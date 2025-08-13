Por el feriado que recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, notaremos que la ciudad tomará el típico silencio de los fines de semana largos quizá más, ya que, el 85% de los viajeros, optaron por salir de la Argentina. Pobre, Padre de la Patria.
CONTRADICCIONES
Para homenajear al Padre de la Patria muchos argentinos se van del país
Como recordar al Padre de la Patria (17/08) cae viernes, muchos argentinos decidieron hacerlo viajando fuera del país (85%)
Un informe del sitio de búsquedas que invita a despegar, la cantidad de pasajeros que aprovecharán los días para una escapada aumentó un 71% en comparación con el año pasado.
Supo la agencia Noticias Argentinas que el mayor crecimiento se concentra en los viajes al exterior, que aumentaron un 85%, mientras que las escapadas dentro del país tuvieron un alza del 62%.
Destinos más elegidos
La tendencia marca una clara preferencia por la proximidad tanto en los viajes al exterior como en los nacionales.
- Top 5 internacional:
- Río de Janeiro (Brasil)
- Santiago de Chile (Chile)
- Miami (USA)
- Madrid (España)
- Barcelona (España)
- Bariloche
- Iguazú
- Mendoza
- Salta
- Córdoba
Paquetes, el mejor negocio
El informe destaca que la venta de paquetes turísticos (que incluyen vuelo y hotel) se disparó, con un crecimiento del 148% para destinos internacionales y un impresionante 235% para los nacionales.
"La tendencia va en línea con nuestra recomendación porque los paquetes permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado", explican en la empresa.
¿Cómo se paga?
El financiamiento es clave. Según Despegar, el 54% de las ventas de viajes de cabotaje se realiza en cuotas. Para los viajes internacionales, en tanto, el 17% de las operaciones se concretan en dólares.
Ejemplos
Bariloche: 3 noches (del 15 al 18 de agosto) por $755.614 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.
Mendoza: 3 noches por $642.556 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas con piscina.
Río de Janeiro: 3 noches por $901.837 por persona, con vuelo directo y hotel 4 estrellas.
Santiago de Chile: 3 noches por $847.295 por persona, con vuelo directo y hotel 3 estrellas.
