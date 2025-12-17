La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dispuso el miércoles (17/12) medidas para avanzar en las investigaciones contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado penalmente de haber dictado fallos judiciales a cambio de coimas; contra el juez en lo Civil y Comercial Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral; y contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a quien el kirchnerismo apunta por el manejo de la causa en donde se detuvo a una militante por "escrachar" al entonces diputado José Luis Espert tirándole estiércol en la puerta de su casa.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Suman investigaciones contra 4 jueces por distintas causas
Fuerte avance del Consejo de la Magistratura contra la jueza Sandra Arroyo Salgado y otros 3 letrados. Habilitan feria judicial.
Por otra parte, la comisión decidió citar por el artículo 20 del reglamento (el equivalente a una indagatoria en un proceso penal) al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, quien está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidos contra personal judicial en un contexto de violencia laboral y de género.
Durante la semana, en curso, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti reivindicó el trabajo del organismo no solo en la aprobación de concursos y ternas sino, en el avance sobre las denuncias a jueces.
“Lo alentador que yo veo en los últimos tiempos es que hay una capacidad autodepuradora de la justicia respecto a sus malos ejemplos”, destacó en una entrevista a LN+.
Feria judicial
Por otra parte, el cuerpo decidió por unanimidad habilitar la feria judicial de enero para avanzar con la tramitación de las denuncias contra Salmain, llegada al recinto la última acusación contra el juez de Rosario.
Recordemos Un grupo de fiscales de esa ciudad investiga a Salmain en una causa por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento.
También se habilitó la feria en las denuncias contra Maraniello y el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, para escuchar a nuevos testimonios.
