TyC Sports y el bombazo de Fernando Lavecchia que dejó a todos boquiabiertos

La duración habitual del programa es de dos horas, en las que se repasa lo mejor y lo peor del año. Además, el 25 y el 31 de diciembre, TyC Sports suele retransmitir los especiales de años anteriores, para que los fanáticos puedan revivir los momentos más memorables.

Fernando Lavecchia actualmente no conduce un programa fijo, lo que generó dudas sobre si realizaría o no el tradicional especial de fin de año. Aun así, continúa siendo uno de los comentaristas designados para distintos partidos, ya sea de la Copa Argentina o de la Primera Nacional.

Los últimos años (2024 y 2025) no han sido fáciles para TyC Sports. A finales del año pasado, el canal desvinculó a casi 80 empleados, equivalentes a un 20% de su plantilla, lo que también provocó cambios en la programación y su reducción.

En 2025 se confirmó que, a partir de 2026, TyC Sports dejará de transmitir la Primera Nacional, y todavía existe expectativa sobre el futuro de la Copa Argentina. Incluso en el último mes, el canal, habitual transmisor de la Selección Argentina, no cubrió el sorteo del Mundial que se disputará el año próximo.

A pesar de estas dificultades, el especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia parece mantenerse como uno de los pilares del canal que, en principio, no se verán afectados.

