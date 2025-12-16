Servidores de IA en el espacio alimentados por el Sol: Elon Musk / SpaceX

La inteligencia artificial podría convertir a la empresa privada que no cotiza en bolsa más valiosa del mundo en una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo en 2026.

La competencia

SpaceX inventó el negocio espacial moderno y creó la primera aplicación espacial revolucionaria, banda ancha satelita (Starlink), gracias a unos costes de lanzamiento más bajos.

Pregunta de Barron's: si SpaceX s rentable, según Musk, y no tiene una necesidad urgente de efectivo, ¿para qué molestarse entonces en una Oferta Pública de Valores?

El verdadero desafío de SpaceX es ganarle la carrera espacial a OpenAI, Blue Origin y Alphabet.

Y puede lograrlo. SpaceX tiene un par de ases en la mano.

Para empezar, es un proveedor casi monopólico de servicios de lanzamiento espacial. Representa más de la mitad de todos los lanzamientos orbitales anuales. Sin contar los lanzamientos de China, la participación de SpaceX se acerca al 70%, y el tonelaje que puede transportar al espacio supera esa cifra.

Nadie puede lanzar satélites al espacio —para IA, comunicaciones inalámbricas o aplicaciones de defensa— más rápido que SpaceX.

Luego, Elon Musk. También dirige Tesla, que está implementando IA en máquinas y robots. Y xAI, propietaria de X, compite con ChatGPT (de OpenAI) y Gemini (de Alphabet).

“Con la IA impulsando la demanda de computación, los centros de datos terrestres parecen estar encontrando ciertos cuellos de botella estructurales, principalmente de energía, refrigeración y latencia”, explicó Deutsche Bank.

Pero el espacio es frío, el sol siempre puede brillar en la órbita correcta y los láseres en el vacío pueden incluso superar el rendimiento de los cables de fibra óptica.

Sin duda, habrá desafíos en cuanto a costos y mantenimiento. Pero la idea es viable, dice Mark Boggett, gerente de inversiones de Seraphim Space, una empresa con sede en el Reino Unido que invierte en empresas espaciales en etapa inicial.

“Lo comparo con la situación en la que nos encontrábamos con el mercado [de telecomunicaciones]… hace 3 años nadie tomaba en serio [la transición del satélite al teléfono móvil]”, dijo.

"Ahora, la banda ancha espacial es capaz de ofrecer servicios de telefonía y datos a la par de la infraestructura terrestre. Y las aplicaciones de defensa espacial en Estados Unidos y Europa están proliferando. Piensen en la propuesta del presidente Donald Trump. Cúpula dorada escudo antimisiles".

La tecnología satelital ha mejorado, pero la mayor innovación fueron los cohetes reutilizables, que redujeron drásticamente el costo de llegar al espacio. Poner 1 kilogramo de peso en órbita en el transbordador espacial costaba decenas de miles de dólares. El cohete Falcon Heavy de SpaceX puede hacerlo por miles de dólares, o menos.

Pero el sistema de cohetes Starship de SpaceX, que se encuentra en pruebas, está diseñado para hacerlo por cientos de dólares.

3 empresas podrían beneficiarse del creciente interés por los centros de datos espaciales:

Rocket Lab ha sido descrito como una especie de mini-SpaceX, que ofrece servicios de lanzamiento y satélites.

Planet Labs colabora con Alphabet para desarrollar satélites.

Intuitive Machines está adquiriendo la empresa de satélites Lanteris.

Es demasiado pronto para determinar quiénes son los ganadores y perdedores de la IA espacial. Estos 3s son un buen punto de partida. También lo es EchoStar, que vendió el espectro inalámbrico de SpaceX.

