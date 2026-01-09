Eugenia Rolón, la libertaria que criticaba alcohol al volante y ahora chocó borracha

Borracha, sin registro y escrachada: El día que se desarmó la imagen perfecta de Rolón

El episodio ocurrió en Mar de Ajó, Partido de La Costa, cuando Rolón manejaba un Honda Fit que pertenece al padre de su novio, con cédula azul a nombre de Iñaki Gutiérrez, y según informaron, dio 1,89 gramos de alcohol en sangre en un control de alcoholemia, en una provincia donde rige la tolerancia cero, además de no tener licencia de conducir, por lo que el auto fue secuestrado.

Las cámaras de seguridad terminaron de prender fuego todo, porque se ve cómo el auto entra a una calle de tierra, empieza a hacer maniobras erráticas y termina estampado contra un poste, y ese video se viralizó en minutos, generando un rechazo casi unánime que atravesó grietas y banderas políticas.

image Rolón chocó borracha y sin licencia, con 1,89 de alcohol en sangre, lo cual desató críticas unánimes en redes sociales.

Pero lo que más la hundió, como suele pasar en muchos casos, fue el archivo. En 2022, cuando una concejala kirchnerista fue filmada manejando borracha, Iñaki había tuiteado: "La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco". Y Rolón había agregado: "La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas".

Esas frases hoy circulan de nuevo para remarcar la propia incoherencia de la joven, y las redes se lo hicieron pagar caro. "Después de chocar alcoholizada, y sin registro, Eugenia Rolón es tendencia por cómo criticaba manejar borracha" señaló un usuario, y otro comentó: "No me importa la ideología, una criminal al volante. Pudo tener de víctima a vos, a mí, a otro inocente".

tweet-2009346905806131277

tweet-2009607645603549676

tweet-2009503285930287267

tweet-2009396298630484104

Incluso desde el círculo libertario salieron a cruzarla, como una cuenta que dijo: "Sos un mal ejemplo como militantes de la LLA", u otra que remarcó que con apps como Uber "este hecho se evitaba".

No hubo defensa ni blindaje, ni relato alternativo, porque manejar borracho a las 10 de la mañana, sin registro y chocando en una ciudad turística, es algo que ni el mejor community manager puede maquillar. Y cuando convertís la moral en espectáculo político, el día que fallás no caés solo vos, se cae todo el discurso.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)