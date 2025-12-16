Miguel Borja confirmó su destino tras el llamado de Boca: "Duplica lo que pagaba River"

Para colmo Borja rompió el silencio en F90, programa de ESPN, y allí abrió de par a en par la puerta a la chance de llegar a Boca a pesar de su pasado reciente. Sin embargo, parece que el Colibrí quiso generar un poco de ruido en los medios deportivos ya que tiene prácticamente todo listo para seguir su carrera en uno de los equipos más importantes de México.