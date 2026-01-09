Ahora sí, operación confirmada: el Manchester City cerró a Antoine Semenyo y festeja Guardiola

A los 26 años, Semenyo da el salto definitivo a un equipo candidato a todo. El Manchester City suma así una pieza más vertical y directa, un perfil que le quitó competencia directa a Liverpool, que ya había sufrido su potencia en aquella corrida de 52 metros en contragolpe, una jugada que Urgente24 destacó como una de las más impactantes de la temporada. Es el tipo de ruptura y vértigo que Pep Guardiola venía buscando para complementar a un ataque cargado de talento, pero con menos potencia pura por los costados.

La llegada se produce, además, en un momento clave del calendario. El City marcha segundo con 43 puntos, tras empatar primero ante Chelsea y luego igualar 1-1 con Brighton & Hove Albion. En la cima aparece el Arsenal, líder con 49 unidades, que viene de empatar 0-0 con Liverpool.

La necesidad de sumar un extremo también responde a rendimientos que no terminaron de consolidarse. Omar Marmoush no logró el impacto esperado y, según Romano, no planea salir del City en este mercado, mientras que Oscar Bobb podría dejar el club, como ya se había anticipado en diciembre.

En paralelo, el City también se movió pensando en el futuro. Cerró la incorporación del juvenil escocés Keir McMeekin, procedente del Heart of Midlothian, una apuesta para la cantera tras superar la revisión médica y firmar contrato, en una operación que despertó interés de varios clubes de la Premier League.

haaland2 Erling Haaland, goleador y referencia del Manchester City, ya se entrenó junto a Semenyo en la ciudad deportiva tras el anuncio oficial del fichaje.

Otros movimientos del mercado

El mercado inglés sigue activo. El Tottenham Hotspur está a punto de cerrar la llegada del lateral izquierdo brasileño Souza, de Santos, en una operación cercana a los 15 millones de euros, con acuerdo total tanto con el club como con su entorno.

En Liverpool, en tanto, avanzaron en un acuerdo verbal para sumar al defensor central zurdo Mor Ndiaye, una de las figuras del último Mundial Sub-17, en un movimiento que se suma a la reciente llegada de Ifeane Ndukwe.

Pero uno de los golpes del mercado llegó desde España. João Cancelo jugará en el Barcelona tras cerrarse un préstamo hasta junio. El club catalán abonará 4 millones de euros como cobertura del préstamo al Al Hilal, pese a que Inter también tenía un acuerdo avanzado. Cancelo fue claro: solo quería volver al Barça.

