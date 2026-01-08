Un accidente de tránsito (un fuerte choque) ocurrido en la mañana de este jueves en la costa bonaerense terminó con un resultado positivo de alcoholemia, un auto secuestrado y un episodio que rápidamente ganó repercusión por el entorno político de la protagonista.
Alcohol al volante y choque: Una influencer cercana a Milei dio 1,89 en el test de alcoholemia
Eugenia Rolón, influencer mileista y novia de Iñaki Gutiérrez, fue protagonista de un choque en la costa. Estaba borracha.
La conductora fue Eugenia Rolón, influencer de 23 años y pareja de Iñaki Gutiérrez, uno de los nombres ligados al esquema comunicacional del Gobierno nacional. El siniestro ocurrió en la zona urbana de Mar del Tuyú, cuando el vehículo que manejaba impactó contra un poste tras realizar maniobras imprudentes.
Minutos después del choque, personal de tránsito le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido. En la provincia de Buenos Aires rige la política de alcohol cero, por lo que el procedimiento derivó en el secuestro inmediato del automóvil.
Un choque en plena mañana
Según fuentes policiales, el hecho se produjo antes de las 10 de la mañana, en el marco del Operativo Sol que se despliega durante la temporada de verano. Testigos advirtieron que el auto circulaba de manera errática hasta que terminó impactando contra un poste de alumbrado.
El vehículo involucrado es un Honda Fit, que quedó retenido por las autoridades. Tras el incidente, Iñaki Gutiérrez se presentó en el lugar para asistir a su pareja y hacerse cargo de la situación, luego de que el rodado fuera secuestrado.
Intervención judicial en el accidente que salpica a Milei
El episodio ocurrió en la calle Rivadavia al 400, a pocas cuadras del mar, entre Mitre y Catamarca. La causa quedó en manos del Juzgado de Faltas del Partido de La Costa, que deberá definir las sanciones correspondientes.
De acuerdo a la documentación del vehículo, el auto no estaba a nombre de la conductora, sino que pertenecería a un familiar directo de Gutiérrez, quien contaba con la cédula azul habilitante para su uso.
El hecho no dejó heridos, pero reavivó la discusión sobre el consumo de alcohol al volante, especialmente en zonas turísticas y en plena temporada alta, donde los controles se intensifican y la tolerancia es cero.
