Chau sueño imposible: El crédito hipotecario que resucita y la tasa de este banco que nadie puede creer

El Banco Nación ahora entrega créditos hipotecarios digitales

Acá es donde la tecnología finalmente le ganó a la burocracia eterna de los sellos y las fotocopias. En este caso, el Banco Nación se adelantó y entregó la primera hipoteca 100% digital en solo 30 días. Para que te des una idea, el trámite tradicional te llevaba 100 días de idas y vueltas.

Con el programa "+ Hogares con BNA", la entidad líder del mercado ya otorgó más de 24.000 préstamos. Esta digitalización no es solo para quedar bien en las redes sociales; es la única forma de que el sistema no colapse. Si el proceso es rápido, la gente se anima. Si te tienen seis meses dando vueltas, para cuando te dan la plata, la casa ya la compró otro o el precio subió en dólares.

¿Chau alquiler? El planazo para que los créditos hipotecarios para monotributistas exploten

¿Conviene sacar créditos hipotecarios ahora o esperar a que el banco baje más las tasas?

Los analistas ven señales positivas, como la vuelta del Banco Ciudad al ruedo tras cuatro meses de parate. El Ciudad volvió con tasas del 12,5% general, pero si querés comprar en el microcentro o zona sur, te la bajan al 9%.

Sin embargo, el mercado todavía camina con muletas. Los créditos hipotecarios UVA siguen siendo una apuesta a la estabilidad del país. Si la inflación desacelera en serio y la liquidez de los bancos se mantiene, el 2026 podría ser el año de la reconstrucción. Sin embargo, las tasas siguen siendo altas comparadas con cualquier otro país.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí