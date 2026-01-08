Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal

Plan motosierra: recorte de personal con retiros voluntarios

El movimiento en la conducción no es aislado. La designación se produce mientras el Ejecutivo prepara la apertura de un retiro voluntario para Medios Públicos, en el marco del congelamiento general de contrataciones en el Estado.

Hoy, entre la TV Pública y Radio Nacional, trabajan cerca de 2.400 empleados. Desde el Gobierno sostienen que la estructura está sobredimensionada y apuntan directamente a la herencia de gestiones anteriores. “La radio líder del país opera con alrededor de 300 empleados; la radio oficial casi cuadruplica ese número”, repiten en despachos oficiales para justificar el recorte.

Aunque todavía no se difundió el número final de bajas, fuentes del Ejecutivo aseguran que las ofertas serán “acordes a la antigüedad y al cargo” de cada trabajador y que el proceso se implementará de manera gradual.

Qué medios siguen y cuáles están en riesgo

El encargado de ejecutar el esquema será el interventor Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, que asumió el control del área en reemplazo de Eduardo González. Desde el Gobierno insisten en que los medios estatales “funcionan a pérdida” y que sus estructuras superan ampliamente las de señales privadas.

En ese contexto, algunos proyectos están bajo revisión. Señales como Paka Paka podrían ser transferidas a otras áreas, privatizadas o directamente cerradas. En el caso de RTA, el objetivo oficial es reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, que administra la pauta estatal, también aparece en la lista de dependencias que sufrirán recortes.

Con la nueva conducción ya en funciones y la hoja de ruta definida, el Gobierno acelera uno de los ajustes más delicados de su gestión: achicar, redefinir y reconfigurar el sistema de Medios Públicos, una de las banderas más polémicas del plan de Milei.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei prometió bajar el tono, pero su instinto tuitero es más fuerte: Cuántos insultos disparó en X

Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas

Donald Trump y el presidente de Colombia al teléfono: Qué dijo el "Jaguar domado"