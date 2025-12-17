El gobierno de Maximiliano Pullaro recibió el guiño de un sector clave

Durante el intercambio, funcionarios y empresarios analizaron el impacto de la propuesta, que fue evaluada por los representantes del sector productivo por su enfoque gradual, la reducción de la presión fiscal en un contexto complejo y la necesidad de sostener, al mismo tiempo, los recursos del Estado provincial para garantizar políticas públicas.

image El proyecto fue presentado este miércoles en el Puerto de Santa Fe ante representantes del sector privado. Foto: Gobierno de Santa Fe

Una ley posible desde un Estado ordenado y eficiente

Según Puccini, dicha ley "tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar". A su vez, remarcó que la metodología de presentación se replicará "en el resto del territorio y a lo largo del año".

De manera continuada, recordó que los sectores industrial, comercial y hotelero podrán descontar hasta un 30% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del importe abonado por el consumo de energía eléctrica.

En ese sentido, el ministro destacó que la iniciativa mejora las condiciones de los últimos ejercicios fiscales y aseguró que es posible avanzar "porque hay un Estado, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, ordenado, eficiente y que cuida los recursos".

Por su parte, Olivares hizo énfasis en el trabajo conjunto con los actores productivos y en la necesidad de que los beneficios previstos se traduzcan en un alivio concreto para la actividad. En ese marco, explicó que la propuesta no solo pone a disposición herramientas tributarias, sino que busca garantizar su utilización efectiva por parte de las empresas.

Posteriormente, precisó que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.

image El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, fue uno de los que se pronunció. Foto: Gobierno de Santa Fe

Quien también se pronunció fue Báscolo, subrayando que la iniciativa incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. A partir de enero, tal lo comentado, las compañías que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.

Economía: Enfrentar la crisis a partir de la reducción de presión fiscal

En tanto, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, consideró que se llegó "un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia".

"Es avanzar en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de dificultad económica, y es un ejemplo porque la Provincia también necesita recursos", sostuvo.

