Desde la década de 1990, el especial de fin de año de TyC Sports ha sido un clásico esperado por muchos durante las fechas festivas. Fernando Lavecchia reveló si este 2025 habrá o no una nueva emisión de este característico programa.
¿HAY ESPECIAL DE FIN DE AÑO?
TyC Sports y el bombazo de Fernando Lavecchia que dejó a todos boquiabiertos
Ya se acerca Nochebuena... y Fernando Lavecchia reveló qué pasará con el especial de fin de año de TyC Sports.
El canal de deportes ha atravesado una crisis recientemente, lo que llevó a algunos a dudar sobre la transmisión del programa de fin de año. El exconductor de Planeta Gol finalmente hizo la revelación que muchos esperaban.
Fernando Lavecchia y el especial de fin de año
Fin de año es una fecha muy esperada por los fanáticos del fútbol, en parte por la emisión de El Programa de Lavecchia y sus especiales.
Este ciclo, que tiene la particularidad de ser anual, se emite desde 1998, y recién en 2001 se realizó por primera vez una emisión completa de una hora. Hoy, el programa reúne goles, errores, curiosidades y hasta algunas patadas, ofreciendo un resumen entretenido de todo lo que dejó el año futbolístico.
A mediados de diciembre, el conductor Fernando Lavecchia sorprendió a propios y extraños con un tuit: "Estamos preparando todo. No se inquieten #elprogramadelavecchia", escribió el periodista, disfrazado de Papá Noel, confirmando así que el esperado especial se realizará nuevamente.
La duración habitual del programa es de dos horas, en las que se repasa lo mejor y lo peor del año. Además, el 25 y el 31 de diciembre, TyC Sports suele retransmitir los especiales de años anteriores, para que los fanáticos puedan revivir los momentos más memorables.
TyC Sports de 2024 a 2026
Fernando Lavecchia actualmente no conduce un programa fijo, lo que generó dudas sobre si realizaría o no el tradicional especial de fin de año. Aun así, continúa siendo uno de los comentaristas designados para distintos partidos, ya sea de la Copa Argentina o de la Primera Nacional.
Los últimos años (2024 y 2025) no han sido fáciles para TyC Sports. A finales del año pasado, el canal desvinculó a casi 80 empleados, equivalentes a un 20% de su plantilla, lo que también provocó cambios en la programación y su reducción.
En 2025 se confirmó que, a partir de 2026, TyC Sports dejará de transmitir la Primera Nacional, y todavía existe expectativa sobre el futuro de la Copa Argentina. Incluso en el último mes, el canal, habitual transmisor de la Selección Argentina, no cubrió el sorteo del Mundial que se disputará el año próximo.
A pesar de estas dificultades, el especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia parece mantenerse como uno de los pilares del canal que, en principio, no se verán afectados.
