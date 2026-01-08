En un momento de alta tensión en Venezuela, el presidente Javier Milei abrió las puertas de Casa Rosada para una reunión que no pasó desapercibida en el mapa de la política regional. El eje del encuentro: la crisis política en el país caribeño, la liberación de presos políticos y el rol que juegan las potencias en esa transición convulsionada.
Milei abre la Casa Rosada a la crisis venezolana: Encuentro con una referente antichavista
Javier Milei recibió a una activista venezolana en la Casa Rosada para hablar sobre la situación de Venezuela. Expectativa por Nahuel Gallo.
La protagonista fue Elisa Trotta, activista y una de las voces más visibles del antichavismo en América Latina, que visitó el despacho presidencial junto a un grupo de asesores para discutir el escenario post-Maduro después de la captura del expresidente venezolano en una operación de fuerzas militares estadounidenses.
El foco de la reunión en la Casa Rosada
Trotta y Milei pusieron sobre la mesa la necesidad de intensificar la presión internacional para lograr la liberación de presos políticos, entre ellos algunos ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela desde hace meses. Aunque los detalles de la conversación no fueron difundidos oficialmente, fuentes cercanas al encuentro señalaron que ese fue uno de los puntos más fuertes de la agenda.
La activista definió el encuentro como “fundamental para todos los que creen en la libertad”, subrayando que la situación venezolana representa no solo un problema interno de ese país, sino un desafío para la democracia en toda la región.
El factor Trump y Delcy Rodríguez
El trasfondo de la reunión fue la transición política en Venezuela, que tomó un giro inesperado luego de la detención de Nicolás Maduro. Bajo la supervisión de Estados Unidos, el proceso de cambio enfrenta tensiones internas y cuestionamientos por el protagonismo de figuras como Delcy Rodríguez, quien, a pesar de su cercanía al chavismo, fue posicionada como autoridad interina en el país.
Trotta calificó como “una realidad complicada” la situación de tener a una funcionaria vinculada al régimen anterior en un rol de poder, pero consideró que la vigilancia internacional, incluida la de Argentina y otros aliados, es clave para garantizar avances.
Libertad para venezolanos… y argentinos
Dentro de las conversaciones se abordó la situación de argentinos detenidos en Venezuela, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, un caso que ha generado preocupación en la Casa Rosada y que Trotta aseguró haber planteado directamente con el presidente. “Es una preocupación y confío en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para liberarlo”, dijo la activista en declaraciones a la prensa.
Mirada regional y mensaje de apoyo
El encuentro se enmarca en un contexto regional convulsionado, donde la captura de Maduro y las decisiones de actores internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcan el ritmo de los acontecimientos. El gobierno argentino ha manifestado su apoyo a los procesos que consideran necesarios para restaurar la democracia en Venezuela, alineándose con parte del circuito opositor y de derechos humanos.
Para Trotta, la situación de Venezuela “no es solo una transición, sino el desmantelamiento de un Estado que ha ejercido poder de una manera que afectó no solo a su pueblo, sino a toda la región”. El mensaje fue claro: la liberación de presos y la estabilización del país son pasos ineludibles en un proceso que, según ella, todavía tiene múltiples desafíos por delante.
