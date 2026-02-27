Reencuentro político: Pichetto visitó a Cristina Kirchner y pidió "perdonarse" para reunificar al peronismo

“Yo prefiero agregarle la palabra perdonarnos. El peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar”.

El legislador insistió en la necesidad de superar disputas internas para reorganizar el espacio político y competir electoralmente. “El planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, nos equivocamos”, afirmó.

Además, cuestionó duramente al oficialismo:

“Cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos, y nos está mandando a la miseria”.

Estrategia electoral y referencia a Lula

Pichetto propuso dejar atrás los debates internos y avanzar hacia una coalición más amplia, que incluya sectores moderados. Para ello citó el caso brasileño y planteó construir “una propuesta desde el peronismo junto al centro nacional para ganar las elecciones”.

El diputado también volvió a posicionarse en temas económicos y laborales. Criticó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sostuvo que la prioridad debe ser “poner el foco en el trabajo y el salario”. Incluso afirmó que durante la actual gestión “en dos años perdimos 200 mil puestos de trabajo”.

Capitalismo productivo e industria

En el plano programático, Pichetto coincidió con Moreno en la necesidad de fortalecer la industria local y revisar el esquema de comercio exterior.

“Debemos mantener relación inteligente, que no nos invadan con sus productos porque destruyen nuestra industria”, señaló sobre las importaciones.

También planteó una redefinición doctrinaria del espacio:

“La consigna es capitalismo productivo. La búsqueda del trabajo como eje central para la vida, recrear las capacidades del pueblo argentino y la educación como valor”.

El contexto del reencuentro con Cristina Kirchner

El acercamiento ocurre en un momento de fragmentación del peronismo en el Congreso y de reorganización interna tras la consolidación del oficialismo libertario. Pichetto, que durante años fue uno de los principales aliados parlamentarios del kirchnerismo y luego se convirtió en opositor, vuelve ahora a dialogar con la ex presidenta.

Antes que él, Guillermo Moreno también había retomado vínculos con el sector kirchnerista. En el acto, el ex secretario de Comercio destacó la visita del diputado a la ex mandataria y la definió como el gesto de “ir a ver a una dama, viuda, y presa”.

Un mensaje hacia adentro

Más que un acuerdo electoral inmediato, el encuentro dejó un mensaje político interno: reconstruir la identidad del espacio y reagrupar a los distintos sectores. Pichetto cerró su discurso apelando a la experiencia histórica del movimiento:

“Tenemos experiencia para construir esta propuesta inteligente, que acumule una base electoral poderosa”.

Y dejó una frase que sintetizó el espíritu del acto: “Viejo es el viento y todavía sopla”.

