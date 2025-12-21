Tal como ocurre a menudo en el medio televisivo, luego de un gran suceso se comete un error de manual: se comienza a “comprar” lo mismo que se le “vende” al resto de la sociedad y eso sucedió con el presidente Javier Milei y sus discursos.
DRAMÁTICA BAJA DE RATING
¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)
En marzo de 2024, Javier Milei rozó la gloria: 55% en balotaje, 50 puntos de rating en su 1ra. asamblea legislativa. Hoy luce antiguo. No hay Milei 2.0.
Siempre habra alguien que, invocando estudios de investigación de opinión pública, afirme lo contrario. Este domingo 21/12 el caso de la consultora Trends que dice que Javier Mileiencabeza un ranking de imagen positiva entre 14 dirigentes nacionales, aunque con una ventaja mínima sobre el exlegislador Esteban Bullrich. Espejitos de colores, para Urgente24. Excentricidades de la sociedad argentina que alientan algunos encuestadores pero la verdad es que no hay un Milei 2.0 cuando falta la mitad del mandato.
Pocos meses más tarde de la cadena nacional citada, el Presidente pensó en repetir su fórmula e interrumpió la cotidianeidad de los argentinos para presentar el presupuesto nacional 2025: ¿Resultado? Un completo fracaso. Los televidentes emigraron hacia otras opciones de la grilla. Apenas logró 13 puntos.
10 reglas de la TV que La Libertad Avanza desconoce
1-Brevedad
Los discursos políticos televisivos deben ser cortos y concisos mientras que los de Javier Milei no bajan de una hora.
El más recordado de la historia fue el de John Kennedy el día que inició su labor como presidente de USA: duró poco más de 7 minutos y fue considerado como uno de los 3 mejores de la historia junto con el de Martin Luther King (“Tengo un sueño”) y el de Ronald Reagan en Berlín (“Derriben este muro”).
2. Lenguaje visual
Además de la expresión verbal, el discurso televisivo se apoya en elementos visuales como imágenes, gráficos, videos y efectos especiales para reforzar el mensaje y generar impacto en la audiencia.
3-Emocionalidad, no ser tecnocráticos
Los discursos de TV suelen apelar a los sentimientos de la audiencia para crear una conexión con los destinatarios.
De esa forma, el mensaje llega de mejor manera a los auditorios.
Las metáforas y las analogías son invaluables a la hora de enriquecer los discursos.
4-Interactividad con el auditorio
Los discursos pueden ser real o artificialmente interactivos, permitiendo la participación directa de los presentes a través del diálogo desde el escenario o el atril.
El ida y vuelta le genera espontaneidad ya que la complicidad con los asistentes aligera contenidos que suelen ser complejos.
5-Sorpresa
El discurso de Steve Jobs en la presentación del iPod (2001) es considerado una joya a pesar de que no recurrió a un gran despliegue audiovisual.
Subió al escenario el creador de Apple con sus habituales zapatillas blancas, un vaquero y una remera negra de cuello cerrado y mangas largas.
No tenía nada en la mano pero, al finalizar su alocución, mostró el aparato capaz de capturar toda la música que hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida.
El pequeño IPod era un aparato sencillo, diminuto y suficiente para almacenar miles y miles de composiciones.
6-No ser auto celebratorio
Cuando el auditorio ya conoce de antemano el contenido de las exposiciones pierde el interés por anticipado.
El 99 % de las alocuciones presidenciales tienen un tono auto indulgente. El Jefe de Estado suele considerarse a sí mismo y a sus funcionarios como “los mejores de la historia”.
7-Llevar alegría, no ser siempre negativo
Desde hace un año y medio, cada aparición del primer mandatario nacional se convierte en un atril para atacar a la oposición y los que no comparten totalmente la visión de Balcarce 50.
Insultos, descalificaciones y burlas hacia los demás son moneda corriente en las páginas leídas por quien encabeza el Poder Ejecutivo Nacional.
8-Pegar de entrada, llamar la atención
Milei, antes de dedicarse a la política, pareció haber aprendido la “urgencia” que le imprime el people meter (aparato que mide el rating en tiempo real) a los productores de la TV.
El conductor Mauro Viale le recomendaba: “antes de los 60 segundos tenés que tirar algo fuerte, para que los números de Ibope se pongan al instante de tu lado”.
Sin embargo, c omo Jefe de Estado se toma todo el tiempo del mundo antes de llegar al punto interesante de su exposición.
9-Estar preparado para el "corte y a la red"
En X, Instagram, YouTube shorts y TikTok se busca materiales contundentes, capaces de ser "rolleados".
Para ello, no deben superar el minuto de duración y deben contener un "hook" (gancho) que motive a las audiencias más jóvenes.
10-Una conclusión que deje huella, un broche de oro
El final del material expuesto debe ser especialmente impactante y causar una buena impresión.
Es una buena idea buscar una frase o cita memorable que sintetice todo lo dicho.