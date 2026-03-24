15' antes de que posteara Donald Trump, sospechosas compras de futuros

Operaciones, realizadas en el momento oportuno, se hicieron eco de la avalancha de grandes apuestas altamente rentables efectuadas en el mercado de predicciones Polymarket sobre el momento de los ataques estadounidenses contra Irán y Venezuela en los últimos meses. Es difícil demostrar la causalidad... pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo vendiendo futuros en ese momento, 15 minutos antes de la publicación de Trump. Operaciones, realizadas en el momento oportuno, se hicieron eco de la avalancha de grandes apuestas altamente rentables efectuadas en el mercado de predicciones Polymarket sobre el momento de los ataques estadounidenses contra Irán y Venezuela en los últimos meses. Es difícil demostrar la causalidad... pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo vendiendo futuros en ese momento, 15 minutos antes de la publicación de Trump.

$LIBRA en la Casa Blanca

¿Es el modelo que en la Administración Milei se consideró válido para imitar y que tantos problemas le provoca hoy día a los hermanos Milei?

Considerando la admiración de Javier Milei y su cohorte por Donald Trump y sus negocios, ¿es este modelo de enriquecimiento del poder estadounidense el que celebraron los autores de $LIBRA?

Por supuesto que hay que ver cómo terminan las primeras preguntas que aparecen en USA.

donald trump y el dinero Donald Trump y el dinero. Denuncia de Irán: "Las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel". FOTO: xAI / Grok.

La Casa Blanca niega

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró: "El único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense".

Añadió: “La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada, y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.

Varios fondos de cobertura señalaron que este era uno de los muchos ejemplos de los últimos meses en los que se habían realizado grandes operaciones antes de los anuncios oficiales del gobierno estadounidense.

Un operador de un importante fondo de cobertura comentó que los consultores energéticos habían detectado recientemente varias operaciones de gran volumen que, a su juicio, se habían realizado en momentos inusuales. Otro gestor de cartera afirmó que una serie de operaciones grandes y oportunas habían generado cierta frustración entre los inversores.

“Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal”, añadió. “Es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos... Alguien acaba de hacerse mucho más rico”.

En una publicación en X más tarde ese mismo lunes, el presidente del parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó que se hubieran producido negociaciones entre Washington y Teherán, lo que provocó un retroceso en las bolsas mundiales y nuevas compras en los mercados energéticos.

Añadió: " Las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel".

En este punto, escribe el FT, no está claro si las operaciones con futuros de petróleo realizadas antes del anuncio de Trump fueron coordinadas.

Sin embargo, un analista bursátil señaló que la coincidencia de fechas "genera dudas".

"Alguien se acaba de enriquecer mucho", comentó otra fuente.

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