Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

La retracción del consumo se refleja en decisiones concretas de los hogares. El 66% de los argentinos evitó comprar ropa o calzado en el último mes, y el 86% postergó la adquisición de electrodomésticos.

Estos datos muestran un cambio en los patrones de consumo, con una mayor priorización de gastos esenciales y una caída en la demanda de bienes durables.

Cayó la percepción positiva sobre la situación económica

En paralelo, la encuesta también revela un deterioro en la percepción sobre la situación económica general. La valoración positiva cayó del 42% al 25% entre diciembre y febrero, mientras que creció la percepción de un escenario “regular”, lo que sugiere una mayor incertidumbre sobre el rumbo económico.

Este cambio de humor social se da en un contexto donde el mercado laboral muestra señales negativas. Desde que asumió Milei, el empleo cayó 2 puntos porcentuales y el desempleo subió hasta 7,5% en diciembre pasado.

A esto se suma un dato estructural: la pérdida de empresas empleadoras en el sector privado. En los últimos dos años, más de 23.500 firmas dejaron de operar como empleadoras formales, lo que refleja un deterioro en el entramado productivo y limita la generación de nuevos puestos de trabajo.

El 45% ya rechaza la Oda al equilibrio fiscal

El informe también pone de manifiesto una tensión creciente en la sociedad respecto del rumbo económico. El 45% de los encuestados considera que el Gobierno debería priorizar el bienestar social, "incluso si eso implica resignar el objetivo de equilibrio fiscal". Este dato evidencia el dilema entre la consolidación macroeconómica y las demandas sociales, un eje central del debate económico actual.

En términos de expectativas, el panorama tampoco resulta alentador. Un 40% de los encuestados cree que el esfuerzo económico actual no dará resultados, mientras que otro 16% mantiene bajas expectativas sobre el futuro.

El desagrado de los encuestados no solo es con las medidas de Javier Milei, cuya intención de voto cayó del 45% al 40% en un mes. La oposición también perdió adeptos. Axel Kicilof logró una intención de voto del 28%, también en baja.

Este escepticismo puede convertirse en un factor adicional de presión sobre la economía, al influir en decisiones de consumo, inversión y ahorro.

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