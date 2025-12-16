BOMBA
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
Si bien se siente muy cómodo en Racing, abrió la puerta a la chance de poder convertirse en nuevo refuerzo de River.
Las relaciones entre River y Racing no quedaron para nada bien luego de lo que fue la transferencia de Maxi Salas. El delantero terminó ejecutando su cláusula de salida valuada en 8 millones de euros para poder ponerse la camiseta de La Banda, algo que no cayó para nada bien en La Academia y es por eso que se desató una batalla mediática más que importante.
Lejos de querer enfriar la situación, River está dispuesto a ir con todo no solo por un jugador de Racing, sino por la máxima figura y capitán del equipo. En las últimas horas se reveló que desde el Millonario comenzaron a mover sus fichas por Santiago Sosa, y el mediocampista ya dio una respuesta más que contundente y explosiva.
“Sé que alguien de River se contactó con Santiago Sosa para que sea refuerzo en enero”, comentó Hernán Castillo en su programa de Love Stream, al mismo tiempo que indicó cuál fue la respuesta del jugador: “Sosa dijo ‘yo no puedo salir por la cláusula del club que me abrió las puertas y me reposicionó. Si ustedes pueden sacarme negociando con Racing, bueno’”, es lo que habría dicho el jugador.
¿River negocia con Racing por Sosa?
De esta manera Santiago Sosa le dejó en claro a River que está dispuesto a volver y ponerse la camiseta de La Banda pero no ejecutando su cláusula de salida valuada en 12 millones de dólares. Ahora depende de los directivos del Millonario tratar de negociar con Racing a sabiendas que Diego Milito y Sebastián Saja no quieren saber nada con mantener diálogo con sus pares en el club de Núñez.
De todas maneras, no deja de sorprender que Sosa le haya dado el visto bueno a River para negociar su regreso siendo que hasta hace muy pocos días había trascendido que en caso de salir de Racing solamente sería para irse al fútbol europeo. La chance de ser una pieza importante en el Millonario, club que lo formó y del cual es hincha, lo tienta y mucho pero no está dispuesto a salir de mala manera de La Academia.
Más en GOLAZO 24
De otro planeta: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas como el mejor gol del año
Tiembla Racing: Lionel Messi podría llevarse a la debilidad de Gustavo Costas
TyC Sports y el bombazo de Fernando Lavecchia que dejó a todos boquiabiertos
La información sobre Miguel Borja que sacudió a Boca Juniors y River Plate