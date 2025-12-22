Esta miniserie de Netflix se convirtió en una de las más aclamadas de la plataforma. Si bien fue estrenada hace un par de años sigue estando más vigente que nunca por su trama tan entretenida y futurista. Todos la recomiendan y terminan en pocas horas.
RECOMENDADA
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche
Netflix tiene una miniserie muy entretenida que no vas a querer pausar ni un solo minuto. Ideal para verla en una noche.
Si te gustan las series de ciencia ficción, drama, suspenso y que mezclan historias futuristas entonces esta producción es ideal para que hagas un maratón. Se trata de una miniserie que muchos aclaman en Netflix.
La miniserie más aclamada de Netflix
Esta miniserie tiene una sinopsis muy interesante ya que es una historia sumamente futurista y con mucha ciencia ficción. Se trata de Moonhaven y tiene apenas seis capítulos que vas a ver en cuestión de horas.
La trama sigue a Bella, una piloto terrestre que llega a una comunidad en la Luna y se ve envuelta en una conspiración bastante fuerte que intenta controlar la tecnología que está destinada a salvar a la humanidad.
Esta miniserie se sitúa cien años en el futuro y la Tierra se encuentra inhabitable. La única manera de sobrevivir es gracias a una comunidad en la Luna pero las cosas comienzan a complicarse. El lugar está sostenido por tecnología avanzada y una inteligencia artificial central. Sin duda una producción que despierta muchísima curiosidad.