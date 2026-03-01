Cayó el consumo masivo: se desploman supermercados y el e-commerce arrasa

Las ventas del resto de los rubros sufrieron caídas. Bebidas sin alcohol cayó -8,5%, Limpieza de Ropa y Hogar sufrió una baja de -4,3%, Higiene y Cosmética lo hizo por -2,8%, Perecederos y Bebidas con alcohol se contrajeron -2,7% y -1,7%, respectivamente.

Dentro del canal Supermercados se destaca que todas las categorías sufrieron caídas menos Limpieza de Ropa y Hogar, que aumentó 0,5% interanual.

El papel de las empresas productoras frente a la caída del consumo

Carla Martín Bonito, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), detalló los datos que maneja la organización que representa, que van hasta noviembre del 2025:

El consumo se mantuvo en alza entre enero y noviembre de 2025, con un aumento del 2,9% en las ventas reales de alimentos y bebidas en supermercados. No obstante, los niveles de venta todavía se ubican por debajo de los registros históricos. Al analizar la composición, los alimentos mostraron una mejora acumulada de 4,1%, mientras que las bebidas cayeron 3%, en ese período.

La caída del consumo masivo muestra un estancamiento del sector, que no solo refleja un comportamiento de los consumidores, sino que significa un desafío para las empresas productoras.

Dentro de la problemática que presenta el escenario actual para las empresas, Martín Bonito propone:

El desafío de este año no será solo recuperar volumen, sino consolidar un crecimiento más equilibrado y sostenible, que permita fortalecer el mercado interno, preservar el empleo y sentar las bases para una mayor proyección exportadora de la industria de alimentos y bebidas.

COPAL enfatiza en los acuerdos comerciales que está negociando el gobierno nacional como una vía para fortalecer a las empresas productoras de alimento.

La caída del consumo masivo del 1,1% interanual muestra que el cambio en el comportamiento del consumidor, de canales tradicionales a e-commerce, no se compensa del todo en la facturación. Algunos analistas prevén una mejora relativa del consumo en el segundo trimestre, mientras los productores proyectan nuevos destinos para parte de la producción alimenticia.

