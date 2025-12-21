Stefano Di Carlo en River Plate: NA coincide con lectores de La Página Millonaria

El nombre de Santiago Ascacíbar suena totalmente tentador para llenar ese hueco. Si bien el capitán que acaba de salir campeón con Estudiantes hace un tiempo se posiciona más suelto en cancha, conoce mucho el puesto de volante central y dentro de lo poco confiable que puede ofrecer hoy el fútbol argentino no existe otro apellido mejor.

Por más que en la teoría parezca muy difícil porque en el equipo platense la nueva estrella le ofrecerá competir por más finales y por la Copa Libertadores, el futbolista de 28 años no aseguró su futuro allí y declaró que analizará la decisión a tomar cuando termine la competencia del año, quizás en busca de nuevos desafíos.

Caso contrario, habrá que agudizar bien el ojo y encontrar la solución en el exterior. (…)".

Hay comentarios interesantes de los simpatizantes de River Plate al texto de Ghazal:

Juanma Sanchez: "Me parece que hay que trabajar más y gastar menos. En 2015 se ganó con jugadores que no quería nadie . Ahora se gastó una fortuna y no dan dos pases. Termina poniendo juveniles. Un desastre."

Carlos Ge: "¡¡¡Hay que hacer una gran inversión gastanto mucha menos plata para poder salir campeón!!! … No hay que comprar jugadores. Para ahorrarnos muchos millones de dólares... hay que conservar todo lo que se tiene. Renovar todos los contratos y ahorrarnos plata poniendo un técnico mucho más barato. Echamos a Gallardo Traidor y con los jugadores que tenemos vamos a salir campeones. Ya lo hicimos con Demichelis."

Luis Porras: "Que haga jugar los que trajo y gastó muchos millones y si no les funcionan que se vaya, le deje el lugar a otro. Ah y que se lleve la estatua que es mufa".

Otra vez Rodolfo D'Onofrio en River Plate

En ese contexto, la agencia Noticias Argentinas disparó:

"La transformación política en River Plate ha quedado evidenciada tras la conformación de la nueva lista oficialista liderada por Stefano Di Carlo. El club, que durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio era visto como un "modelo" donde convivían diferentes extracciones partidarias, hoy exhibe una fuerte impronta de funcionarios y asesores del gobierno nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tensión entre las diferentes facciones del oficialismo nacional también se ha trasladado al seno de la institución. La figura de Manuel Vidal, vocal titular y hombre de confianza de Santiago Caputo, se encuentra en el centro de una disputa que involucra al clan de los Menem y a la herencia política de D’Onofrio.

La influencia de las "Fuerzas del Cielo" en Núñez

La actual Comisión Directiva de River cuenta con varios nombres de peso en la estructura del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires:

Stefano Di Carlo (Presidente): lidera la nueva etapa tras ser vicepresidente y secretario durante gestiones anteriores.

Agustín Forchieri (Secretario): dirigente con amplio recorrido en el PRO porteño.

Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°): vinculado históricamente a la gestión económica del club.

Manuel Vidal (Vocal titular): es señalado como la "mano derecha" del asesor presidencial Santiago Caputo y tiene un rol activo en áreas estratégicas del Gobierno como la SIDE, ARCA y el ORSNA.

El conflicto con los Menem y el "factor D’Onofrio"

La disputa política entre el sector de Santiago Caputo y los hermanos Menem ha tenido un capítulo especial en los pasillos del Monumental. La tensión escaló cuando Vidal intentó rescindir el contrato de la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de los Menem, que presta servicios en el club desde hace años.

Por su parte, el ex presidente Rodolfo D’Onofrio mantiene su influencia a través de su hija, Clara D’Onofrio, quien integra la Comisión Directiva como vocal titular. Clara es considerada "los ojos" de su padre y de los Menem (debido a la relación de Rodolfo con Zulemita Menem) dentro de la gestión de Di Carlo, monitoreando los movimientos de los sectores libertarios. (...)."