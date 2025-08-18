Ni Real Madrid ni Aleti: Cuti Romero definió su futuro con el corazón en la mano

image Cuti hasta 2029 Foto NA- Reuters/Matthew Childs

Tranquilo, sencillo, genuino, Cuti Romero explicó por qué decidió quedarse en el club al que llegó en 2021, proveniente del Atalanta de Italia. Tras los sondeos para formar parte tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, finalmente su futuro no lo moverá de ningún lado. Y eso, para Romero y para su familia, es más que importante.

"Para mí, es una decisión fantástica. Ahora empezamos juntos de nuevo. Estoy muy contento en el club. Para mí, este club es el mejor del mundo. Por eso extiendo mi contrato", dijo el ex Belgrano de Córdoba.

"Para mí este club es el mejor del mundo. Por eso extiendo mi contrato" "Para mí este club es el mejor del mundo. Por eso extiendo mi contrato"

El sentido de pertenencia que siente Cuti Romero hacia los Spurs ha sido un factor clave. No solo por lo futbolístico, sino porque ha edificado una vida con su familia en Londres.

cuti-contract1 El campeón del Mundo puso la firma Tottenham Hotspur

"Lo que lo hace tan especial al club es la gente de aquí, el equipo, un entrenador de primer nivel, estoy muy contento con el club. Mis hijos nacieron aquí. Mi familia es muy feliz aquí. Fue especial para mí entrar al campo con mi hijo (contra el Burnley por Premier League el sábado pasado). Me encanta el fútbol, me encanta este club. Fue especial para mí estar con mi hijo", confesó.

+ de Golazo24