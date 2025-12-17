Marcelo Moretti está en boca de todos. Luego de lo que fue la declaración de acefalía en San Lorenzo, el presidente electo aseguró que pediría en la justica la nulidad del acta para poder seguir en su cargo. Pero ahora el dirigente del Ciclón deberá atender otros asuntos ya que la fiscal Mónica Cuñarro pidió su procesamiento.
BOMBA
Pidieron el procesamiento de Marcelo Moretti por administración fraudulenta en San Lorenzo
Marcelo Moretti deberá responder ante la justicia por la cuausa donde se lo investiga por pedido de coimas para fichar a juveniles en San Lorenzo.
Desde hace meses que la credibilidad de Marcelo Moretti quedó por los suelos debido a la cámara oculta publicada por Canal 9 donde se lo vio metiéndose en el bolsillo un fajo de 25 mil dólares para fichar a un futbolista a las divisiones inferiores del club. Desde entonces comenzó una investigación judicial donde se llamó al por ahora presidente de San Lorenzo se ausentó en seis oportunidades a prestar declaración.
En medio del escándalo de las últimas horas donde Moretti aseguró que iba a impugnar el acta de acefalía de San Lorenzo, la fiscal Mónica Cuñarro pidió este miércoles el procesamiento del presidente Cuervo por administración fraudulenta y cobro de coimas en el club. El pedido se hizo ante la jueza Laura Bruniard luego de que la investigación se dilate durante varios meses.
Moretti ratificó su inicencia
Hace solo algunas horas Moretti habló con TN y en el momento que le consultaron por la cámara oculta y la causa en su contra fue absolutamente terminante. “San Lorenzo es un club muy político y la realidad es que nosotros nos encontramos, lo que fue público y notorio, el tema del video, que fue algo que también dañó mi imagen. Y, a través de eso, se construyó un relato”, expresó, acusando una operación política.
En la misma línea agregó: “Eso está en el expediente, en la causa. Yo estoy seguro que la gente, cuando salga el sobreseimiento... No tengo ninguna duda que soy completamente inocente. Después la gente va a escuchar el verdadero relato de lo que realmente pasó. Eso lo dejo para que mis abogados y la justicia dictaminen”, sentenció.
Más en GOLAZO 24
Las bombas de Marcelo Moretti que desataron un estallido en San Lorenzo: "Golpe de estado"
Cristian Medina confirmó su futuro tras los rumores de llegada a River
Olimpia frenó el fichaje de José Florentín tras el pedido de prisión preventiva
Gastón Edul hizo la revelación que todos en Boca estaban esperando