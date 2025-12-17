El supermercado que abrió un outlet de marcas internacionales como H&M, Forever21, Gap y Bershka

Según comentaron usuarios que visitaron el lugar y compartieron su experiencia en redes sociales, se consiguen remeras de Gap, H&M y otras marcas desde $11.900 hasta $34.900. Los jeans parten desde los $25.900 y, en versiones premium, pueden llegar a los $77.900. Las faldas arrancan en $12.900 y los pantalones desde $14.900.

En el rubro calzado, las zapatillas New Balance y K-Swiss se ubican entre los $25.000 y los $60.000, mientras que las ojotas Forever 21 se venden a $15.000. También hay accesorios, donde se destacan las gorras de marcas como Goorin y New Era, con precios desde los $20.000.

supermercado yaguar outlet

Por qué los supermercados apuestan al outlet de marcas

Por un lado, existe una demanda sostenida de marcas internacionales que históricamente fueron más accesibles en el exterior que en el mercado local. Por otro, el contexto económico empuja a los consumidores a buscar alternativas más baratas.

Para las cadenas, el outlet representa una oportunidad de sumar tráfico, diversificar la oferta y captar a un público que quizás no iría exclusivamente a comprar indumentaria. La compra impulsiva también juega su papel.

