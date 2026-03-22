La evolución del empleo y el poder adquisitivo se consolidan como las principales preocupaciones económicas de los argentinos, en un contexto donde el impacto del ajuste y la caída del salario real comienza a sentirse con mayor intensidad en la vida cotidiana.
EL PLAN ECONÓMICO GUSTA MENOS
Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal
Salarios en caída y empleo en duda. Crece la preocupación y cambia el foco económico de los argentinos hacia el bolsillo cotidiano.
Así lo revela una reciente encuesta de QSocial Big Data difundida por Bloomberg Línea, que muestra un cambio de prioridades en la sociedad y una creciente focalización en variables vinculadas al ingreso y la estabilidad laboral.
De acuerdo con el relevamiento, el 35% de los consultados señala como principal demanda la mejora de los salarios reales, mientras que el 24% identifica a la generación de empleo como el problema más urgente.
Este dato marca un giro respecto de etapas anteriores, donde la inflación ocupaba el centro de la escena, y refleja un desplazamiento hacia preocupaciones más concretas vinculadas al “bolsillo”.
La visión de los encuestados
El deterioro del poder adquisitivo aparece como uno de los factores clave detrás de este cambio. Según el informe, el 69% de los encuestados percibe que los precios aumentaron significativamente en el último mes, mientras que el 74% afirma haber tenido que recortar gastos para llegar a fin de mes. Este ajuste en el consumo no solo evidencia la pérdida de ingresos reales, sino que también impacta en la dinámica de la actividad económica.
La retracción del consumo se refleja en decisiones concretas de los hogares. El 66% de los argentinos evitó comprar ropa o calzado en el último mes, y el 86% postergó la adquisición de electrodomésticos.
Estos datos muestran un cambio en los patrones de consumo, con una mayor priorización de gastos esenciales y una caída en la demanda de bienes durables.
Cayó la percepción positiva sobre la situación económica
En paralelo, la encuesta también revela un deterioro en la percepción sobre la situación económica general. La valoración positiva cayó del 42% al 25% entre diciembre y febrero, mientras que creció la percepción de un escenario “regular”, lo que sugiere una mayor incertidumbre sobre el rumbo económico.
Este cambio de humor social se da en un contexto donde el mercado laboral muestra señales negativas. Desde que asumió Milei, el empleo cayó 2 puntos porcentuales y el desempleo subió hasta 7,5% en diciembre pasado.
A esto se suma un dato estructural: la pérdida de empresas empleadoras en el sector privado. En los últimos dos años, más de 23.500 firmas dejaron de operar como empleadoras formales, lo que refleja un deterioro en el entramado productivo y limita la generación de nuevos puestos de trabajo.
El 45% ya rechaza la Oda al equilibrio fiscal
El informe también pone de manifiesto una tensión creciente en la sociedad respecto del rumbo económico. El 45% de los encuestados considera que el Gobierno debería priorizar el bienestar social, "incluso si eso implica resignar el objetivo de equilibrio fiscal". Este dato evidencia el dilema entre la consolidación macroeconómica y las demandas sociales, un eje central del debate económico actual.
En términos de expectativas, el panorama tampoco resulta alentador. Un 40% de los encuestados cree que el esfuerzo económico actual no dará resultados, mientras que otro 16% mantiene bajas expectativas sobre el futuro.
El desagrado de los encuestados no solo es con las medidas de Javier Milei, cuya intención de voto cayó del 45% al 40% en un mes. La oposición también perdió adeptos. Axel Kicilof logró una intención de voto del 28%, también en baja.
Este escepticismo puede convertirse en un factor adicional de presión sobre la economía, al influir en decisiones de consumo, inversión y ahorro.
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