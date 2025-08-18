Las revelaciones más explosivas suelen llegar cuando menos se las espera, y la historia que protagoniza Martín Demichelis acaba de confirmar que detrás de cada negativa rotunda, cada desmentida tajante, existe una realidad que tarde o temprano emerge con una fuerza devastadora. Lo que comenzó como rumores durante octubre de 2024 se transformó en una confesión incendiaria que pone al descubierto los supuestos secretos de una infidelidad que marcó el final de una de las parejas más mediáticas del fútbol argentino.
El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."
La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis abrió paso a la versión de Tania, la azafata que asegura haber tenido una relación secreta con el DT.
Mientras Evangelina Anderson negaba categóricamente las versiones que circulaban sobre una tercera persona en su matrimonio, apostando fuertemente por su familia y defendiendo su unión con uñas y dientes, la realidad tejía su propia trama paralela. La modelo, con la determinación que la caracteriza, había plantado bandera en Instagram hace casi un año: "No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite", escribía acompañando sus palabras con la imagen de unas manos entrelazadas, símbolo inequívoco de que su relación navegaba en aguas tranquilas.
Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que esa aparente solidez era apenas una fachada construida sobre cimientos frágiles. La separación, finalmente confirmada por la propia Anderson, abrió las puertas para que emergiera la supuesta protagonista de esta historia clandestina: Tania González Ledesma, una azafata que decidió romper su silencio y exponer cada detalle de su romance con el entonces director técnico de River Plate.
Martín Demichelis y la versión de la azafata que sacude su matrimonio
La confesión llegó a través de los estudios de "A La Tarde" en América TV, donde Ledesma desnudó sin filtros cómo nació una relación que se extendió durante nueve meses. Todo comenzó en las alturas, literalmente: "Lo conocí en un vuelo", reveló la mujer. El primer acercamiento fue aparentemente inocente cuando Demichelis le solicitó: "Me podrías llevar un té". Pero lo que parecía una simple petición de servicio a bordo se convertiría en el primer movimiento de una partida de seducción cuidadosamente orquestada.
La química entre ambos se intensificó progresivamente a través de tres vuelos consecutivos. En el tercero, según Tania, la interacción trascendió lo protocolar: "Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y él se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar", detalló.
Sin embargo, el momento decisivo arribó cuando Luis Ventura indagó sobre las fechas exactas de estos encuentros aéreos. "Fue en 2023", contestó la azafata, situando temporalmente una relación que se gestaba mientras Demichelis mantenía públicamente su matrimonio con Anderson. La confesión más audaz llegó cuando Tania admitió: "Con el último mate me pidió el teléfono. Nunca me había pasado", continuó diciendo.
La atracción fue inmediata e intensa: "Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención", confesó sin tapujos la azafata, utilizando la jerga futbolística para cuantificar su nivel de fascinación inicial. Pero la temperatura de la revelación alcanzó su punto máximo cuando Tania confirmó lo que muchos sospechaban: "Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30. Fue mágico", describió con una sonrisa cómplice su primer encuentro íntimo con el ex entrenador de River.
"Charlamos y nos reímos un montón", sostuvo Tania. "Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club", cerró diciendo.
