El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Sin embargo, el momento decisivo arribó cuando Luis Ventura indagó sobre las fechas exactas de estos encuentros aéreos. "Fue en 2023", contestó la azafata, situando temporalmente una relación que se gestaba mientras Demichelis mantenía públicamente su matrimonio con Anderson. La confesión más audaz llegó cuando Tania admitió: "Con el último mate me pidió el teléfono. Nunca me había pasado", continuó diciendo.

"Fue mágico"

La atracción fue inmediata e intensa: "Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención", confesó sin tapujos la azafata, utilizando la jerga futbolística para cuantificar su nivel de fascinación inicial. Pero la temperatura de la revelación alcanzó su punto máximo cuando Tania confirmó lo que muchos sospechaban: "Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30. Fue mágico", describió con una sonrisa cómplice su primer encuentro íntimo con el ex entrenador de River.

"Charlamos y nos reímos un montón", sostuvo Tania. "Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club", cerró diciendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1957528426195071093&partner=&hide_thread=false DEMICHELIS-EVANGELINA: HABLA TANIA LA SUPUESTA TERCERA EN DISCORDIA



"A Martín lo conocí en un vuelo"

"Cuando lo vi me llamó la atención. No lo conocía"

"En el tercer vuelos pudimos hablar un poco más"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/H37Xyom8tR — América TV (@AmericaTV) August 18, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale

Reculó Luisa Albinoni: Marcelo Tinelli no era tan malo, siempre que pague