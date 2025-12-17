Estos días se filtró el tráiler de Avengers: Doomsday y ahora, antes de que Marvel pudiera respirar, el de Spider-Man 4: Brand New Day, dejando a los estudios sin control sobre la información. Encima, con la eliminación de los posteos por copyright, Sony terminó confirmando que el material es verdadero, mientras los internautas ya corren a comentar cada detalle.
TIENE UNA MALA SEMANA
Otro golpe para Marvel: Ahora le tocó a 'Spider-Man 4' y reconocieron que es real
Marvel la está pasando mal. Tras la filtración del tráiler de 'Avengers 5', pasó lo mismo con 'Spider-Man 4', y para colmo confirmaron sin querer que es real.
Sony/Marvel borró todo y confirmó lo que todos sospechábamos
Durante horas, todos se preguntaban si el material era un fake de inteligencia artificial extremadamente bien hecho o un descuido monumental de Sony. Pero la respuesta llegó rápidamente y de la manera más clara posible: cuentas bloqueadas y avisos de copyright a los usuarios que compartieron el tráiler.
En redes sociales, como X (ex Twitter) y foros de Reddit se confirmó que Sony Pictures estaba eliminando activamente los posteos, algo que no deja lugar a dudas de que las imágenes eran auténticas.
El tráiler que se ve en sí es de baja calidad, con tomas borrosas y edición irregular, algo que ya había pasado con Spider-Man: Sin camino a casa en 2021, pero incluye momentos clave y la voz de Tom Holland diciendo: "Mi nombre es Peter Parker. No te acordás de mí, pero solíamos conocernos". Con eso, se confirma que la historia continúa después del hechizo de Doctor Strange (que hizo olvidar a todos la existencia de Peter), y que además apunta a un Spider-Man más cargado de drama que de chistes, algo no menor si se considera el tono general que Marvel viene buscando en esta saga.
Entre las imágenes se ve una recreación de la portada de Amazing Fantasy #15 (cómic donde debutó el personaje), Spider-Man enfrentando a La Mano (el grupo de ninjas enemigos de Daredevil) y a villanos como Escorpión y Boomerang, escenas demasiado específicas como para ser casualidad. Todo refuerza la autenticidad del clip y demuestra que Sony está intentando mantener un mínimo control del material, aunque tarde.
Ni Jean Grey ni Mary Jane: Sadie Sink será una villana para Spider-Man
La otra gran sorpresa del tráiler tiene nombre y apellido: Sadie Sink. Después de semanas de especulaciones, el material deja claro que la actriz de Stranger Things y La ballena no va a interpretar a Jean Grey y que juega del lado oscuro, con la frase: "No te metas en mi camino. Si no, no solo tus amigos van a olvidarse de quién es Peter Parker".
Según algunas fuentes como The Cosmic Circus y los posteos del insider Alex Perez, todo apunta a que Sink interpreta a la villana Shathra, una entidad cósmica de las historietas que conoce la identidad de Peter incluso después del hechizo, lo que liga directamente la historia de este Spider-Man con la saga multiversal que Marvel está desplegando en la pantalla grande.
Al mismo tiempo, queda en evidencia con la filtración del tráiler de Avengers: Doomsday que Marvel no logra contener los avances y que el control de sus estrenos es cada vez más complicado. Con Steve Rogers confirmado de vuelta y la expectativa por la aparición de otros personajes, los fanáticos de la franquicia están un paso adelante de los estudios, generando teorías y hasta spoilers inevitables.
Spider-Man: Brand New Day, dirigido por Destin Daniel Cretton y con estreno previsto para julio de 2026, va a combinar aventuras callejeras con amenazas multiversales, mientras Marvel lucha por mantener el misterio que, claramente, ya empezó a escapársele entre los dedos.
