Colgado en Central, prendió fuego a la dirigencia y no descarta volver a Racing

El problema, argumentó Copetti, es que no le permitieron salir. "Se me buscó club, dos ofertas, pero no me dejaron ir. Me tocó quedarme y apoyar desde donde me tocó. Las veces que jugué traté de hacer lo mejor", sostuvo.

El delantero confesó que hubo ofertas de Racing, Estudiantes y otra del exterior. "Me pareció muy raro que no me dejen ir. Primero me dijeron que me tenía que ir y después que no me dejaban", señaló.

Copetti tuvo minutos a lo largo del semestre, pero ya no con la asiduidad que antes. El delantero se sintió colgado. Le avisaron que sería la tercera opción y que no querían tenerlo sentado en el banco de suplentes, pero al mismo tiempo lo retuvieron.

Copetti y la salida de Holan: "Nadie sabe lo que pasó ni cómo pasó"

Con la misma poca comunicación se manejaron en relación a la salida de Ariel Holan. "Nadie sabe lo que pasó ni cómo pasó", dijo.

"Me levanté y un día acá en casa mi señora me dijo que lo echaban, que lo había subido Rosario Central en su página de Instagram. Nos quedamos todos... un día antes el profe había pasado los planes de entrenamiento", añadió.

Enzo Copetti busca club. "Lo económico pasó a un segundo plano. Yo quiero jugar, es lo que a mí me hace feliz. cuando me toca apoyar desde afuera siempre lo hice, siempre fui positivo y con las ganas de hacer lo mejor para el equipo y para el club", aseguró. "Había ciertas decisiones que a mí no me gustaban pero me tocaba aceptarlas".

¿Futuro en Racing?

El equipo de Gustavo Costas podría encajar bien con el perfil de Copetti. Y viceversa. El delantero fue jugador de Racing entre 2021 y 2023, con algunos préstamos en el medio y un título: el Trofeo de Campeones.

"Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, por todo lo que pasé. Veremos que pasa con mi futuro. Si se da, ojalá pueda volver", confesó.

