El Manchester City confirmó hoy el fichaje de Antoine Semenyo, el futbolista de nacionalidad ghanesa fue presentado oficialmente y ya integrado a los entrenamientos en la ciudad deportiva del club. El delantero llega desde el AFC Bournemouth y firmó contrato hasta 2031.
YA ENTRENA CON EL EQUIPO
Ahora sí, operación confirmada: el Manchester City cerró a Antoine Semenyo y festeja Guardiola
Tras semanas de rumores, el Manchester City oficializó la llegada de Antoine Semenyo. Guardiola suma potencia y vértigo para la pelea por la Premier League.
Tal como adelantó Urgente24 en notas anteriores, Pep Guardiola había marcado a Semenyo como una prioridad absoluta del mercado. El entrenador valoró su versatilidad para jugar por ambas bandas o como delantero central, además de su potencia y capacidad para finalizar con las dos piernas, en un contexto en el que varios clubes de la Premier League también lo seguían de cerca.
La imagen que terminó de confirmar la operación fue la del propio Semenyo junto a Erling Haaland en el complejo del City, una postal que rápidamente se volvió tendencia en X y selló uno de los movimientos más comentados del mercado inglés.
El fichaje millonario
La operación se cerró en 62,5 millones de libras más variables, convirtiéndose en una de las ventas más importantes en la historia del AFC Bournemouth. Antoine Semenyo usará el dorsal 42, un número con fuerte carga simbólica en el club: fue el que llevó Yaya Touré, quien no tardó en felicitarlo públicamente tras el anuncio.
El cierre fue confirmado por Fabrizio Romano con su clásico “here we go”, mientras que Erling Haaland compartió una imagen junto al ghanés en redes sociales, alimentando la repercusión del fichaje.
A los 26 años, Semenyo da el salto definitivo a un equipo candidato a todo. El Manchester City suma así una pieza más vertical y directa, un perfil que le quitó competencia directa a Liverpool, que ya había sufrido su potencia en aquella corrida de 52 metros en contragolpe, una jugada que Urgente24 destacó como una de las más impactantes de la temporada. Es el tipo de ruptura y vértigo que Pep Guardiola venía buscando para complementar a un ataque cargado de talento, pero con menos potencia pura por los costados.
La llegada se produce, además, en un momento clave del calendario. El City marcha segundo con 43 puntos, tras empatar primero ante Chelsea y luego igualar 1-1 con Brighton & Hove Albion. En la cima aparece el Arsenal, líder con 49 unidades, que viene de empatar 0-0 con Liverpool.
La necesidad de sumar un extremo también responde a rendimientos que no terminaron de consolidarse. Omar Marmoush no logró el impacto esperado y, según Romano, no planea salir del City en este mercado, mientras que Oscar Bobb podría dejar el club, como ya se había anticipado en diciembre.
En paralelo, el City también se movió pensando en el futuro. Cerró la incorporación del juvenil escocés Keir McMeekin, procedente del Heart of Midlothian, una apuesta para la cantera tras superar la revisión médica y firmar contrato, en una operación que despertó interés de varios clubes de la Premier League.
Otros movimientos del mercado
El mercado inglés sigue activo. El Tottenham Hotspur está a punto de cerrar la llegada del lateral izquierdo brasileño Souza, de Santos, en una operación cercana a los 15 millones de euros, con acuerdo total tanto con el club como con su entorno.
En Liverpool, en tanto, avanzaron en un acuerdo verbal para sumar al defensor central zurdo Mor Ndiaye, una de las figuras del último Mundial Sub-17, en un movimiento que se suma a la reciente llegada de Ifeane Ndukwe.
Pero uno de los golpes del mercado llegó desde España. João Cancelo jugará en el Barcelona tras cerrarse un préstamo hasta junio. El club catalán abonará 4 millones de euros como cobertura del préstamo al Al Hilal, pese a que Inter también tenía un acuerdo avanzado. Cancelo fue claro: solo quería volver al Barça.
