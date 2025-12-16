Miguel Borja se convirtió en la vedette del mercado de pases y no es para menos. El delantero que viene de dejar River por la puerta de atrás recibió nada menos que el llamado de Boca y la bomba explotó. Finalmente, el Colibrí confirmó dónde seguirá su carrera con una oferta más que tentadora.
LO DECIDIÓ
Miguel Borja confirmó su destino tras el llamado de Boca: "Duplica lo que pagaba River"
Miguel Borja, que sonó fuerte en Boca durante los últimos días, ya le informó a River dónde continuará su carrera.
El Diario Olé fue el medio que indicó que desde Boca comenzaron a negociar directamente con el entorno de Borja para sumarlo a partir de enero del 2026. Se sabe que Juan Román Riquelme está en búsqueda de un centrodelantero y la chance de sumar al Colibrí cerraba por todos lados, ya que también le generaba mucho ruido al rival de toda la vida.
Para colmo Borja rompió el silencio en F90, programa de ESPN, y allí abrió de par a en par la puerta a la chance de llegar a Boca a pesar de su pasado reciente. Sin embargo, parece que el Colibrí quiso generar un poco de ruido en los medios deportivos ya que tiene prácticamente todo listo para seguir su carrera en uno de los equipos más importantes de México.
Miguel Borja se va a México
“Miguel Borja le indicó a dirigentes de River con los que tiene buena relación que tiene un preacuerdo con el Cruz Azul de México”, indicó Gustavo Yarroch en Radio La Red. Al mismo tiempo Hugo Balassone agregó: “El contrato que le ofrece Cruz Azul duplica lo que le pagaba River”. Hay que decir que el colombiano era uno de los mejores pagos del conjunto Millonario.
De esta manera la chance de que Borja llegue a Boca comenzó a diluirse e incluso desde el entorno del atacante comentan que no hay nada del Xeneize ya que está charlando con La Máquina Cementera. Todo parece indicar que una vez que se termine el 2025 y también se termine el contrato del Colibrí con River, será anunciado de manera oficial en Cruz Azul.
