Alcohol al volante y choque: Una influencer cercana a Milei dio 1,89 en el test de alcoholemia

image

Intervención judicial en el accidente que salpica a Milei

El episodio ocurrió en la calle Rivadavia al 400, a pocas cuadras del mar, entre Mitre y Catamarca. La causa quedó en manos del Juzgado de Faltas del Partido de La Costa, que deberá definir las sanciones correspondientes.

De acuerdo a la documentación del vehículo, el auto no estaba a nombre de la conductora, sino que pertenecería a un familiar directo de Gutiérrez, quien contaba con la cédula azul habilitante para su uso.

El hecho no dejó heridos, pero reavivó la discusión sobre el consumo de alcohol al volante, especialmente en zonas turísticas y en plena temporada alta, donde los controles se intensifican y la tolerancia es cero.

image

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Venezuela: Anuncian liberación de presos políticos y hay expectativa por los argentinos detenidos

Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal

Milei prometió bajar el tono, pero su instinto tuitero es más fuerte: Cuántos insultos disparó en X