Con la llegada de las Fiestas de fin de año suelen aumentar los sentimientos de soledad, aislamiento, ansiedad, melancolía o estrés, precisamente en quienes viven solos o atraviesan esa etapa con redes de apoyo limitadas. Sobre este marco, el bienestar emocional se construye a partir de tres factores claves: los vínculos, el entorno y la calidad del cuidado profesional.
ÉPOCA SENSIBLE DEL AÑO
Llegan las Fiestas: El impacto emocional en las personas mayores
Con la llegada de las Fiestas aumentan los sentimientos de soledad, estrés. En tanto, es clave entender la importancia del valor de los vínculos en estas fechas
En ese sentido, desde Centro Hirsch, institución referente en el cuidado integran de personas mayores, advierten que las Fiestas no deberían ser un momento de riesgo emocional, sino una oportunidad de encuentro y contención. Sin embargo, agregan: "siempre que exista planificación y acompañamiento adecuado".
Al respecto, Emilce Schenk, coordinadora del Equipo Psicosocial del Centro, explicó que "Las Fiestas pueden tener un impacto significativo a nivel emocional en las personas mayores. Por eso es importantísimo considerar sus necesidades y planificar estas fechas teniendo en cuenta su red, el lugar donde vive y las posibilidades reales de compartir con otros".
El valor de los vínculos: Estar presentes y escuchar
Para Schenk, la presencia y la escucha activa continúan siendo pilares esenciales durante las fiestas de fin de año.
De manera continuada, remarcó la importancia de respetar los límites físicos y emocionales: "Cuando se planifican encuentros familiares, es importante cuidar los horarios, las distancias y prever espacios de descanso para evitar la fatiga. Y si los sentimientos de tristeza o soledad persisten, siempre es fundamental contar con el acompañamiento de un equipo de salud mental".
El entorno importa: Comunidad, naturaleza y bienestar
Otro de los puntos a tener en cuenta es el entorno físico, que también cumple un rol central. Tal es así que en Centro Hirsch, el espacio verde, seguro y cuidado, junto con el trabajo cotidiano del equipo profesional, favorece la reducción del estrés, mejora el estado de ánimo y estimula la socialización.
"El entorno que ofrecemos tiene un impacto significativo en el bienestar emocional. No se trata sólo del espacio verde, sino también de las actividades, las propuestas de los profesionales y la posibilidad de generar oportunidades constantes de encuentro", indicó Schenk.
De manera continuada, explicó que el acceso a la naturaleza aporta beneficios concretos: mejora la calidad del sueño, ayuda al manejo de la ansiedad y genera espacios de tranquilidad, algo que muchas veces resulta difícil de lograr en contextos urbanos donde el aislamiento es mayor.
El rol del cuidado profesional durante las Fiestas
En momentos emocionalmente sensibles como las Fiestas, el acompañamiento profesional adquiere un valor diferencial.
"El cuidado profesional cumple un rol fundamental en el acompañamiento emocional, desde la escucha, la empatía y la validación de las emociones", señaló Schenk.
En contraposición de los vínculos familiares, que muchas veces están atravesados por historias largas y conflictos de por medio, el cuidador profesional puede sostener situaciones complejas desde un lugar de objetividad y experiencia.
"Puede acompañar tanto dentro de un festejo familiar, siendo un soporte para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera, como cuando la persona mayor está sola, compartiendo desde un lugar afectuoso, pero siempre profesional".
Propuestas con impacto positivo
A raíz de ello, durante todo diciembre, Centro Hirsch refuerza su propuesta institucional con actividades recreativas y significativas: conciertos y coros, propuestas de baile, escritura de cartas y mensajes, actividades en la piscina y encuentros semanales pensados para fortalecer los vínculos.
"Son actividades optativas, pero en general tienen mucha concurrencia. Generan alegría, conexión y un impacto positivo en el estado anímico", cerró Schenk.
