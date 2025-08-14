Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Ir al cine dejó de ser un plan espontáneo. Hoy revisar precios antes de elegir la película es casi obligatorio, y por eso las ofertas 2x1 se volvieron el santo grial del entretenimiento familiar. Lo que cambió es quién maneja estas promociones. Mercado Pago le está ganando de mano a los bancos tradicionales, y la explicación es sencilla: ¿conocés a alguien que no tenga la app en su teléfono?
Pero como siempre pasa, esta promoción tiene letra chica que conviene conocer antes de hacer planes para el fin de semana. La oferta funciona así: comprás una entrada y te llevas dos, pero solo si pagás con dinero que tenés en tu cuenta de Mercado Pago.
Según explica la plataforma, el beneficio aplica exclusivamente para compras online, funciona únicamente en Argentina y solo puede utilizarse los días jueves y viernes. El mismo incluye tanto películas en 2D como en 3D, lo que amplía bastante las opciones.
El mecanismo de compra requiere navegar hasta el sitio web oficial de Atlas Cines y seleccionar específicamente las opciones "Mercado Pago" o "Dinero en Cuenta" durante el proceso de pago. Allí aparecerá el primer requisito clave, que como explicamos anteriormente, consta de tener fondos cargados previamente en tu cuenta digital, dado que la promoción no funciona con tarjetas vinculadas.
Cómo usar Mercado Pago para aprovechar el 2x1 en Atlas
La dinámica comercial establece que pagando la entrada más costosa del par elegido, la segunda se otorga sin cargo adicional. No obstante, las limitaciones son numerosas y conviene conocerlas antes de planificar la salida.
Para empezar, la compra presencial queda completamente descartada: "No válido en boletería y terminales ATM". También están excluidas las tarifas preferenciales: "No aplica sobre tarifas de jubilados y/o menores, ni funciones de precios reducido".
Además, la promoción está sujeta a capacidad y disponibilidad de salas y a eventuales restricciones de películas. Y algo clave: es "válida solo para consumos de tipo familiar" y "los descuentos publicados no son acumulables con otras promociones vigentes".
¿Qué opciones hay?
¿Qué podés ver aprovechando este beneficio? Al día de la fecha 14/08, en Atlas, por ejemplo, tenés opciones interesantes. Está "Homo Argentum" con Guillermo Francella al frente, perfecta para los que buscan comedia nacional. También "Otro viernes de locos", donde Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan prometen diversión familiar. Y para los fanáticos del suspenso, "La hora de la desaparición" dirigida por Zach Cregger.
Esta estrategia de Mercado Pago no es casualidad. Mientras los bancos siguen con sus promociones tradicionales, las billeteras virtuales se adaptaron mejor a cómo la gente consume hoy. Todos tenemos la app, todos la usamos, y ahora todos queremos aprovechar sus beneficios. El resultado: una nueva forma de pensar las salidas al cine que llegó para quedarse.
