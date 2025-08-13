La estafa en nombre de Trenes Argentinos que no para de captar gente

No obstante, lo más perverso del método empleado por estos criminales radica en la manipulación psicológica ejercida sobre sus víctimas. Mes tras mes, "Lucas" posponía las fechas de incorporación, manteniendo viva la ilusión del empleo prometido.

La diversidad de áreas laborales ofrecidas por la banda – limpieza, administración, seguridad y manejo de trenes – revela una estrategia diseñada para captar el mayor número posible de víctimas. Cada sector representa un perfil diferente de trabajador, ampliando considerablemente el rango de personas propensas a caer en la trampa.

Finalmente, la realidad se impuso cuando Marina se presentó en las instalaciones de la empresa. Fue en ese momento que los verdaderos empleados de Trenes Argentinos descubrieron la existencia de esta red delictiva y procedieron inmediatamente a realizar la denuncia correspondiente.

El área de Asuntos Legales de la empresa no perdió tiempo y presentó la acusación formal ante el Juzgado Federal número 12, bajo la jurisdicción de Ariel Lijo. Los cargos incluyen extracción de identidad con el propósito específico de generar credibilidad, un delito que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial en todo el país.

Canales de denuncia

La respuesta institucional de Trenes Argentinos fue contundente: la empresa confirmó categóricamente que no mantiene puestos vacantes disponibles y que todos sus procesos de selección se canalizan exclusivamente a través de medios oficiales. Esta aclaración resulta fundamental para evitar que otros ciudadanos caigan en engaños similares.

Como medida preventiva, Trenes Argentinos Operaciones ha puesto a disposición del público la "Línea Transparente", un canal de comunicación independiente que permite denunciar irregularidades de manera anónima y confidencial. Los ciudadanos pueden acceder a este servicio a través de múltiples vías:

Correo electrónico : [email protected]

: [email protected] Línea telefónica gratuita : 0800-345-5366

: 0800-345-5366 Plataforma web : ingresando con la sigla TRENES en el portal correspondiente

: ingresando con la sigla TRENES en el portal correspondiente Atención presencial: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1358, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La historia de Marina debería servir como advertencia para todos aquellos que reciban ofertas laborales a través de canales no oficiales. En tiempos donde el trabajo escasea y la desesperación aumenta, la prudencia se convierte en la primera línea de defensa contra quienes lucran con la esperanza ajena.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Panelista arruina la imagen de Mariana Brey y asegura que trabajar con ella es "insalubre"

No es Uber: la firma que incorpora mujeres conductoras a su equipo

América TV no tiene paz: El estreno que ya recibió un duro ataque

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas