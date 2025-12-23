Yanina Latorre deja LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, y transmitido por América TV. La última aparición de la panelista, quien ha sido figura clave del exitoso ciclo, será este martes 23/12, algo en lo que muchos tienen los ojos puestos,
SE SINCERÓ
La última confesión de Yanina Latorre a Ángel de Brito que la dejó desconsolada
Yanina Latorre se va de LAM, pero antes de hacerlo, la panelista se ha sincerado con Ángel de Brito hasta las lágrimas. Esto fue lo que le dijo.
Desde ya, se ha manifestado el desconsuelo por la despedida de Yanina Latorre. Ayer, lunes 22/12, la panelista le hizo una confesión a Ángel de Brito, y no pudo contener las lágrimas.
¿Qué dijo Yanina Latorre?
Ya en la recta final, Yanina Latorre se sinceró como nunca antes con Ángel de Brito y le confesó que no imagina su vida sin LAM.
Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Yanina Latorre: “¿Cómo estás?”. A lo que ella respondió: “Empezando a sufrir”.
El conductor siguió: “¿Estás sufriendo?”. Y Yanina confesó: “Sí.”
"¿Por qué?", le preguntó Ángel de Brito. "Ay no, no me hagas llorar. Porque es difícil”, comentó Yanina.
El presentador insistió: "¿Por qué es difícil?". En eso, Yanina reveló que no es por miedo a los nuevos desafíos, sino por otra cosa: Su vínculo profundo con LAM.
"No le tengo miedo a eso. Nada, 10 años, ¿qué te voy a decir? No me imagino la vida sin LAM”, reveló la panelista entre lágrimas.
A lo que Ángel de Brito comentó: “Bueno, pero podés volver cuando quieras. Uy, lo que va a ser mañana. Mañana va a estar complicado. Bueno, te voy a sacar de acá, llora mañana, mejor”.
¿Por qué Yanina Latorre deja LAM?
Vale recordar que, tal como informó Urgente24, si bien en más de una ocasión Yanina Latorre había asegurado que su rol como panelista en LAM estaba cerca de terminarse, teniendo en cuenta que previo al ciclo conducido por Ángel de Brito lleva adelante su programa Sálvese quien pueda, afirmó en octubre de 2025 que no continuará en 2026. Esta vez, en serio.
Fue durante el ciclo radial que conduce por El Observador, que Yanina Latorre expresó: "Es lógico no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa o llegando 20 minutos tarde".
"Ya empecé a no ir los feriados o falto cada tanto que antes no faltaba", reconoció.
"Lo dijimos desde principio de año con Ángel", agregó posteriormente, aunque lo cierto es que por primera vez lo oficializó para la decepción de sus fanáticos que lamentaron que no sigua haciendo de "angelita".
¿Quién reemplaza a Yanina Latorre en LAM?
Ahora bien, ante la inminente salida de Yanina Latorre de LAM, los seguidores se preguntan quién será su reemplazo.
De acuerdo con A24, en noviembre, Ángel de Brito deslizó que la elegida para ocupar el lugar de Yanina, al menos temporalmente, es Pilar Smith.
"Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith", aseguró el conductor en el exitoso programa.
