El latigazo fue tan fuerte que todavía retumba en los pasillos de América TV. Cuando todos creían que la decisión estaba tomada y el martillo había caído definitivamente, resulta que ahora las cartas sobre la mesa cambiaron de posición. El canal, que despidió a "Pasó en América" el 30 de diciembre, con Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli al frente, estaría dando señales de un posible regreso que tiene a todos llenos de incertidumbre.
"SE EQUIVOCÓ Y PAGÓ"
Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver
Un tuit de Leo Arias sacudió a América TV al revelar que un programa levantado a fines de 2025 podría volver en marzo.
Esa frase bastó para que las redes sociales se incendiaran con mensajes de todo tipo, algunos celebrando y otros exigiendo explicaciones por semejante decisión.
América TV y la posible vuelta del programa que pide la gente
Porque seamos sinceros: el público no se guardó absolutamente nada. Apenas el tuit de Arias salió a la luz, los comentarios se multiplicaron. La cuenta @claudiapagano5 fue directa al hueso: "Se extraña un montón, no se para qué lo sacaron". Otro usuario, @Marla_deConurba, confesó algo que probablemente muchos sintieron: "No pensé encariñarme tanto con ese programa. La dupla Tartu - Sabrina Rojas es muy divertida". Y @benjyvega remató con un golpe certero: "Era por lo único que veía América".
Ahora bien, esos mensajes no son solo comentarios al pasar. Son un termómetro que mide la temperatura real de la audiencia, esa que al final del día define qué programa se queda y cuál se va. Y si algo quedó claro es que la gente no estaba lista para despedirse de este formato. La química entre Rojas y Tartúfoli funcionaba, enganchaba y generaba complicidad.
Sin embargo, acá viene el misterio que todos quieren resolver: ¿será la misma dupla la que regrese o América TV intentará reacomodar las piezas con rostros nuevos? Hasta el momento, desde el canal se mantienen en silencio. No hay comunicado oficial, no hay desmentidas, no hay confirmaciones.
Lo concreto es que si América TV realmente está considerando esta vuelta, estaría reconociendo implícitamente que quizás la decisión de levantarlo fue apresurada. Los números no mienten, y cuando la audiencia levanta la voz de esta manera, los ejecutivos se ven obligados a recalcular. Marzo podría ser el mes del retorno, o simplemente otra promesa que quede en el camino. Por ahora, los fans esperan con ansiedad, cruzando los dedos para que esa "luz de esperanza" se transforme finalmente en realidad.
--------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios
La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica