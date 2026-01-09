La influencer pareja de Iñaki Gutiérrez que maneja el TikTok de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, fue noticia por un choque en Mar de Ajó que la dejó con el auto secuestrado y el alcohol por las nubes. La joven quedó en polémica, sobre todo por cómo se estrelló contra su propio relato (como bien le recordaron las redes).
"CRISTIANA, ANTICOMUNISTA" E HIPÓCRITA
Eugenia Rolón, la libertaria que criticaba alcohol al volante y ahora chocó borracha
Eugenia Rolón, pareja del también militante libertario Iñaki Gutiérrez, chocó ebria y sin registro. Las redes la destrozan y le recuerdan sus críticas pasadas.
Militante en redes, influencer oficial: Así se hizo visible Eugenia Rolón
Eugenia Rolón se presenta en redes como "Cristiana. anticomunista. Orgullosamente argentina", y esa es la base de toda su construcción pública, que no gira alrededor del entretenimiento ni de la vida privada sino de repostear, amplificar y militar sin filtro el discurso libertario, con una estética prolija, rubia, sonriente y muy alineada al marketing político de Javier Milei.
No es de sorprender que haya terminado metida en el corazón del poder. Ella y su pareja, Iñaki "La Pepona" Gutiérrez, forman parte del núcleo que maneja la comunicación digital del Presidente y generan, según Perfil, "unas 50 mil interacciones diarias", una cifra que, como remarcan en Casa Rosada, supera el alcance de varios ministros, lo que explica por qué Karina Milei los banca aunque no respondan ni a Las Fuerzas del Cielo ni al armado de Sharif Menem.
Rolón, además, fue candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza en San Lorenzo, Santa Fe, quedó tercera con el 20% de los votos y recibió incluso el saludo público de Manuel Adorni, que le escribió: "¡La ganadora!, impecable lo tuyo", un guiño que dejó claro que estaba mucho más integrada al oficialismo de lo que parecía.
Por eso cuando se supo que la persona que administra el TikTok presidencial había chocado borracha y sin registro, el impacto fue tanto policial como político, porque la chica que durante años bajó línea contra "la casta", la impunidad y los privilegios estaba ahora del otro lado del cañón.
Borracha, sin registro y escrachada: El día que se desarmó la imagen perfecta de Rolón
El episodio ocurrió en Mar de Ajó, Partido de La Costa, cuando Rolón manejaba un Honda Fit que pertenece al padre de su novio, con cédula azul a nombre de Iñaki Gutiérrez, y según informaron, dio 1,89 gramos de alcohol en sangre en un control de alcoholemia, en una provincia donde rige la tolerancia cero, además de no tener licencia de conducir, por lo que el auto fue secuestrado.
Las cámaras de seguridad terminaron de prender fuego todo, porque se ve cómo el auto entra a una calle de tierra, empieza a hacer maniobras erráticas y termina estampado contra un poste, y ese video se viralizó en minutos, generando un rechazo casi unánime que atravesó grietas y banderas políticas.
Pero lo que más la hundió, como suele pasar en muchos casos, fue el archivo. En 2022, cuando una concejala kirchnerista fue filmada manejando borracha, Iñaki había tuiteado: "La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco". Y Rolón había agregado: "La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas".
Esas frases hoy circulan de nuevo para remarcar la propia incoherencia de la joven, y las redes se lo hicieron pagar caro. "Después de chocar alcoholizada, y sin registro, Eugenia Rolón es tendencia por cómo criticaba manejar borracha" señaló un usuario, y otro comentó: "No me importa la ideología, una criminal al volante. Pudo tener de víctima a vos, a mí, a otro inocente".
Incluso desde el círculo libertario salieron a cruzarla, como una cuenta que dijo: "Sos un mal ejemplo como militantes de la LLA", u otra que remarcó que con apps como Uber "este hecho se evitaba".
No hubo defensa ni blindaje, ni relato alternativo, porque manejar borracho a las 10 de la mañana, sin registro y chocando en una ciudad turística, es algo que ni el mejor community manager puede maquillar. Y cuando convertís la moral en espectáculo político, el día que fallás no caés solo vos, se cae todo el discurso.
