Suman investigaciones contra 4 jueces por distintas causas

Recordemos Un grupo de fiscales de esa ciudad investiga a Salmain en una causa por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento.

También se habilitó la feria en las denuncias contra Maraniello y el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, para escuchar a nuevos testimonios.

