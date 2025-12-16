Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

De todas maneras, no deja de sorprender que Sosa le haya dado el visto bueno a River para negociar su regreso siendo que hasta hace muy pocos días había trascendido que en caso de salir de Racing solamente sería para irse al fútbol europeo. La chance de ser una pieza importante en el Millonario, club que lo formó y del cual es hincha, lo tienta y mucho pero no está dispuesto a salir de mala manera de La Academia.

