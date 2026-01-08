La previa al viernes 09/01: Petroleras piden a Donald Trump garantías reales por Venezuela

“Nadie quiere entrar allí cuando un puto posteo en redes sociales puede cambiar toda la política exterior del país”, dijo un inversor de capital privado especializado en energía.

Las discusiones en Miami ocurrieron apenas horas después de que Trump dijera que Venezuela entregaría millones de barriles de petróleo cada mes a buques fletados por USA que transportarían el crudo a ese país, donde las refinerías del Golfo se preparan para procesarlo.

Trump dijo que él se encargaría personalmente de comercializar ese petróleo "para beneficio de los estadounidenses y de los venezolanos".

La Casa Blanca dijo que Washington DC controlaría el petróleo de Venezuela “indefinidamente”, apoderándose de una riqueza natural de uno de los miembros fundadores del cártel de la OPEP.

En lunfardo: "Un choreo"

Después de bombardear los países petroleros Irán y Nigeria, “Venezuela es el 3er. productor de petróleo de la OPEP atacado por USA en el último año”, afirmó Bill Farren-Price, del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford.

“Esta es una agenda global que remodelará cada vez más el comercio energético mundial según los términos y condiciones de Estados Unidos”, afirmó.

Pero el plan de Trump provoca escepticismo entre los ejecutivos estadounidenses:

riesgos políticos y legales,

bajos precios del petróleo.

Entonces, el secretario de Energía de USA, Chris Wright, en un escenario preparado por Goldman Sachs, habló con altos funcionarios de Chevron y ConocoPhillips y les transmitió el mensaje de Trump de que los mayores grupos petroleros de USA deben invertir miles de millones de dólares en la golpeada industria energética de Venezuela.

USA anticipó que abriría la puerta a empresas estadounidenses de servicios petrolíferos para trabajar en Venezuela y comenzar a aliviar algunas de las sanciones que han afectado su economía.

Pero Wright reconoció -en la conferencia de Goldman Sachs en Miami- que los gigantes petroleros estadounidenses no iban a "invertir miles de millones de dólares en construir nueva infraestructura en Venezuela la próxima semana".

Varios de los presentes ya le anticiparon lo mismo que le dirán a Trump: USA deberá respaldar grandes proyectos.

“Tendría que haber garantías serias por parte del gobierno para que los grandes petroleros regresen a Venezuela”.

“Tomará tiempo ver una inversión real en el país y luego más tiempo para aumentar la producción”.

El director financiero de Chevron, Eimear Bonner, se mostró cauteloso en comentarios a puertas cerradas ante inversores y no dio indicios de planes de expansión a corto plazo en el país, según personas presentes informaron a Financial Times.

Chevron es la única empresa estadounidense que tiene una licencia de USA para exportar crudo venezolano y está buscando modificar su acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para vender más petróleo venezolano.

Amos Hochstein, socio director del grupo de inversión TWG Global y exasesor del expresidente Joe Biden, afirmó que invertir en Venezuela conllevaba riesgos legales, financieros y políticos.

##"Las compañías petroleras estadounidenses necesitan saber si estarían protegidas más allá del mandato de Trump", afirmó.

##"Las empresas estadounidenses necesitan saber quiénes son sus contrapartes. ¿Están firmando acuerdos con el gobierno venezolano? ¿Es legítimo el gobierno venezolano?".

##" Durante los próximos 3 años, estas empresas tendrán que invertir y no habrá ingresos hasta mucho después. Y para entonces, Donald Trump dejará de ser Presidente".

Neil McMahon, cofundador del grupo de inversión energética Kimmeridge, dijo que las empresas estadounidenses necesitarían garantías financieras formales de la Administración antes de comprometer dinero.

“Las empresas están preocupadas por el marco legal que adoptarán estos nuevos contratos, considerando que ya han sido quemados tantas veces antes”.

Un importante inversor de capital privado dijo que su empresa estaba “lista para empezar a analizar opciones”, pero “Este gobierno va a tener que garantizarlo”, y agregó:

Sin algo así, ningún inversor, ninguna empresa pública que tenga accionistas puede poner a trabajar su capital en un país que no tiene leyes reales y se queda con los beneficios y confisca los activos. Sin algo así, ningún inversor, ninguna empresa pública que tenga accionistas puede poner a trabajar su capital en un país que no tiene leyes reales y se queda con los beneficios y confisca los activos.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver

La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia

El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios

La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica