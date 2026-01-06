LAM arrancó una nueva etapa sin Yanina Latorre: Cómo respondió el público

Sin Yanina Latorre, así leyó el rating el debut de LAM

El otro dato clave fue el rating. Según publicó Nacho Rodríguez en X, LAM midió 2,1 puntos a las 20 horas en su debut. Otras mediciones hablaron de 1,7, lo que no invalida el análisis: para América TV, en enero y con una grilla fragmentada, es un número competitivo. No será un pico histórico, pero sí un piso que permite trabajar.

tweet-2008314541055029588 El rating del debut fue correcto para América TV en verano y marcó un piso sólido más que un impacto explosivo.

Se siente la salida de Yanina Latorre, sobre todo en términos de conflicto permanente. Durante años fue una usina diaria de tensión y contenido. De Brito eligió no reemplazarla con una copia, sino repartir el peso entre varias voces, una decisión que cambia la dinámica pero no necesariamente el espíritu.

El propio conductor ya había dejado clara su mirada sobre los ciclos largos y los cambios inevitables en entrevistas previas, y el debut confirmó esa lógica: LAM apuesta a ajustar las piezas para seguir siendo relevante, no apuesta a reinventarse.

image La salida de Yanina Latorre cambia la dinámica, pero LAM apuesta a redistribuir el peso del conflicto sin perder influencia.

El primer programa no definió la temporada, pero sí marcó algo concreto: LAM sigue siendo un espacio donde el espectáculo se discute, se cruza y se expone, y mientras eso siga pasando, el programa va a seguir teniendo lugar en la conversación diaria de la tele argentina.

