El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de reordenamiento del Estado y avanzó sobre un área sensible: los Medios Públicos. A través de un decreto, la Casa Rosada oficializó a la nueva responsable del sector y, en paralelo, comenzó a delinear el esquema de retiros voluntarios con el que busca reducir de manera significativa la planta de trabajadores.
Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal
Milei avanzará con su plan motosierra en los medios públicos. Está a cargo una persona de confianza de Adorni y propondrán retiros voluntarios.
La designación recayó en María Gabriela Fernández, una abogada de perfil bajo y sin exposición política previa, que quedó al frente de la Subsecretaría de Medios Públicos. El nombramiento fue formalizado por decreto y rige desde el 1° de enero, bajo la órbita directa de la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Manuel Adorni.
La Subsecretaría concentra áreas clave del ecosistema estatal: Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un engranaje central en la estrategia comunicacional del Gobierno y uno de los focos históricos de discusión por su tamaño, presupuesto y rol.
Milei de la más poder a Manuel Adorni
La llegada de Fernández se da en medio de una fuerte reconfiguración del organigrama presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Adorni a la jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Debajo del vocero quedó Javier Lanari, mientras que en los últimos días se disolvió la Secretaría de Prensa, que hasta hace poco estaba en manos de Eduardo Serenellini.
Con estos cambios, Milei terminó de cerrar un esquema reducido de secretarías que dependen directamente de la Presidencia, con Comunicación y Medios como una de las áreas estratégicas del modelo libertario.
Plan motosierra: recorte de personal con retiros voluntarios
El movimiento en la conducción no es aislado. La designación se produce mientras el Ejecutivo prepara la apertura de un retiro voluntario para Medios Públicos, en el marco del congelamiento general de contrataciones en el Estado.
Hoy, entre la TV Pública y Radio Nacional, trabajan cerca de 2.400 empleados. Desde el Gobierno sostienen que la estructura está sobredimensionada y apuntan directamente a la herencia de gestiones anteriores. “La radio líder del país opera con alrededor de 300 empleados; la radio oficial casi cuadruplica ese número”, repiten en despachos oficiales para justificar el recorte.
Aunque todavía no se difundió el número final de bajas, fuentes del Ejecutivo aseguran que las ofertas serán “acordes a la antigüedad y al cargo” de cada trabajador y que el proceso se implementará de manera gradual.
Qué medios siguen y cuáles están en riesgo
El encargado de ejecutar el esquema será el interventor Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, que asumió el control del área en reemplazo de Eduardo González. Desde el Gobierno insisten en que los medios estatales “funcionan a pérdida” y que sus estructuras superan ampliamente las de señales privadas.
En ese contexto, algunos proyectos están bajo revisión. Señales como Paka Paka podrían ser transferidas a otras áreas, privatizadas o directamente cerradas. En el caso de RTA, el objetivo oficial es reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, que administra la pauta estatal, también aparece en la lista de dependencias que sufrirán recortes.
Con la nueva conducción ya en funciones y la hoja de ruta definida, el Gobierno acelera uno de los ajustes más delicados de su gestión: achicar, redefinir y reconfigurar el sistema de Medios Públicos, una de las banderas más polémicas del plan de Milei.
