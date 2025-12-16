Kylian Mbappé supo ser una de las grandes estrellas del PSG entre el 2017 y 2024. Sin embargo, la relación entre el astro francés y los dueños de la entidad parisina no terminó de la mejor manera a tal punto que se enfrentaron en los estrados judiciales y el que ganó una millonada fue el atacante del Real Madrid.
GUERRA JUDICIAL
Increíble: Mbappé gana un juicio de 61 millones contra el PSG
Kylian Mbappé le ganó un juicio millonario al PSG aunque la novela aún no terminó ya que el conjunto parisino está listo para apelar la sentencia.
Durante mucho tiempo Mbappé fue el niño mimado de PSG e incluso la dirección deportiva del club le dio beneficios que lo colocaban por encima de otras figuras de renombre como Neymar o el mismísimo Lionel Messi. Pero todo terminó de la peor manera en el momento en el que el capitán de la Selección Gala decidió no renovar su vínculo contractual que venía en junio del 2024.
El pasado 16 de noviembre los abogados de Mbappé y PSG acudieron una audiencia donde el astro del Real Madrid exigió el pago de 263 millones de euros debido a una solicitud de reclasificación de sus contratos temporales a contratos indefinidos. Al mismo tiempo el club parisino le reclamó al jugador 440 millones de euros por daños de imagen, pérdida de la oportunidad de traspasar al jugador y mala fe en la ejecución de un acuerdo de agosto de 2023 que pretendía extender su contrato.
Mbappé gana la primera batalla legal contra PSG
El Consejo de Prud’hommes desestimó las dos demandas, pero lo que sí hicieron los cuatro miembros del jurado fue condenar al PSG a pagar 61 millones de euros a Mbapppé en concepto de salarios y premios impagos, un reclamo que el atacante francés llevaba realizando durante los últimos 18 meses. De todas maneras no es una sentencia firme ya que el club parisino puede recurrir la sentencia en un Tribunal de apelación.
“Hemos hecho todo durante más de 18 meses para reducir este litigio a los meses de salarios y a la prima que se debía. Por lo tanto, es una victoria. No es en absoluto un tema personal. Simplemente es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello”, afirmaron los abogados de Mbappé una vez que dejaron el tribunal.
PSG se reserva el derecho a apelar la sentencia
Por su parte, PSG se expresó de manera oficial a través de un comunicado. “El Paris Saint-Germain toma nota de la sentencia dictada por el Consejo de Prud’hommes de París, que ejecutará, reservándose el derecho de recurrirla. El Paris Saint-Germain siempre ha actuado de buena fe y con integridad, y seguirá haciéndolo. El club mira ahora hacia el futuro, basado en la unidad y el éxito colectivo, y le desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera”, reza el mensaje.
