FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

Este congelamiento derivó en una caída abrupta de los recursos, lo que puso a FAdeA en una situación terminal. No obstante, el cambio de gabinete en Defensa y el ingreso de Carlos Presti como ministro podría significar un cambio de ese rumbo.

Para la nueva etapa, las Fuerzas Armadas renovarían la confianza en FAdeA con la necesidad de generar un circuito de aviones de entrenamiento para la formación de los futuros pilotos del F-16 Fighting Falcon incorporado desde Dinamarca. Esto se haría mediante la actualización y entrega de unidades del Pampa IA-63 III Block II y la potencial incorporación del IA-100 Malvina al cuadro de entrenamiento.

La Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" (FAdeA) avanza hacia la certificación del IA-100B, la aeronave de entrenamiento diseñada y fabricada bajo requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para la instrucción inicial y acrobática de sus pilotos, informaron desde la empresa.

Cabe destacar que el proyecto del IA-100 atravesó varias gestiones y sobrevivió a los cambios políticos, aunque en un siempre lento proceso de desarrollo.

F16 9P

El IA-100 y una luz al final del túnel

Según la administración de Manco, el avance del proyecto de avión entrenador podría implicar el regreso de la fábrica a su motivo principal: fabricar aviones. Con décadas de parate acumulado, el avance en ese sentido supondría un importante desafío financiero y logístico para las instalaciones cordobesas.

Este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales. El IA-100B ya tiene declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros, dijo Manco.

Para FAdeA, la esperanza de un nuevo avión también está puesta en abrir el mercado de las aeronaves civiles. El diseño del IA-100 también contempla su operatividad en aeroclubes y con finalidades deportivas.

Así y tras más de 20 horas de vuelo de pruebas, el IA-100B reafirma el posicionamiento de FAdeA como actor estratégico de la industria aeronáutica regional, explicaron.

Mientras tanto, la empresa opera bajo un esquema reducido de jornadas con tres días de producción a la semana. Además, la dirección abrió un nuevo plan de retiros con el objetivo de recortar la planta de empleados hacia la zona de los 600, con foco en la reducción de personal administrativo.

FAdeA 4P.jpg

Qué es el IA-100B

El IA-100B es una aeronave de entrenamiento acrobática biplaza, con diseño aerodinámico optimizado, con estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil, bajo costo por hora de vuelo y gran maniobrabilidad, indicó FAdeA.

