Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver

Ahora bien, esos mensajes no son solo comentarios al pasar. Son un termómetro que mide la temperatura real de la audiencia, esa que al final del día define qué programa se queda y cuál se va. Y si algo quedó claro es que la gente no estaba lista para despedirse de este formato. La química entre Rojas y Tartúfoli funcionaba, enganchaba y generaba complicidad.

Sin embargo, acá viene el misterio que todos quieren resolver: ¿será la misma dupla la que regrese o América TV intentará reacomodar las piezas con rostros nuevos? Hasta el momento, desde el canal se mantienen en silencio. No hay comunicado oficial, no hay desmentidas, no hay confirmaciones.

Lo concreto es que si América TV realmente está considerando esta vuelta, estaría reconociendo implícitamente que quizás la decisión de levantarlo fue apresurada. Los números no mienten, y cuando la audiencia levanta la voz de esta manera, los ejecutivos se ven obligados a recalcular. Marzo podría ser el mes del retorno, o simplemente otra promesa que quede en el camino. Por ahora, los fans esperan con ansiedad, cruzando los dedos para que esa "luz de esperanza" se transforme finalmente en realidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoAriasPrensa/status/2008703249814032849&partner=&hide_thread=false LUZ DE ESPERANZA para #PasoEnAmerica



Posibilidad de volver en marzo , LOS FINDES



Están analizando todo — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) January 7, 2026 Publicación en X de @LeoAriasPrensa.

--------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia

El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica