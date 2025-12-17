Un banco muy conocido de Argentina se volvió loco y está reintegrando más de $100.000 en supermercados y tiendas mayoristas. Se trata de una promoción ideal para aprovechar en estas fiestas y llenar el changuito pero sin gastar de más.
Furor por el banco que reintegra más de $100.000 en supermercados y mayoristas
En época de Navidad o Año Nuevo los gastos se multiplican y muchas personas eligen comprar únicamente con reintegros o promociones bancarias. Este banco es uno de los más elegidos ya que devuelve más de $100.000 a lo largo de varias compras.
Banco reintegra más de $100.000 en supermercados
Banco Nación volvió a activar su reintegro y devuelve $132.000 en supermercados y mayoristas. La promoción aplica abonando desde la app de MODO o BNA+ pagando con tarjetas Visa o Mastercard. Se trata de un descuento del 30% con un tope de $12.000 por semana.
De esta manera, si reunís los descuentos de todas las semanas, en dos meses podés ahorrar más de $100.000. La promoción está vigente todos los miércoles y aplica a supermercados como DIA, Carrefour, Coto, ChangoMás, The Food Market, entre otros.
El reintegro va a estar vigente hasta febrero de 2026, con lo cual se puede aprovechar no solo en las fiestas sino también para vacaciones o simplemente hacer la compra mensual. Una manera de ahorrar semana a semana con Banco Nación.
