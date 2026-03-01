Los últimos datos de consumo masivo reflejan el mal trago que están pasando los supermercados y otros canales de comercialización. Un nuevo informe de la consultora Scentia advierte sobre la caída de ventas de 1,1% interanual en enero, y una baja de 7% mensual. Mientras tanto, las empresas productoras de alimentos buscan nuevos rumbos.
PRIMEROS DATOS DE CONSUMO 2026
Cayó el consumo masivo: se desploman supermercados y el e-commerce arrasa
El consumo masivo cayó 1,1% interanual y 7% mensual. Los supermercados pierden fuerza contra el e-commerce, mientras las alimenticias buscan nuevos rumbos.
Consumo por canales de venta
A nivel interanual la peor parte se la llevaron los autoservicios independientes, con una caída en las ventas de 4,2%, seguido por los supermercados, que facturaron 3,3% menos que en enero de 2025. Las comercializaciones en farmacias cayeron 2% interanual y, en menor medida, los mayoristas sufrieron una merma de 0,8% interanual.
En contraposición, el e-commerce se destacó durante el año, con un aumento de ventas del 33%. Lejos pero también en un área de expansión, los kioscos y almacenes tuvieron un aumento de ventas de 2,7% interanual en enero, un dato que podría ilusionar con una recuperación a un sector golpeado.
Según dijo Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argenitna (UKRA), en AM750 la semana pasada, más de 20 mil kioscos cerraron en 2025.
Consumo por producto
El informe de Scentia plantea que los Impulsivos (o “gustitos”) fueron el producto con mayor crecimiento de ventas de consumo masivo, con un aumento de 7,5% interanual. Lo siguen los Alimentos, que reflejaron una suba de 5,3% en el mismo período.
Las ventas del resto de los rubros sufrieron caídas. Bebidas sin alcohol cayó -8,5%, Limpieza de Ropa y Hogar sufrió una baja de -4,3%, Higiene y Cosmética lo hizo por -2,8%, Perecederos y Bebidas con alcohol se contrajeron -2,7% y -1,7%, respectivamente.
Dentro del canal Supermercados se destaca que todas las categorías sufrieron caídas menos Limpieza de Ropa y Hogar, que aumentó 0,5% interanual.
El papel de las empresas productoras frente a la caída del consumo
Carla Martín Bonito, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), detalló los datos que maneja la organización que representa, que van hasta noviembre del 2025:
La caída del consumo masivo muestra un estancamiento del sector, que no solo refleja un comportamiento de los consumidores, sino que significa un desafío para las empresas productoras.
Dentro de la problemática que presenta el escenario actual para las empresas, Martín Bonito propone:
COPAL enfatiza en los acuerdos comerciales que está negociando el gobierno nacional como una vía para fortalecer a las empresas productoras de alimento.
La caída del consumo masivo del 1,1% interanual muestra que el cambio en el comportamiento del consumidor, de canales tradicionales a e-commerce, no se compensa del todo en la facturación. Algunos analistas prevén una mejora relativa del consumo en el segundo trimestre, mientras los productores proyectan nuevos destinos para parte de la producción alimenticia.
