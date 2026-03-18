En los últimos meses, diferentes valores preocupan a los argentinos. Desde el dato de desempleo que se publicó hoy; de morosidad, que sigue aumentando; el consumo, que empieza a flaquear, y la actividad económica, que ya refleja una baja en los datos del INDEC, todo indica que la economía argentina tiene varios puntos flojos.
ECONOMÍA EN JAQUE
Caputo se enfrenta a señales rojas: sube el desempleo, caen el consumo y el salario real, y se dispara la mora
La economía muestra grietas que el Gobierno mira de costado. Desempleo, salarios estancados y deudas en alza generan preocupación por el rumbo económico.
Desempleo
Hoy, 18//03, el INDEC publicó los datos del mercado laboral correspondientes al cuarto trimestre del 2025. El nivel de desempleo fue de 7,5%, 1,1 pp más que un año antes, cuando llegaba al 6,4%, y 1,8 puntos más que dos años antes. El cuatro trimestre del 2023, el desempleo era de 5,7%.
La tasa de actividad (ocupados y buscadores de empleo), también registrada por el INDEC, fue de 48,6% (0,2 pp menos que durante el mismo período de 2024), mientras que la tasa de empleo fue de 45%, 0,7 pp menos que un año antes.
Desde Politikon Chaco, hoy 18/03, informaron que más de 23.500 empleadores desaparecieron desde diciembre 2023 hasta diciembre 2025. Al hacer un análisis por distrito, la única provincia que tuvo un crecimiento neto en estos dos años fue Neuquén, con 59 empleadores nuevos. San Juán tuvo un crecimiento en 2025, pero que no llegó a compensar la caída de 2024.
La actividad económica
El último dato del INDEC, el EMAE de diciembre 2025, publicado en febrero, muestra un crecimiento interanual de la actividad de 3,5%, y un crecimiento mensual de 1,8%, lo cual en principio es positivo. En un análisis sectorial, los rubros que más crecieron en un año fueron la agricultura (+32,2%), la pesca (+18,3%), intermediación financiera (+14.4%), electricidad, agua y gas (+10,7%), explotación de minas (+9,1%) y los impuestos (sector no productivo, +5,2%).
Los rubros que más cayeron fueron la industria manufacturera (-3,9%), hoteles y restaurantes (-1,5%), comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) y administración publica y defensa (-1,1%).
Estos últimos rubros son trabajo intensivos:
Consumo
Según CAC, la Cámara Argentina de Comercio, el nivel de consumo en enero mejoró levemente con respecto a diciembre (0,7%), pero cayó -0,8% interanual. Al mismo tiempo, un informe de Scentia advierte sobre la caída en el consumo masivo: las ventas cayeron de -1,1% interanual en enero, y se registró una baja de 7% mensual.
Hoy, 18/03, luego de una reunión entre las autoridades de CAC y Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, el presidente de CAC, Natalio Grinman, dijo:
Morosidad
La morosidad de las carteras crece constantemente desde mediados de 2025. Esta semana diferentes consultoras publicaron los datos de carteras morosas de enero, que el BCRA publicara este viernes 20/03.
La consultora 1816 establece que las carteras irregulares de entidades financieras asciende a 10,6% en enero 2026, mientras que las de entidades no finaniceras tuvo un crecimiento exponencial, hasta llegar a 27,4%.
Los datos más recientes del BCRA, muestran que la morosidad del sector privado en el sistema alcanzó el 5,5% hacia fines de 2025, el nivel más alto desde 2021. El fenómeno se concentra especialmente en el crédito a familias, donde la ratio trepó al 9,3%, mientras que en el segmento corporativo se mantiene en niveles más acotados.
Según una comparación realizada por el Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de mora que sufren los bancos creció exponencialmente en casi dos años, tal como muestra el siguiente gráfico:
El economista Hernán Letcher publicó en sus redes un avance de los datos que publicará en un informe el BCRA este viernes 20/03. Expresó que hay cinco bancos que acumulan más de 6 billones de pesos prestados con mora en los pagos. La tasa de carteras irregulares llega a 21% para el Banco Galicia:
- Banco Galicia: 2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos)
- Banco Santander Argentina: 1.125.983 millones de pesos (14,44% del total de préstamos)
- Banco Nación: 1.028.311 millones de pesos (6,46% del total de préstamos)
- Banco BBVA Argentina: 884.522 millones de pesos (15,14% del total de préstamos)
- Banco Provincia: 828.042 millones de pesos (12,61% del total de préstamos)
Y si faltaba más información, la calificadora Moody’s encendió una nueva señal de alerta sobre el sistema financiero argentino al anticipar que la mora continuará en ascenso en los próximos meses. Su evolución posterior dependerá de las medidas que se tomen para cambiar la situación.
Salario real
El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos del INDEC. El deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses. Esta situación perjudica aún más al consumo y la morosidad.
Con estos datos, la tasa de interés juega un papel determinante para poder reactivar la economía, aliviar el peso de los créditos en el bolsillo de las familias y mejorar el consumo. Hoy, el economista Orlando Ferreres planteó en Canal E los problemas a los que se enfrenta el gobierno:
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