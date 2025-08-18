Dieta sexual: Nutricionistas revelan los mejores y peores alimentos para tu libido

Algunos ejemplos de productos integrales son la avena, el arroz integral, la cebada y la quinua.

Las ostras son otro alimento que, según las expertas, sí cumplen con su condición de afrodisíacos.

La terapeuta nutricional dijo: “Las ostras contienen altos niveles de zinc, un mineral importante para la producción de testosterona, una hormona vital para la función sexual tanto en hombres como en mujeres”.

Otro tipo de alimento que hay que incluir en la dieta para aumentar la libido son aquellos que aumentan el óxido nítrico, como la sandía, espinacas, col rizada y repollo.

"El óxido nítrico ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluso en los genitales", dijo Kerry.

La comida picante es otra opción de alimentos para mejorar la intimidad.

"Los chiles también son conocidos como afrodisíacos: contienen capsaicina, que mejora la circulación y el flujo sanguíneo", explicó Kerry.

Peores alimentos para la libido

Ahora bien, entre los alimentos que las expertas en nutrición recomiendan evitar para tener una mejor vida sexual se incluyen las comidas ricas en grasas saturadas y grasas trans, que aumentan el colesterol en sangre.

Los niveles elevados de colesterol pueden afectar negativamente el deseo sexual, según Vinny.

"Debes evitar alimentos que contengan muchas grasas saturadas o que aumenten los niveles de triglicéridos, como pasteles, bollería y galletas, ya que estos aumentan los niveles de colesterol malo", advirtió.

Esta lista de alimentos también incluye productos lácteos enteros, las carnes rojas y las carnes procesadas.

La comida rápida es otro tipo de alimento que se debe evitar si se quiere tener un mejor desempeño en la cama.

"Evite comer grandes cantidades de comida procesada o rápida, ya que suelen tener un alto contenido de grasa y azúcar, lo que puede contribuir a la obesidad", advirtió Vinny.

La obesidad se relaciona con menor deseo sexual y mayor riesgo de disfunción eréctil.

Por su parte, Kerry insistió: "Los alimentos ricos en grasas, como la pizza y los alimentos fritos, son difíciles de digerir, por lo que es probable que te sientas cansado y lento después".

Estar cansados y lentos es lo que nadie quiere antes de tener relaciones sexuales.

Finalmente, también se aconseja evitar el consumo de alcohol.

"Si bien algunas personas pueden creer erróneamente que el alcohol es un afrodisíaco, el consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de que un hombre desarrolle disfunción eréctil y puede empeorarla", alertó Vinny.

---------

Más noticias en Urgente24

5 asombrosos beneficios del sexo en la tercera edad, tras las revelaciones íntimas de Alberto Cormillot

¿Qué hago si se me sale el condón durante el sexo?

Los hombres que comen este alimento tienen mejor esperma y testosterona

Hábitos de sexo oral que más se vinculan al cáncer, según estudio

Conocer tu vulva, respirar y otros trucos para lograr un orgasmo, según expertos