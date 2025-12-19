River comenzó el mercado de pases con la intención de no hace gastos importantes salvo que surja la posibilidad de sumar nombres importantes. Fue así que luego de varias semanas se charlas informales, el Millonario avanzó para contratar a Aníbal Moreno de Palmeiras y el jugador ya dio una respuesta.
ES UN HECHO
Aníbal Moreno se plantó en Palmeiras y confirmó su decisión tras la oferta bomba de River
Luego de la oferta de River para sumarlo como refuerzo, Aníbal Moreno no dio más vueltas y le confirmó su decisión a Palmeiras.
Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo desde lo deportivo, River empezó a rearmar su plantel sabiendo que hay un puesto donde necesita calidad absoluta y donde no puede fallar más: el volante central. Desde hace mucho tiempo que el Millonario no tiene un 5 de categoría y más allá de algunos chispazos de Enzo Pérez durante esta temporada quedó demostrado que por su edad ya no era el mismo que años atrás.
En las últimas horas River encaminó la llegada de Fausto Vera, quien firmará un préstamo de 12 meses con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones de dólares. Gallardo considera que necesita a alguien de mayores garantías en ese puesto y es por eso que ahora dio luz verde para ir con todo por Aníbal Moreno que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras.
“River avanza por la contratación de Aníbal Moreno. Entiendo que, más allá de ser una negociación compleja, hay posibilidades reales de fichar al jugador de Palmeiras”, afirmó César Luis Merlo, uno de los periodistas más importantes de Sudamérica en cuanto a mercados de pases de futbolistas se refiere. Ahora es momento de negociar.
Aníbal Moreno le dice que sí a River
Un factor más que importante en esta historia es la decisión de Aníbal Moreno. El mediocampista ya entabló diálogo con dirigentes de River y afirmó que tiene el deseo de salir de Palmeiras para ponerse la camiseta de La Banda. El jugador entiende que es momento no solo de cambiar de aire sino que también el Millonario puede darle la titularidad que pretende para luchar por un lugar en la lista de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.
Por su parte Palmeiras también considera que es buen momento para vender a Aníbal Moreno. Ya le informaron que están dispuestos a dejarlo ir siempre y cuando la operación sea favorable desde lo económico. Aún no trascendió una cotización oficial pero se presume que el Verdao pedirá cerca de 12 millones de dólares para desprenderse del ex Racing.
