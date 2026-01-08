Donald Trump y el presidente de Colombia al teléfono: Qué dijo el "Jaguar domado"

El presidente colombiano Gustavo Petro bajó el tono de la pelea con la administración de Donald Trump tras varias semanas de cruces por el asedio estadounidense en el Caribe y la reciente escalada debido a la captura de Nicolás Maduro en el marco del operativo especial de Washington en Caracas. De hecho, el líder colombiano, un ex guerrillero, habló por teléfono con el mandamás de la Casa Blanca, según contó el propio republicano, quien además reveló ala prensa que muy pronto visitará el Despacho Oval.
El mandatario estadounidense confirmó este miércoles que tuvo una conversación telefónica con Petro, a quien anteriormente le había dicho que “cuide su trasero” tras la redada contra Maduro, y catalogó de un “gran honor” haber hablado con su homólogo colombiano, marcando un giro de 360 grados en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Trump también dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller de Colombia estaban organizando una reunión con el presidente colombiano en la Casa Blanca, y que la esperaba con ansiedad.
Por su parte, Petro afirmó que la conversación tuvo una duración aproximada de una hora y que abordó dos asuntos, además de la cuestión actual en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico. “Me dejó hablar entonces yo traté de no hablar tanto, y en la conversación toqué dos temas para no alargarme y una solicitud, que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes. Si no se dialoga, hay guerra, nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, declaró.
Una llamada que puso paños fríos a la tensión entre Donald Trump y Colombia
El presidente estadounidense Donald Trump contó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que Gustavo Petro lo llamó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido” en un contexto signado por las amenazas injerencistas de Washington a países hispanos y caribeños, como Colombia y México, donde asegura que existen laboratorios de metanfetaminas y de cocaína que terminan en el mercado estadounidense, acusando a sus gobiernos de ser cómplices o no hacer nada para erradicar al narcoterrorismo que se cuela por la frontera sur estadounidense.
El mandamás de la Casa Blanca aseguró que apreciaba “la llamada y el tono” de Petro, exhibiendo un cambio de la actitud de la administración de Petro, aliada del chavismo, que días antes había condenado la captura de Maduro, calificándola de “un secuestro por parte de Estados Unidos” y alegando una violación a la soberanía de un país, al Derecho Internacional Penal y a los convenios colectivos enarbolados en la Carta fundacional de Naciones Unidas.
Previamente al llamado entre ambos mandatarios en las antípodas ideológicas, Trump también había tildado de “enfermo” a Gustavo Petro y no había descartado llevar a cabo una operación militar especial en Colombia, similar a la de Venezuela que terminó en la detención de Maduro y su posterior rendición de cuentas ante un Tribunal Federal de Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.
“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó hace unos días Donald Trump durante el vuelo presidencial a bordo del Air Force One.
Según la agencia de noticias The New York Times, que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto y con un portavoz de la presidencia colombiana, Trump y Petro conversaron cerca de una hora en la tarde del miércoles en una llamada telefónica facilitada por la embajada estadounidense en Colombia.
“La llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan”, planteó el diario estadounidense.
Anteriormente a la llamada a Trump, un par de horas antes de que el presidente Petro saliera a la Plaza de Bolívar, un periodista de The New York Times lo llamó para dialogar sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses, según el diario.
“Bueno, estamos en peligro. Porque la amenaza es real. La creó Trump”, le dijo el presidente al periodista. Ese mismo día, la Casa Blanca dejó el mensaje de que el primer mandatario norteamericano quería hablar con Petro, según el diario.
Memes del "jaguar domado" después de la filtración del llamado
Gustavo Petro había promovido la figura del jaguar como símbolo de resistencia del pueblo colombiano contra el imperialismo que encarna Estados Unidos. Incluso, el día antes de la llamada a Donald Trump, había propuesto la construcción de una estatua de un jaguar como símbolo de libertad y soberanía de Colombia frente a las amenazas injerencistas de Trump.
El líder colombiano planteó la construcción de esta estatua simbólica tras haber advertido hace unos días a Trump y a Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, que un ataque a Colombia podría “despertar al jaguar popular”.
Pero, con el giro en la política exterior de Petro al llamar a Trump este miércoles, las redes sociales estallaron mediante memes, imágenes y comentarios irónicos, asegurando que el “jaguar” se acababa de convertir en un gatito felpudo de Washington.
“El jaguar resultó ser un cachorro del imperio…”, dijo un usuario en X, mientras que otro compartió una imagen creada con Inteligencia Artificial en la que se ve al presidente colombiano detenido por la DEA, mientras camina con un bikini animal print y unas orejas que simulan ser de felino.
