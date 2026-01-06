La nueva temporada de LAM arrancó en América TV con movimientos visibles, decisiones internas fuertes y una sensación clara de reacomodamiento más allá de un simple cambio de panel. Con Ángel de Brito al frente y sin Yanina Latorre en el debut, el programa volvió al aire dejando señales que merecen leerse con atención y sin apurarse a sacar conclusiones.
SE SINTIÓ LA AUSENCIA
LAM arrancó una nueva etapa sin Yanina Latorre: Cómo respondió el público
LAM volvió con angelitas nuevas, Yanina Latorre afuera y con un rating que dejó señales. Qué mostró el debut y por qué este cambio no fue solo de nombres.
Quiénes son las nuevas angelitas de LAM y qué vienen a aportar
"¡Bienvenidos a la temporada 11 de LAM. Hoy tenemos de todo!", dijo De Brito al entrar al estudio y con la que definió el tono que busca sostener. Y con esto, marcaban su debut en el programa Pilar Smith, Karina Iavícoli, Marisa Brel y Carolina Molinari, cuyas llegadas no era un golpe de efecto aislado ni una decisión improvisada. En LAM, el panel es motor. Y acá hay una combinación pensada para sostener el ritmo diario sin depender de una sola figura dominante, como pasó durante años.
Karina Iavícoli vuelve a un lugar que conoce de memoria, frontal, sin especulación y con oficio para el cruce en vivo. Marisa Brel suma algo distinto: experiencia, lectura más larga y capacidad de análisis, algo que ya había demostrado durante años en los debates de Gran Hermano por Telefe.
Carolina Molinari aporta cercanía con el conductor y manejo del lenguaje actual de redes, que hoy es parte central del programa. Y Pilas Smith representa un movimiento fuerte: una periodista históricamente asociada a Telefe que cruza a América, algo que en el ecosistema chico del espectáculo no pasa desapercibido.
La continuidad de Laura Ubfal, Matilda Blanco, Denise Dumas, Barby Franco, Romina Scalora y Juli Argenta refuerza la idea del panel amplio, con miradas distintas y roces inevitables. De hecho, en el primer programa, Matilda hizo un comentario por "unos temitas en maquillaje" en el camarín, mini internas que LAM siempre usó para mostrar que el programa también se cocina al aire.
Sin Yanina Latorre, así leyó el rating el debut de LAM
El otro dato clave fue el rating. Según publicó Nacho Rodríguez en X, LAM midió 2,1 puntos a las 20 horas en su debut. Otras mediciones hablaron de 1,7, lo que no invalida el análisis: para América TV, en enero y con una grilla fragmentada, es un número competitivo. No será un pico histórico, pero sí un piso que permite trabajar.
Se siente la salida de Yanina Latorre, sobre todo en términos de conflicto permanente. Durante años fue una usina diaria de tensión y contenido. De Brito eligió no reemplazarla con una copia, sino repartir el peso entre varias voces, una decisión que cambia la dinámica pero no necesariamente el espíritu.
El propio conductor ya había dejado clara su mirada sobre los ciclos largos y los cambios inevitables en entrevistas previas, y el debut confirmó esa lógica: LAM apuesta a ajustar las piezas para seguir siendo relevante, no apuesta a reinventarse.
El primer programa no definió la temporada, pero sí marcó algo concreto: LAM sigue siendo un espacio donde el espectáculo se discute, se cruza y se expone, y mientras eso siga pasando, el programa va a seguir teniendo lugar en la conversación diaria de la tele argentina.
