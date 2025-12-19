La decisión inesperada de Boca con Miguel Borja tras su salida de River

A esta hora Borja está más cerca que nunca de Boca y esto es toda una bomba ya que la última vez que se dio un traspaso directo entre los dos clubes más grandes de la Argentina fue en 1997 cuando Sebastián Rambert pasó del Xeneize a River. Las charlas entre las partes seguirán adelante, aunque en el Club de La Ribera hay un temor latente.

En Boca quieren dejar pasar algunos días para ver si Borja realmente tiene intenciones de jugar con la camiseta Xeneize y no está utilizando esta situación para obtener un mejor contrato en el exterior. En caso de que el colombiano de el sí definitivo se avanzará con el envío de un contrato para que el jugador lo analice y de una respuesta.

