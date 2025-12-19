Llegan las Fiestas: El impacto emocional en las personas mayores

De manera continuada, remarcó la importancia de respetar los límites físicos y emocionales: "Cuando se planifican encuentros familiares, es importante cuidar los horarios, las distancias y prever espacios de descanso para evitar la fatiga. Y si los sentimientos de tristeza o soledad persisten, siempre es fundamental contar con el acompañamiento de un equipo de salud mental".

Centro Hirsch 7 Cómo el acompañamiento profesional y un entorno saludable pueden marcar la diferencia.

El entorno importa: Comunidad, naturaleza y bienestar

Otro de los puntos a tener en cuenta es el entorno físico, que también cumple un rol central. Tal es así que en Centro Hirsch, el espacio verde, seguro y cuidado, junto con el trabajo cotidiano del equipo profesional, favorece la reducción del estrés, mejora el estado de ánimo y estimula la socialización.

"El entorno que ofrecemos tiene un impacto significativo en el bienestar emocional. No se trata sólo del espacio verde, sino también de las actividades, las propuestas de los profesionales y la posibilidad de generar oportunidades constantes de encuentro", indicó Schenk.

De manera continuada, explicó que el acceso a la naturaleza aporta beneficios concretos: mejora la calidad del sueño, ayuda al manejo de la ansiedad y genera espacios de tranquilidad, algo que muchas veces resulta difícil de lograr en contextos urbanos donde el aislamiento es mayor.

Centro Hirsch 4 La importancia del acompañamiento en fechas sensibles.

El rol del cuidado profesional durante las Fiestas

En momentos emocionalmente sensibles como las Fiestas, el acompañamiento profesional adquiere un valor diferencial.

"El cuidado profesional cumple un rol fundamental en el acompañamiento emocional, desde la escucha, la empatía y la validación de las emociones", señaló Schenk.

En contraposición de los vínculos familiares, que muchas veces están atravesados por historias largas y conflictos de por medio, el cuidador profesional puede sostener situaciones complejas desde un lugar de objetividad y experiencia.

"Puede acompañar tanto dentro de un festejo familiar, siendo un soporte para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera, como cuando la persona mayor está sola, compartiendo desde un lugar afectuoso, pero siempre profesional".

Propuestas con impacto positivo

A raíz de ello, durante todo diciembre, Centro Hirsch refuerza su propuesta institucional con actividades recreativas y significativas: conciertos y coros, propuestas de baile, escritura de cartas y mensajes, actividades en la piscina y encuentros semanales pensados para fortalecer los vínculos.

"Son actividades optativas, pero en general tienen mucha concurrencia. Generan alegría, conexión y un impacto positivo en el estado anímico", cerró Schenk.

