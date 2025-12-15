Enzo Copetti cargó contra la dirigencia de Rosario Central y acusó malos manejos. El delantero, que tras su desembarco en el Canalla se volvió una pieza importante, comenzó a perder terreno con la llegada de algunos compañeros. Pero el problema, según argumentó, fue otro.
"NO ME DEJARON IRME"
Colgado en Central, prendió fuego a la dirigencia y no descarta volver a Racing
Enzo Copetti argumentó malos manejos de la dirigencia de Rosario Central, que lo colgó pero no lo dejó irse a otro club.
Copetti llegó a Rosario Central a mediados de 2024, proveniente del Charlotte de la MLS. Con 28 años, el Canalla apostó por él para ser su centro delantero. Fue titular indiscutido durante el primer semestre de 2025; a lo largo de todo el Torneo Apertura, para el entonces entrenador Ariel Holan (hoy es Jorge Almirón, que acaba de ser presentado como nuevo DT del conjunto rosarino), Copetti era su 9.
Sin embargo, a mediados de año las cosas cambiaron. Tanto la dirigencia como Holan tenían otros planes. Por un lado, querían darle lugar a Agustín Módica, juvenil de la Reserva. Por otro, venía un retador importante: Alejo Véliz, que llegaba desde el Tottenham inglés con un préstamo que vence a mediados de 2026.
"Me habían dicho que habían buscado otra alternativa. Que tenían un joven que necesitaban darle rodaje no sé si para venderlo. Que no querían tenerme de suplente, porque iban a traer a Véliz", manifestó en diálogo con DSports Radio.
"Se me buscó club, pero no me dejaron irme": Copetti y su tormento con Rosario Central
Copetti, con contrato hasta 2027, lo entendió. Como contrapartida, buscó opciones para marcharse de Rosario Central. El futbolista quería jugar y se dispuso a escuchar ofertas. No solo las escuchó, sino que las presentó concretamente sobre la mesa de la dirigencia de Gonzalo Belloso.
El problema, argumentó Copetti, es que no le permitieron salir. "Se me buscó club, dos ofertas, pero no me dejaron ir. Me tocó quedarme y apoyar desde donde me tocó. Las veces que jugué traté de hacer lo mejor", sostuvo.
El delantero confesó que hubo ofertas de Racing, Estudiantes y otra del exterior. "Me pareció muy raro que no me dejen ir. Primero me dijeron que me tenía que ir y después que no me dejaban", señaló.
Copetti tuvo minutos a lo largo del semestre, pero ya no con la asiduidad que antes. El delantero se sintió colgado. Le avisaron que sería la tercera opción y que no querían tenerlo sentado en el banco de suplentes, pero al mismo tiempo lo retuvieron.
Copetti y la salida de Holan: "Nadie sabe lo que pasó ni cómo pasó"
Con la misma poca comunicación se manejaron en relación a la salida de Ariel Holan. "Nadie sabe lo que pasó ni cómo pasó", dijo.
"Me levanté y un día acá en casa mi señora me dijo que lo echaban, que lo había subido Rosario Central en su página de Instagram. Nos quedamos todos... un día antes el profe había pasado los planes de entrenamiento", añadió.
Enzo Copetti busca club. "Lo económico pasó a un segundo plano. Yo quiero jugar, es lo que a mí me hace feliz. cuando me toca apoyar desde afuera siempre lo hice, siempre fui positivo y con las ganas de hacer lo mejor para el equipo y para el club", aseguró. "Había ciertas decisiones que a mí no me gustaban pero me tocaba aceptarlas".
¿Futuro en Racing?
El equipo de Gustavo Costas podría encajar bien con el perfil de Copetti. Y viceversa. El delantero fue jugador de Racing entre 2021 y 2023, con algunos préstamos en el medio y un título: el Trofeo de Campeones.
"Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, por todo lo que pasé. Veremos que pasa con mi futuro. Si se da, ojalá pueda volver", confesó.