Milei abre la Casa Rosada a la crisis venezolana: Encuentro con una referente antichavista

Trotta calificó como “una realidad complicada” la situación de tener a una funcionaria vinculada al régimen anterior en un rol de poder, pero consideró que la vigilancia internacional, incluida la de Argentina y otros aliados, es clave para garantizar avances.

Libertad para venezolanos… y argentinos

Dentro de las conversaciones se abordó la situación de argentinos detenidos en Venezuela, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, un caso que ha generado preocupación en la Casa Rosada y que Trotta aseguró haber planteado directamente con el presidente. “Es una preocupación y confío en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para liberarlo”, dijo la activista en declaraciones a la prensa.

Mirada regional y mensaje de apoyo

El encuentro se enmarca en un contexto regional convulsionado, donde la captura de Maduro y las decisiones de actores internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcan el ritmo de los acontecimientos. El gobierno argentino ha manifestado su apoyo a los procesos que consideran necesarios para restaurar la democracia en Venezuela, alineándose con parte del circuito opositor y de derechos humanos.

Para Trotta, la situación de Venezuela “no es solo una transición, sino el desmantelamiento de un Estado que ha ejercido poder de una manera que afectó no solo a su pueblo, sino a toda la región”. El mensaje fue claro: la liberación de presos y la estabilización del país son pasos ineludibles en un proceso que, según ella, todavía tiene múltiples desafíos por delante.

