medio del caos.

12 de enero de 2026 - 13:20
OLGA y LUZU TV recaudaron millones para destinar a los incendios en la Patagonia.

Foto: NA 12/01/2026

Desde hace algunos días la Patagonia enfrenta una de las temporadas de incendios más intensas registradas lo que obligó a evacuar localidades tras consumir miles de hectáreas en varias provincias del sur argentino y es por ese motivo que desde OLGA y LUZU TV, los dos canales de streaming más importantes del país, decidieron hacer una colecta solidaria.

La Fundación Sí se está encargando de ayudar a quienes se encuentran en las áreas afectadas por el acontecimiento. Manu Lozano es el principal referente de la ONG que se encuentran dándole una mano a La Comarca Andina, que se hicieron cargo de intentar apagar el fuego, propagar la información y recuperar cuestiones materiales.

Embed - Patagonia en llamas: Chubut vive la peor tragedia ambiental en 20 años


Ambos decidieron compartir el alias para que sus espectadores aporten a la causa y de inmediato entre ambas señales sumaron millones de pesos que serán destinados a los más necesitados. Benjamín Amadeo habló al respecto y explicó visiblemente consternado: "Se está quemando la Patagonia y no nos cansamos este fin de semana de comunicarlo y de mencionarlo para concientizar y también para ya en este punto acercar maneras en las cuales cada uno de nosotros puede ayudar".

Por su parte, Nicolás Occhiato, mencionó que en su empresa juntaron $20.000.000 en tan solo diez minutos y aprovechó para agradecerle a su comunidad: "Impresinante. Gracias. Che, qué comunidad del carajo".

En LUZU TV recaudaron $20.000.000 en tan solo algunos minutos.

Un reconocido influencer cruzó a Javier Milei por los incendios en la Patagonia

Lo que ocurre en la Patagonia es tema de debate tanto en los medios de comunicación como también así en las redes sociales y los streamers no se quedaron afuera.

En este sentido, el influencer Gerónimo "Momo" Benavides apuntó directamente contra el presidente Javier Milei al hablar del tema.

"Tenemos de los paisajes más lindos del mundo y lo están prendiendo fuego. Y todo intencional, no hay un foco solo, varios focos", señaló en primera instancia.

Para luego arremeter que el Gobierno está involucrado en el hecho: "Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin limites e incendian Patagonia desde hace décadas. Qué casualidad".

