Otro golpe para Marvel: Ahora le tocó a 'Spider-Man 4' y reconocieron que es real

Ni Jean Grey ni Mary Jane: Sadie Sink será una villana para Spider-Man

La otra gran sorpresa del tráiler tiene nombre y apellido: Sadie Sink. Después de semanas de especulaciones, el material deja claro que la actriz de Stranger Things y La ballena no va a interpretar a Jean Grey y que juega del lado oscuro, con la frase: "No te metas en mi camino. Si no, no solo tus amigos van a olvidarse de quién es Peter Parker".

Según algunas fuentes como The Cosmic Circus y los posteos del insider Alex Perez, todo apunta a que Sink interpreta a la villana Shathra, una entidad cósmica de las historietas que conoce la identidad de Peter incluso después del hechizo, lo que liga directamente la historia de este Spider-Man con la saga multiversal que Marvel está desplegando en la pantalla grande.

image Sadie Sink aparecerá como villana en esta nueva entrega, conectando la historia con la saga multiversal que viene armando Marvel.

Al mismo tiempo, queda en evidencia con la filtración del tráiler de Avengers: Doomsday que Marvel no logra contener los avances y que el control de sus estrenos es cada vez más complicado. Con Steve Rogers confirmado de vuelta y la expectativa por la aparición de otros personajes, los fanáticos de la franquicia están un paso adelante de los estudios, generando teorías y hasta spoilers inevitables.

Spider-Man: Brand New Day, dirigido por Destin Daniel Cretton y con estreno previsto para julio de 2026, va a combinar aventuras callejeras con amenazas multiversales, mientras Marvel lucha por mantener el misterio que, claramente, ya empezó a escapársele entre los dedos.

