Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Para empezar, la compra presencial queda completamente descartada: "No válido en boletería y terminales ATM". También están excluidas las tarifas preferenciales: "No aplica sobre tarifas de jubilados y/o menores, ni funciones de precios reducido".

Además, la promoción está sujeta a capacidad y disponibilidad de salas y a eventuales restricciones de películas. Y algo clave: es "válida solo para consumos de tipo familiar" y "los descuentos publicados no son acumulables con otras promociones vigentes".

¿Qué opciones hay?

¿Qué podés ver aprovechando este beneficio? Al día de la fecha 14/08, en Atlas, por ejemplo, tenés opciones interesantes. Está "Homo Argentum" con Guillermo Francella al frente, perfecta para los que buscan comedia nacional. También "Otro viernes de locos", donde Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan prometen diversión familiar. Y para los fanáticos del suspenso, "La hora de la desaparición" dirigida por Zach Cregger.

Esta estrategia de Mercado Pago no es casualidad. Mientras los bancos siguen con sus promociones tradicionales, las billeteras virtuales se adaptaron mejor a cómo la gente consume hoy. Todos tenemos la app, todos la usamos, y ahora todos queremos aprovechar sus beneficios. El resultado: una nueva forma de pensar las salidas al cine que llegó para quedarse.

