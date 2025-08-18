Sandra Borghi se separó hace aproximadamente un mes después de 14 años de matrimonio con Fernando Casanello. Aunque habría encontrado el amor nuevamente, según lanzaron la bomba en LAM. La periodista fue vinculada amorosamente con un empresario, ex de Nazarena Vélez.
Sandra Borghi habló tras supuesto romance con empresario: "Estuve en su casa"
La periodista Sandra Borghi, a poco de separarse, fue vinculada con un empresario, ex de Nazarena Vélez, a quien aseguró que conoce. "Muy atractivo".
Fernanda Iglesias, en Puro Show por El Trece, aseguró que quien tomó la decisión de poner punto final a la pareja fue Borghi. "La decisión fue de ella porque se dio cuenta que hubo un desencuentro en la pareja, un desgaste, fueron 14 años, es bastante", aseguró sobre su colega.
Empresario musical y de medios: ¿El nuevo amor de Sandra Borghi?
Según reveló Ángel de Brito, la conductora de Mediodía Noticias estaría saliendo con Marcelo González, empresario ligado a la radio y la música. González es socio de Abel Pintos en varios negocios y accionista de CNN Radio.
Sandra Borghi negó romance pero llenó de elogios al empresario: "Atractivo y un gran tipo"
En una entrevista con Intrusos, la periodista negó estar en pareja pero admitió conocer al señor en cuestión. “La verdad que no es un noviazgo. No es nada, me acabo de separar hace un mes y muy lejos estoy de hablar de noviazgo o romance. Estoy abocada a mi familia, a mis hijos”, sostuvo.
Aunque aseguró: “Lo conozco hace un montón, es un gran tipo y estuve en su casa". "Está súper bien conocer gente y banco lo que venga. La realidad es que hoy no tengo nada para contar”, agregó.
No aclares que oscurece. “Él me prestó su casa, su campo para mi cumpleaños. Ya eso es un ´regalazo´. Me abrió las puertas de su casa. Lo conozco hace mucho, es un gran tipo y con un corazón enorme, es muy generoso. Lo quiero mucho y él me quiere mucho. Tengo la mejor con él, con su hijo, con su familia, y él también conoce a la mía”, sostuvo.
Lo cierto es que la periodista no admitió romance pero aseguró tener una estrecha amistad y conocer a Marcelo. Para luego rematar: “Me parece un hombre atractivo, pero te puedo decir un montón de hombres que me parecen atractivos. Como ahora soy un alma libre, voy mirando hombres atractivos por la vida”. ¿Dejando abierta una puerta al amor al ex de Vélez?
Cabe recordar que Nazarena Vélez, actual panelista de LAM, contó que tuvo un affaire con Marcelo González en 2015.
