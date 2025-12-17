SANTA FE. El furor por comprar en plataformas online como Shein y Temu tiene sus consecuencias (y no son buenas). En apenas diez meses, el ingreso de productos vía courier creció un 237% impactando de lleno en el entramado productivo santafesino y las importaciones cada vez son más simple.
LA OTRA CARA DEL 'BOOM'
Importaciones cada vez más simple: Crece la preocupación de las pymes
El furor por Shein/Temu tiene sus consecuencias en el entramado productivo de Santa Fe. Javier Milei simplifica las importaciones mientras se pierde empleo.
A partir del tercer informe del Observatorio de Importaciones, la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe (Apyme) alertó por el acelerado incremento de bienes importados que compiten de lleno con la producción local, junto con pérdida de empleo y cierre de empresa.
Pymes en alerta
El documento, bajo título "Made in China" y actualizado a octubre de este año, hace un análisis sobre el impacto de la apertura comercial en la economía provincial y 12 cadenas productivas estratégicas, entre ellas automotriz, calzado, textil, línea blanca, maquinaria agrícola, alimentos y muebles.
Uno de los datos que más sobresale es el salto de las importaciones clasificadas como "Resto", categoría que incluye las compras al exterior.
Entre enero y octubre 2025, ese rubro acumuló importaciones por 746 millones de dólares, frente a los 221 millones del mismo período de 2024. Según APyme, el aumento interanual del 237% refleja el choque directo de la desregulación comercial sobre bienes finales que compiten con productos fabricados en el país.
Por su parte, la suba de las importaciones también refleja un fuerte sesgo por origen. Desde noviembre de 2023, las compras a China crecieron un 66%, muy por encima de Brasil (52%) y del resto del mundo (15%).
En cambio, las importaciones desde Estados Unidos retrocedieron un 10%. Para la entidad, el peso creciente de China se explica por su alta competitividad en precios, en un contexto internacional donde otros países avanzan hacia políticas más proteccionistas.
A su vez, el texto advierte una dinámica de "dos velocidades". Si bien las importaciones totales crecen de manera moderada, el aumento es mucho más intenso en las cadenas industriales relevadas. Aunque representan solo el 10% de las cantidades importadas, concentran el 31% del valor total. En ese universo, el volumen importado pegó un salto del 104,3% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, muy por encima del 25,2% registrado en el total nacional.
Los ajustes más fuertes se dieron en sectores como muebles (+278,6%), línea blanca (+267,7%), fideos secos (+204,4%), maquinaria agrícola (+154,4%) y carnes (+148,3%). A la par, las importaciones de bienes finales crecieron un 75% en relación de enero 2024, mientras que las de bienes intermedios avanzaron un 44%, una diferencia que para Apyme resulta clave porque los bienes finales compiten directamente con la producción local.
Más importaciones, menos empleo
Otro de los puntos críticos es el impacto sobre el trabajo: el empleo total registrado en la Provincia cayó un 2,6% y en las cadenas productivas analizadas el desplome fue del 5,3%, más del doble. Sectores como maquinaria agrícola, línea blanca, automotriz y materiales para la construcción concentran las mayores pérdidas de puestos laborales.
En paralelo, la cantidad de empresas también muestra un retroceso. Santa Fe registra 2.224 compañías menos desde noviembre de 2023, de las cuales 260 son industriales. En las cadenas monitoreadas, cerraron 97 unidades productivas y 93 de ellas eran pymes.
Tal lo dicho en el escrito, mientras las grandes firmas concentran la mayor pérdida de empleo, pequeñas y medianas hacen mayores esfuerzos para sostener la mano de obra ante la dificultad de reemplazar y capacitar personal.
