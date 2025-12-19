La decisión inesperada de Boca con Miguel Borja tras su salida de River

Miguel Borja está en boca de todos y no es para menos. El delantero que supo llevar la 9 de River durante los últimos tres años y está a punto de terminar su contrato comenzó a coquetear con la chance de llegar a Boca. Finalmente, en las últimas horas Juan Román Riquelme tomó una decisión inesperada.
En un primer momento parecía que todo se trataba de una situación mediática donde Borja, luego de su pésima salida de River, comenzó a coquetear con la chance de llegar a Boca. Desde el Xeneize indicaron que no estaban interesados en el Colibrí pero poco a poco comenzó a encenderse la mecha de una bomba que está a punto de explotar.
Con el paso de los días en Boca comenzaron a mirar con otros ojos la chance de que finalmente Borja se ponga la camiseta azul y oro y es por eso que Marcelo Delgado, mano derecha de Riquelme, comenzó a llamar a clubes mexicanos como el Cruz Azul para averiguar si ya tenían todo acordado con el colombiano para sumarlo, y la respuesta fue que no.
Por otra parte, desde la representación de Borja indicaron que era falso que estuviera listo para ser presentado en Cruz Azul y ante esto soltaron un mensaje explosivo: “Si Boca nos quiere que nos llame Román”. Finalmente, el mandatario del Xeneize dio el gran paso y en el día de ayer se dio una charla con el que todavía es jugador de River.
Boca avanza formalmente por Miguel Borja
“Alguien muy importante de Boca ya habló con Miguel Borja. Borja le reconoció a esta persona que le interesa jugar en Boca y también Boca le manifestó formalmente el interés. Con este escenario yo creo que hoy Boca se posiciona como una opción muy firme para Boca”, afirmó César Merlo en Picado TV, remarcando además de que nadie de México tiene negociaciones avanzadas con el delantero.
A esta hora Borja está más cerca que nunca de Boca y esto es toda una bomba ya que la última vez que se dio un traspaso directo entre los dos clubes más grandes de la Argentina fue en 1997 cuando Sebastián Rambert pasó del Xeneize a River. Las charlas entre las partes seguirán adelante, aunque en el Club de La Ribera hay un temor latente.
En Boca quieren dejar pasar algunos días para ver si Borja realmente tiene intenciones de jugar con la camiseta Xeneize y no está utilizando esta situación para obtener un mejor contrato en el exterior. En caso de que el colombiano de el sí definitivo se avanzará con el envío de un contrato para que el jugador lo analice y de una respuesta.
