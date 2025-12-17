La lógica de hacer las compras del mes y, de paso, renovar el placard ya no suena tan incongruente o al menos no en el supermercado mayorista Yaguar. La novedad ahora llega desde Zona Norte, donde las marcas internacionales reconocidas están a precios que buscan competir de frente con las tiendas oficiales y el comercio online en formato outlet.
PILCHA IMPORTADA EN EL CARRITO
El supermercado que abrió un outlet de marcas internacionales como H&M, Forever21, Gap y Bershka
La experiencia de supermercado Yaguar se suma a un movimiento más amplio donde los límites entre rubros se vuelven cada vez más difusos.
La mayor presencia de indumentaria importada en el mercado local empieza a modificar hábitos de consumo y canales de venta. En ese contexto, el hipermercado Yaguar se suma a una tendencia que ya había empezado a mostrar COTO, incorporando colecciones de marcas globales dentro de su propuesta habitual.
Outlet en supermercado: Dónde queda y cómo funciona la nueva propuesta
El nuevo outlet funciona dentro de la sucursal de Yaguar ubicada en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, sobre la Colectora Oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 42,500. A diferencia de un local exclusivo de indumentaria, la propuesta convive con la dinámica típica del supermercado entre changos, góndolas y compras mayoristas.
El espacio ofrece ropa y calzado importado de marcas como H&M, Bershka, Gap, Forever 21, New Balance y K-Swiss. La mercadería se presenta bajo el formato outlet, con stock limitado, variedad de talles y modelos discontinuos.
Qué se puede comprar en el outlet de supermercado Yaguar
La oferta es amplia y apunta a distintos públicos. Hay prendas básicas, artículos deportivos, accesorios y calzado. Entre los productos más destacados aparecen remeras, pantalones, jeans, faldas, ojotas, gorras y zapatillas.
Según comentaron usuarios que visitaron el lugar y compartieron su experiencia en redes sociales, se consiguen remeras de Gap, H&M y otras marcas desde $11.900 hasta $34.900. Los jeans parten desde los $25.900 y, en versiones premium, pueden llegar a los $77.900. Las faldas arrancan en $12.900 y los pantalones desde $14.900.
En el rubro calzado, las zapatillas New Balance y K-Swiss se ubican entre los $25.000 y los $60.000, mientras que las ojotas Forever 21 se venden a $15.000. También hay accesorios, donde se destacan las gorras de marcas como Goorin y New Era, con precios desde los $20.000.
Por qué los supermercados apuestan al outlet de marcas
Por un lado, existe una demanda sostenida de marcas internacionales que históricamente fueron más accesibles en el exterior que en el mercado local. Por otro, el contexto económico empuja a los consumidores a buscar alternativas más baratas.
Para las cadenas, el outlet representa una oportunidad de sumar tráfico, diversificar la oferta y captar a un público que quizás no iría exclusivamente a comprar indumentaria. La compra impulsiva también juega su papel.
