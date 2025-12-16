Increíble: Mbappé gana un juicio de 61 millones contra el PSG

“Hemos hecho todo durante más de 18 meses para reducir este litigio a los meses de salarios y a la prima que se debía. Por lo tanto, es una victoria. No es en absoluto un tema personal. Simplemente es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello”, afirmaron los abogados de Mbappé una vez que dejaron el tribunal.