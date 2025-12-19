Aníbal Moreno se plantó en Palmeiras y confirmó su decisión tras la oferta bomba de River

Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo desde lo deportivo, River empezó a rearmar su plantel sabiendo que hay un puesto donde necesita calidad absoluta y donde no puede fallar más: el volante central. Desde hace mucho tiempo que el Millonario no tiene un 5 de categoría y más allá de algunos chispazos de Enzo Pérez durante esta temporada quedó demostrado que por su edad ya no era el mismo que años atrás.