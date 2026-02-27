Manchester City tiene una a favor: cuatro figuras de Real Madrid juegan con límite de suspensión

El Real Madrid, en cambio, transita mayor tensión. Eliminado de la Copa del Rey tras el inicio de la etapa de Álvaro Arbeloa, pero a solo un punto del FC Barcelona en LaLiga, el conjunto blanco tuvo que afrontar una fase europea más exigente al no meterse entre los ocho primeros. La derrota en el Estadio da Luz ante el Benfica obligó a disputar más encuentros y cargó peso sobre una plantilla ya exigida. A eso se sumaron polémicas internas en aquel cruce. Un gigante herido, sí, pero con historial de crecer en noches grandes.

Y es en ese contexto donde aparece la alerta disciplinaria que encendió la preocupación en el madridismo. Si Vinícius Jr., Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen o Álvaro Carreras ven tarjeta amarilla en el Bernabéu, quedarán suspendidos para la vuelta en el Etihad. En una eliminatoria que suele definirse por detalles mínimos, el margen de error es inexistente.

El detalle no es menor. Jugar al límite puede formar parte del plan competitivo, pero también puede convertirse en la ventaja silenciosa que el City intente explotar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theMadridZone/status/2027350440011051472?s=20&partner=&hide_thread=false REMINDER: If Vini Jr, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni or Alvaro Carreras receive a yellow card against Man City at the Bernabeu, they will be SUSPENDED at the Etihad in the 2nd leg. pic.twitter.com/Wd7wbTpQRN — Madrid Zone (@theMadridZone) February 27, 2026

Las bajas que pueden alterar el plan

El contexto disciplinario no es el único dolor de cabeza para el Real Madrid. El panorama físico también condiciona el armado del once. Kylian Mbappé arrastra molestias en la rodilla y su regreso todavía no tiene fecha definitiva; se habló de una posible vuelta ante el Getafe, pero el cuerpo técnico no quiere acelerar plazos en un calendario que no da respiro.

A su situación se suman las de Dani Ceballos, Éder Militão, Jude Bellingham y Dean Huijsen, todos con problemas físicos y con vueltas poco claras. El margen de rotación es mínimo en un cruce que exige intensidad total.

Del otro lado, el Manchester City tampoco llega intacto. Jérémy Doku, pieza clave por la banda izquierda, está entre algodones; su desequilibrio en el uno contra uno puede ser determinante ante una defensa que ya juega al límite disciplinario. También presentan molestias Joško Gvardiol y Mateo Kovacic, lo que obliga a ajustes en defensa y en la zona media.

Guardiola, sin embargo, mantiene alternativas. La versatilidad de perfiles como el de Bernardo Silva, Phil Foden o Semenyo (capaz de rotar por ambas bandas) le ofrece variantes ofensivas en caso de que Doku no esté al cien por ciento. En una serie de esta magnitud, cada baja altera equilibrios y obliga a repensar el plan.

La eliminatoria, entonces, no solo se jugará en el césped. Se decidirá en la gestión del desgaste, en el control emocional y en la profundidad de plantel. Y ahí, cada detalle pesa.

------------

+ de Golazo24

Orlando City presiona a Antoine Griezmann: hay fecha límite para cobrar como jugador franquicia

Kylian Mbappé vuelve a sufrir un problema en su rodilla y se pierde la vuelta ante Benfica

"Eres un cono...": Gerard Piqué se burla de Álvaro Arbeloa en la previa de la Kings League

Mundial 2026-Champions League: Italia y un karma llamado Noruega

Champions League: Atlético Madrid golea 4-1 a Brujas y clasifica, Inter 1-2 Bodo, los noruegos a 8vos