En Financial Times, George Steer y Amelia Pollard en Nueva York y Malcolm Moore en Londres: "Operadores realizaron apuestas por valor de US$ 500 millones en el mercado petrolero unos 15 minutos antes de que la publicación de Donald Trump en la que elogiaba las conversaciones "productivas" con Irán provocara una caída en picado del precio del crudo y desencadenara una mayor volatilidad en otros activos.
¿$LIBRA EN LA CASA BLANCA?
15' antes de que posteara Donald Trump, sospechosas compras de futuros
Según Financial Times, operadores de petróleo a futuro hicieron compras sospechosas 15' antes de que Donald Trump posteara la tregua que Irán no reconoce.
Aproximadamente 6.200 contratos de futuros de Brent y West Texas Intermediate cambiaron de manos entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana, hora de Nueva York, el lunes 23/03, apenas 15 minutos antes de que el Presidente estadounidense publicara en Truth Social que en los últimos días había mantenido "conversaciones productivas" con Teherán para poner fin a la guerra en Irán. El valor nominal de esas operaciones fue de 580 millones de dólares, según cálculos del Financial Times basados en datos de Bloomberg.
Los volúmenes de negociación de Brent y WTI se dispararon simultáneamente, 27 segundos antes de las 6:50 a. m. Los futuros que siguen el índice bursátil S&P 500 subieron de precio momentos después de la operación petrolera, y los volúmenes también aumentaron significativamente durante ese lapso de tiempo.Se desconoce si una o varias entidades estuvieron detrás de las operaciones del lunes.
El anuncio de Trump a las 7:04 de la mañana provocó una fuerte caída en los mercados energéticos mundiales y subidas en los futuros del índice bursátil S&P 500 y en las acciones europeas, a medida que los inversores redujeron sus apuestas a un conflicto prolongado.
Un estratega de mercado de una correduría estadounidense, refiriéndose a las operaciones del lunes 23/03:
$LIBRA en la Casa Blanca
¿Es el modelo que en la Administración Milei se consideró válido para imitar y que tantos problemas le provoca hoy día a los hermanos Milei?
Considerando la admiración de Javier Milei y su cohorte por Donald Trump y sus negocios, ¿es este modelo de enriquecimiento del poder estadounidense el que celebraron los autores de $LIBRA?
Por supuesto que hay que ver cómo terminan las primeras preguntas que aparecen en USA.
La Casa Blanca niega
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró: "El único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense".
Añadió: “La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada, y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.
Varios fondos de cobertura señalaron que este era uno de los muchos ejemplos de los últimos meses en los que se habían realizado grandes operaciones antes de los anuncios oficiales del gobierno estadounidense.
Un operador de un importante fondo de cobertura comentó que los consultores energéticos habían detectado recientemente varias operaciones de gran volumen que, a su juicio, se habían realizado en momentos inusuales. Otro gestor de cartera afirmó que una serie de operaciones grandes y oportunas habían generado cierta frustración entre los inversores.
“Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal”, añadió. “Es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos... Alguien acaba de hacerse mucho más rico”.
En una publicación en X más tarde ese mismo lunes, el presidente del parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó que se hubieran producido negociaciones entre Washington y Teherán, lo que provocó un retroceso en las bolsas mundiales y nuevas compras en los mercados energéticos.
Añadió: " Las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel".
En este punto, escribe el FT, no está claro si las operaciones con futuros de petróleo realizadas antes del anuncio de Trump fueron coordinadas.
Sin embargo, un analista bursátil señaló que la coincidencia de fechas "genera dudas".
"Alguien se acaba de enriquecer mucho", comentó otra fuente.
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