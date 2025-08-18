Cristian Romero, Cuti Romero, continuará su futuro en el Tottenham Hotspur. Así lo anunció la propia institución de Londres, al confirmar que el club y el jugador sellaron un contrato de largo plazo. En efecto, el vínculo los une nada menos que hasta 2029.
CAPITÁN
Ni Real Madrid ni Aleti: Cuti Romero definió su futuro con el corazón en la mano
Cuti Romero se queda en el Tottenham. El defensor de la Selección Argentina, capitán de los Spurs, explicó las razones.
El defensor de la Selección Argentina finalmente definió los próximos pasos a seguir de una carrera que, así parece, todavía tiene mucho para darle. Atrás quedó el jovencito que llegó silbando bajo a la Albiceleste y se ganó la confianza primero del entrenador y luego de todos sus compañeros para asumir la zaga central junto a Nicolás Otamendi.
Con un perfil de liderazgo, supo allí ser el partenaire de un Otamendi también líder pero además con derecho de piso. Corrieron los años, también los títulos, y un día Cuti Romero puso la cinta de capitán de la Selección Argentina en su brazo. Fue en junio pasado, en el partido ante Chile por Eliminatorias. Ni Lionel Messi ni Nicolás Otamendi estuvieron, así que ambos eligieron al cordobés para que llevara el brazalete.
Hay Cuti Romero en Londres hasta 2029
Era un anticipo de lo que vendría, un puñado de meses después, en el Tottenham. Hace apenas unas semanas el nuevo entrenador de los Spurs, Thomas Frank, lo designó nuevo capitán del equipo, tras la salida de Heung-Min Son a la MLS. Y este lunes, la institución londinense confirmó la extensión de su contrato hasta 2029.
Con 27 años y 126 encuentros disputados con el Tottenham, la figura de Cuti Romero se afirma como un pilar para la construcción del proyecto Spurs de aquí a los próximos años.
Tranquilo, sencillo, genuino, Cuti Romero explicó por qué decidió quedarse en el club al que llegó en 2021, proveniente del Atalanta de Italia. Tras los sondeos para formar parte tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, finalmente su futuro no lo moverá de ningún lado. Y eso, para Romero y para su familia, es más que importante.
"Para mí, es una decisión fantástica. Ahora empezamos juntos de nuevo. Estoy muy contento en el club. Para mí, este club es el mejor del mundo. Por eso extiendo mi contrato", dijo el ex Belgrano de Córdoba.
El sentido de pertenencia que siente Cuti Romero hacia los Spurs ha sido un factor clave. No solo por lo futbolístico, sino porque ha edificado una vida con su familia en Londres.
"Lo que lo hace tan especial al club es la gente de aquí, el equipo, un entrenador de primer nivel, estoy muy contento con el club. Mis hijos nacieron aquí. Mi familia es muy feliz aquí. Fue especial para mí entrar al campo con mi hijo (contra el Burnley por Premier League el sábado pasado). Me encanta el fútbol, me encanta este club. Fue especial para mí estar con mi hijo", confesó.