Sandra Borghi habló tras supuesto romance con empresario: "Estuve en su casa"

No aclares que oscurece. “Él me prestó su casa, su campo para mi cumpleaños. Ya eso es un ´regalazo´. Me abrió las puertas de su casa. Lo conozco hace mucho, es un gran tipo y con un corazón enorme, es muy generoso. Lo quiero mucho y él me quiere mucho. Tengo la mejor con él, con su hijo, con su familia, y él también conoce a la mía”, sostuvo.

Lo cierto es que la periodista no admitió romance pero aseguró tener una estrecha amistad y conocer a Marcelo. Para luego rematar: “Me parece un hombre atractivo, pero te puedo decir un montón de hombres que me parecen atractivos. Como ahora soy un alma libre, voy mirando hombres atractivos por la vida”. ¿Dejando abierta una puerta al amor al ex de Vélez?

Cabe recordar que Nazarena Vélez, actual panelista de LAM, contó que tuvo un affaire con Marcelo González en 2015.

