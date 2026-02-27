El banco Santander decidió dejar de mirar afuera y metió un hachazo de más de cinco puntos en su interés anual para créditos hipotecarios. La realidad es que el 2025 dejó un sabor amargo, aunque se movieron unos US$3300 millones, el cierre de año fue un velorio. Pero arranca el 2026 y, de repente, la liquidez sobra y las entidades financieras se dieron cuenta de que, debían bajar las pretensiones.
IMBATIBLE
Chau sueño imposible: El crédito hipotecario que resucita y la tasa de este banco que nadie puede creer
A cambio de una tasa de interés más baja para tu crédito hipotecario, el banco ahora solo te financia hasta el 70% de la propiedad (antes llegaban al 80%).
¿Por qué este banco decidió desplomar las tasas de sus créditos hipotecarios?
La movida del Santander porque venía perdiendo terreno de forma estrepitosa, pasó de tener el 10% del mercado a un pobrísimo 4%. Para recuperarse, bajaron la TNA del 15% al 9,5%.
A cambio de una tasa más baja, el banco puso las condiciones, ahora solo te financian hasta el 70% de la propiedad (antes llegaban al 80%) y te acortaron el plazo de 30 a 20 años. Es decir, te prestan más barato, pero tenés que tener más ahorros bajo el colchón para entrar y vas a tener que devolver el dinero más rápido.
¿Qué está pasando con las tasas de interés en el resto del sistema bancario?
El Santander no es el único que está haciendo malabares con los números. El BBVA ya había dado el primer golpe bajando su tasa al 7,5% para los que cobran el sueldo ahí. Pero lo más importante no fue el porcentaje, sino que dejaron de pedir sueldos de astronauta. Pasaron de exigir un ingreso de $5 millones, a pedir cuatro salarios mínimos, algo que hoy ronda el millón cuatrocientos mil pesos.
Por otro lado, el ICBC también se sumó a la movida recortando dos puntos sus intereses. La tasa fija bajó del 14% al 12% y la preferencial quedó en 11%.
El Banco Nación ahora entrega créditos hipotecarios digitales
Acá es donde la tecnología finalmente le ganó a la burocracia eterna de los sellos y las fotocopias. En este caso, el Banco Nación se adelantó y entregó la primera hipoteca 100% digital en solo 30 días. Para que te des una idea, el trámite tradicional te llevaba 100 días de idas y vueltas.
Con el programa "+ Hogares con BNA", la entidad líder del mercado ya otorgó más de 24.000 préstamos. Esta digitalización no es solo para quedar bien en las redes sociales; es la única forma de que el sistema no colapse. Si el proceso es rápido, la gente se anima. Si te tienen seis meses dando vueltas, para cuando te dan la plata, la casa ya la compró otro o el precio subió en dólares.
¿Conviene sacar créditos hipotecarios ahora o esperar a que el banco baje más las tasas?
Los analistas ven señales positivas, como la vuelta del Banco Ciudad al ruedo tras cuatro meses de parate. El Ciudad volvió con tasas del 12,5% general, pero si querés comprar en el microcentro o zona sur, te la bajan al 9%.
Sin embargo, el mercado todavía camina con muletas. Los créditos hipotecarios UVA siguen siendo una apuesta a la estabilidad del país. Si la inflación desacelera en serio y la liquidez de los bancos se mantiene, el 2026 podría ser el año de la reconstrucción. Sin embargo, las tasas siguen siendo altas comparadas con cualquier otro país.
