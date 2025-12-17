CÓRDOBA. La crisis en Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) tuvo un punto de profundad severa durante el 2025. Con un fuerte plan de recorte de empleo y la caída de los recursos genuinos sumado al fin de los aportes estatales, la compañía atravesó uno de sus peores períodos en la historia.
IA-100
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
FAdeA anunció proximidad a la certificación de un avión de fabricación propia. Aportaría al entrenamiento para los F-16.
Dependiente del Ministerio de Defensa, la fábrica Brigadier San Martín ubicada en Córdoba tuvo que subsistir el periodo con apenas algunos contratos privados de mantenimiento para aerolíneas regionales y producción de piezas para la brasileña Embraer. Lejos estuvo el recuerdo de la producción de aviones que motivó su fundación, que hace varias décadas se vio suspendida.
Sin embargo, su naturaleza estratégica y su complejidad avanzada evitó, por el momento, un nuevo traspaso a manos privadas. Con el desafío de afrontar una deuda cercana a los 20 millones de dólares con proveedores locales, la administración asignada por el Gobierno nacional y a cargo del abogado porteño Julio Manco busca una estabilización para poder disparar parte del potencial de FAdeA.
El vehículo de esa reactivación sería, entre otras medidas, la producción potencial del IA-100B Malvina, un avión entrenador que, según la empresa, se proyecta como una posible salida al escenario que hundió a FAdeA. El proyecto se encuentra en un estadío avanzado de certificaciones y podría alcanzar las condiciones necesarias para la producción en un plazo mediano, según informó la empresa.
FAdeA y el desafío de recuperar la confianza
En ese orden, la compañía estatal estaría en vías de recomponer su imagen con su principal cliente histórico: las Fuerzas Armadas. Desde allí, los mayores contratos de mantenimiento e incluso fabricación se vieron congelados por la pobre política de cumplimientos que la empresa mantuvo durante décadas.
Este congelamiento derivó en una caída abrupta de los recursos, lo que puso a FAdeA en una situación terminal. No obstante, el cambio de gabinete en Defensa y el ingreso de Carlos Presti como ministro podría significar un cambio de ese rumbo.
Para la nueva etapa, las Fuerzas Armadas renovarían la confianza en FAdeA con la necesidad de generar un circuito de aviones de entrenamiento para la formación de los futuros pilotos del F-16 Fighting Falcon incorporado desde Dinamarca. Esto se haría mediante la actualización y entrega de unidades del Pampa IA-63 III Block II y la potencial incorporación del IA-100 Malvina al cuadro de entrenamiento.
Cabe destacar que el proyecto del IA-100 atravesó varias gestiones y sobrevivió a los cambios políticos, aunque en un siempre lento proceso de desarrollo.
El IA-100 y una luz al final del túnel
Según la administración de Manco, el avance del proyecto de avión entrenador podría implicar el regreso de la fábrica a su motivo principal: fabricar aviones. Con décadas de parate acumulado, el avance en ese sentido supondría un importante desafío financiero y logístico para las instalaciones cordobesas.
Para FAdeA, la esperanza de un nuevo avión también está puesta en abrir el mercado de las aeronaves civiles. El diseño del IA-100 también contempla su operatividad en aeroclubes y con finalidades deportivas.
Mientras tanto, la empresa opera bajo un esquema reducido de jornadas con tres días de producción a la semana. Además, la dirección abrió un nuevo plan de retiros con el objetivo de recortar la planta de empleados hacia la zona de los 600, con foco en la reducción de personal administrativo.
Qué es el IA-100B
El IA-100B es una aeronave de entrenamiento acrobática biplaza, con diseño aerodinámico optimizado, con estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil, bajo costo por hora de vuelo y gran maniobrabilidad, indicó FAdeA.
