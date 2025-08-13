Para homenajear al Padre de la Patria muchos argentinos se van del país

Top 5 nacional: Bariloche

Iguazú

Mendoza

Salta

Córdoba

Paquetes, el mejor negocio

El informe destaca que la venta de paquetes turísticos (que incluyen vuelo y hotel) se disparó, con un crecimiento del 148% para destinos internacionales y un impresionante 235% para los nacionales.

"La tendencia va en línea con nuestra recomendación porque los paquetes permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado", explican en la empresa.

¿Cómo se paga?

El financiamiento es clave. Según Despegar, el 54% de las ventas de viajes de cabotaje se realiza en cuotas. Para los viajes internacionales, en tanto, el 17% de las operaciones se concretan en dólares.

Ejemplos

Bariloche: 3 noches (del 15 al 18 de agosto) por $755.614 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.

Mendoza: 3 noches por $642.556 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas con piscina.

Río de Janeiro: 3 noches por $901.837 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas.

Santiago de Chile: 3 noches por $847.295 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.

