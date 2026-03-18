Caputo se enfrenta a señales rojas: sube el desempleo, caen el consumo y el salario real, y se dispara la mora

Los rubros que más cayeron fueron la industria manufacturera (-3,9%), hoteles y restaurantes (-1,5%), comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) y administración publica y defensa (-1,1%).

Estos últimos rubros son trabajo intensivos:

image Cantidad de puestos de trabajo registrados por sector privado en el segundo trimestre de 2025. Fuente: Elaboración propia en base a información de STEySS.

Consumo

Según CAC, la Cámara Argentina de Comercio, el nivel de consumo en enero mejoró levemente con respecto a diciembre (0,7%), pero cayó -0,8% interanual. Al mismo tiempo, un informe de Scentia advierte sobre la caída en el consumo masivo: las ventas cayeron de -1,1% interanual en enero, y se registró una baja de 7% mensual.

Hoy, 18/03, luego de una reunión entre las autoridades de CAC y Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, el presidente de CAC, Natalio Grinman, dijo:

La realidad de la economía argentina es heterogénea; en nuestro sector observamos que numerosas ramas registran desde hace varios meses un amesetamiento. La trayectoria de avance que se vio interrumpida por las turbulencias preelectorales del año pasado aún no se recuperó plenamente, pero prevemos progresos durante el año. La realidad de la economía argentina es heterogénea; en nuestro sector observamos que numerosas ramas registran desde hace varios meses un amesetamiento. La trayectoria de avance que se vio interrumpida por las turbulencias preelectorales del año pasado aún no se recuperó plenamente, pero prevemos progresos durante el año.

Morosidad

La morosidad de las carteras crece constantemente desde mediados de 2025. Esta semana diferentes consultoras publicaron los datos de carteras morosas de enero, que el BCRA publicara este viernes 20/03.

La consultora 1816 establece que las carteras irregulares de entidades financieras asciende a 10,6% en enero 2026, mientras que las de entidades no finaniceras tuvo un crecimiento exponencial, hasta llegar a 27,4%.

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Los datos más recientes del BCRA, muestran que la morosidad del sector privado en el sistema alcanzó el 5,5% hacia fines de 2025, el nivel más alto desde 2021. El fenómeno se concentra especialmente en el crédito a familias, donde la ratio trepó al 9,3%, mientras que en el segmento corporativo se mantiene en niveles más acotados.

Según una comparación realizada por el Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de mora que sufren los bancos creció exponencialmente en casi dos años, tal como muestra el siguiente gráfico:

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El economista Hernán Letcher publicó en sus redes un avance de los datos que publicará en un informe el BCRA este viernes 20/03. Expresó que hay cinco bancos que acumulan más de 6 billones de pesos prestados con mora en los pagos. La tasa de carteras irregulares llega a 21% para el Banco Galicia:

Banco Galicia: 2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos)

Banco Santander Argentina: 1.125.983 millones de pesos (14,44% del total de préstamos)

Banco Nación: 1.028.311 millones de pesos (6,46% del total de préstamos)

Banco BBVA Argentina: 884.522 millones de pesos (15,14% del total de préstamos)

Banco Provincia: 828.042 millones de pesos (12,61% del total de préstamos)

Y si faltaba más información, la calificadora Moody’s encendió una nueva señal de alerta sobre el sistema financiero argentino al anticipar que la mora continuará en ascenso en los próximos meses. Su evolución posterior dependerá de las medidas que se tomen para cambiar la situación.

Salario real

El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos del INDEC. El deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses. Esta situación perjudica aún más al consumo y la morosidad.

Con estos datos, la tasa de interés juega un papel determinante para poder reactivar la economía, aliviar el peso de los créditos en el bolsillo de las familias y mejorar el consumo. Hoy, el economista Orlando Ferreres planteó en Canal E los problemas a los que se enfrenta el gobierno:

El Gobierno se enfrenta a un cuatrilema, cuatro problemas. Aumentar las reservas y mantener el tipo de cambio real alto, cosa que no ocurre. Tercero, bajar la tasa de interés para evitar la morosidad y reanimar la inversión. Y cuarto, mejorar el salario real. El Gobierno se enfrenta a un cuatrilema, cuatro problemas. Aumentar las reservas y mantener el tipo de cambio real alto, cosa que no ocurre. Tercero, bajar la tasa de interés para evitar la morosidad y reanimar la inversión. Y cuarto, mejorar el salario real.

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